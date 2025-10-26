5 lưu ý khi uống cà phê

Thêm ca cao, quế vào tách cà phê để tăng lượng chất chống oxy hóa, hợp chất thực vật có lợi, giúp phòng bệnh tim và tiểu đường.

Cà phê đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cần uống đúng cách mới tận dụng tối đa lợi ích của nó. Dưới đây là một vài mẹo thưởng thức cà phê có lợi.

Không uống cà phê sau 14h

Cà phê là một trong những nguồn cung cấp caffeine tự nhiên dồi dào nhất trong chế độ ăn uống. Caffeine là chất kích thích, cung cấp một nguồn năng lượng dồi dào, giúp tăng tỉnh táo khi mệt mỏi.

Uống cà phê vào cuối ngày có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, mất ngủ. Giấc ngủ kém có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Do đó, không nên uống cà phê vào cuối ngày. Nếu cần, hãy chọn cà phê decaf (đã loại bỏ ít nhất 97% hàm lượng caffeine) hoặc một tách trà vì chúng chứa ít caffeine hơn cà phê thông thường rất nhiều.

Tránh thêm nhiều đường, kem

Cà phê là đồ uống tốt cho sức khỏe nhưng lợi ích còn tùy thuộc vào cách thưởng thức. Thêm quá nhiều đường vào cà phê tiềm ẩn nguy cơ. Nạp nhiều đường phụ gia, chủ yếu do hàm lượng fructose cao, có liên quan đến nhiều loại tình trạng nghiêm trọng như béo phì, tiểu đường.

Ăn quá nhiều kem tươi cũng không tốt cho sức khỏe. Dù kem tươi có thể làm tăng hương vị, tăng vị ngọt cho tách cà phê nhưng chúng cũng tiềm ẩn nhiều chất béo có hại, đường, dễ dẫn đến tăng cân không mong muốn.

Uống cà phê vừa phải

Uống cà phê tốt cho sức khỏe nhưng cần kiểm soát lượng tiêu tụ ở mức vừa phải. Uống quá nhiều có thể làm giảm lợi ích tổng thể của đồ uống này. Nạp quá nhiều caffeine có thể gây ra nhiều tác dụng phụ bất lợi, dù điều này còn tùy thuộc vào lượng caffeine và khả năng dung nạp của mỗi người.

Tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm với caffeine, uống nhiều cà phê có thể gây bồn chồn và tăng cảm giác lo lắng hoặc căng thẳng. Người uống cà phê khi bụng đói như trước bữa sáng, còn gặp nguy cơ rối loạn tiêu hóa hoặc trào ngược axit. Người trưởng thành khỏe mạnh bình thường không nên uống quá 4 tách cà phê mỗi ngày.

Thêm chút quế, bột ca cao vào cà phê

Nếu cần thêm chút hương vị cho tách cà phê, hãy thử thêm một chút quế. Đây là loại gia vị thơm ngon, đặc biệt hợp với cà phê. Quế có thể làm giảm lượng đường huyết, cholesterol và chất béo trung tính (triglyceride) ở người bệnh tiểu đường.

Ca cao chứa nhiều chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Bạn có thể thêm ca cao vào cà phê bằng cách trộn bột ca cao trực tiếp vào một tách cà phê nóng hoặc tạo hỗn hợp sệt trước để có độ sánh mịn hơn.

Duy trì đủ nước

Caffeine là chất lợi tiểu, gây mất nước đồng nghĩa với việc đi tiểu thường xuyên hơn. Bạn nên uống nước song song với uống cà phê để giữ cân bằng chất lỏng, giảm nguy cơ khó chịu ở dạ dày và cải thiện trải nghiệm thưởng thức cà phê. Nước còn giúp giảm độ chua và làm sạch vòm miệng khi nhấp các ngụm cà phê.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Verywell Health)