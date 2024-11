Ung thư phổi, tuyến tiền liệt, đại trực tràng, tinh hoàn và dạ dày là 5 loại ung thư phổ biến ở nam giới.

Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở nam giới ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Mặc dù có nhiều yếu tố gây ra ung thư, như di truyền, lối sống, hay môi trường, nhưng việc hiểu rõ những loại ung thư phổ biến ở nam giới có thể giúp phát hiện sớm và phòng ngừa kịp thời.

Dưới đây là những loại ung thư phổ biến ở nam giới, theo WHO.

Ung thư phổi

Ung thư phổi là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư trên thế giới.

Theo báo cáo của Hiệp hội Ung thư Mỹ (American Cancer Society), khoảng 80-90% trường hợp ung thư phổi ở nam giới có liên quan đến hút thuốc lá. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 15-30 lần so với người không hút thuốc.

Triệu chứng điển hình của ung thư phổi gồm ho kéo dài, ho ra máu, khó thở và đau ngực.

Có thể phòng ngừa loại ung thư này bằng cách bỏ thuốc lá, tránh tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, đặc biệt là amiăng. Đồng thời thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm.

Minh họa khối u ung thư phổi. Ảnh: Johnson & Johnson

Ung thư tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới, đặc biệt là những người trên 50 tuổi.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (National Cancer Institute), tỷ lệ mắc bệnh này tăng dần theo độ tuổi và có xu hướng phát triển chậm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ung thư có thể phát triển nhanh và lan ra các cơ quan khác.

Triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt gồm đi tiểu khó khăn hoặc đau khi tiểu; tiểu nhiều lần, đặc biệt là vào ban đêm; đau lưng, hông hoặc đùi.

Để phòng ngừa, cần thực hiện kiểm tra PSA định kỳ (Xét nghiệm Prostate-Specific Antigen); duy trì chế độ ăn giàu trái cây, rau xanh và ít chất béo; tập thể dục đều đặn.

Ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến ở nam giới, đặc biệt là ở những người trên 50 tuổi. Theo Tạp chí Y học New England (New England Journal of Medicine), ung thư đại trực tràng có thể được phát hiện sớm thông qua các xét nghiệm sàng lọc như nội soi đại tràng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lối sống không lành mạnh, chẳng hạn như ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn và ít vận động, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh này.

Ung thư đại trực tràng được cảnh báo qua các triệu chứng như thay đổi thói quen đại tiện, như táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài; máu trong phân; đau bụng hoặc khó chịu kéo dài.

Có thể phòng ngừa ung thư đại trực tràng bằng cách ăn nhiều chất xơ, trái cây và rau củ; hạn chế tiêu thụ thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn; thực hiện nội soi định kỳ.

Ung thư tinh hoàn

Ung thư tinh hoàn thường xuất hiện ở nam giới trẻ tuổi, đặc biệt là những người từ 15 đến 35 tuổi. Theo nghiên cứu của Tổ chức Ung thư Tinh hoàn (Testicular Cancer Society), tỷ lệ sống sót khi phát hiện sớm ung thư tinh hoàn lên đến 95%. Tuy nhiên, việc chủ động kiểm tra và phát hiện những thay đổi bất thường có thể giúp điều trị kịp thời và hiệu quả.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư tinh hoàn gồm xuất hiện khối u không đau ở một hoặc cả hai bên tinh hoàn; đau hoặc cảm giác nặng nề ở vùng bìu; sưng hoặc thay đổi kích thước tinh hoàn.

Để phòng ngừa, nam giới nên tự kiểm tra tinh hoàn hàng tháng và thực hiện thăm khám định kỳ với bác sĩ chuyên khoa nam học.

Ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày là một trong những loại ung thư nguy hiểm, thường bị phát hiện muộn do các triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với bệnh lý khác. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo rằng ung thư dạ dày chiếm một tỷ lệ cao trong các ca tử vong do ung thư trên thế giới, và có sự liên quan chặt chẽ đến chế độ ăn uống không lành mạnh.

Dấu hiệu mắc ung thư dạ dày gồm đau bụng trên hoặc khó tiêu kéo dài; buồn nôn, nôn mửa, sụt cân không rõ nguyên nhân; khó nuốt hoặc cảm giác no nhanh sau khi ăn.

Phòng ngừa bằng cách tránh thức ăn mặn, đồ chế biến sẵn và thực phẩm hun khói; ăn nhiều rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa; kiểm tra định kỳ nếu có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư dạ dày.

Mỹ Ý