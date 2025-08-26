5% lượng khí thải CO2 toàn cầu đến từ chiếu sáng

Hải Phòng5% lượng khí thải CO2 toàn cầu đến từ hoạt động chiếu sáng, cao hơn ngành hàng không (2%).

Thông tin trên được ông Fabrizio Pettazzi, Giám đốc Khối hệ thống và dịch vụ của Signify khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ tại sự kiện "Kết nối năng lượng thông minh, dẫn lối tương lai xanh", chiều 26/8.

Theo ông Fabrizio, việc chuyển đổi sang chiếu sáng bằng thiết bị thông minh có thể là cách nhanh nhất để giảm thiểu khí nhà kính.

Cùng quan điểm, ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc DEEP C Industrial Zones, Chủ tịch EuroCham Việt Nam, cho rằng công nghệ thông minh giúp tiết kiệm chi phí, tạo môi trường làm việc tốt hơn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Ông Bruno cho rằng đây là thách thức lớn, song cũng mở ra cơ hội vàng cho các doanh nghiệp. Với DEEP C, ông cho hay phát triển khu công nghiệp sinh thái, bền vững nhưng cũng cần mang lại lợi nhuận.

Tại Hải Phòng, DEEP C đã lắp đặt turbin gió công suất 2,3 MWp, giúp giảm khoảng 1.691 tấn CO2 mỗi năm. Mới đây, đơn vị này thử nghiệm xây dựng con đường từ rác thải nhựa tái chế, một giải pháp để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, việc hợp tác với Signify để thay thế hệ thống chiếu sáng cũ bằng đèn LED thông minh đã giúp tiết kiệm 45% năng lượng tiêu thụ, tương đương giảm hơn 60 tấn CO2 mỗi năm. Việc này cũng giúp khu công nghiệp tối ưu hóa năng lượng lên đến 50% thông qua cảm biến và dữ liệu thời gian thực.

