5 loại trái cây phòng ngừa gan nhiễm mỡ

Táo
Táo giàu pectin, một chất xơ hòa tan có tác dụng liên kết độc tố và cholesterol trong đường tiêu hóa. Chúng giảm tải cho gan bằng cách giúp cơ thể đào thải chất thải qua đường ruột, ngăn tích tụ mỡ trong tế bào gan. Táo cũng giàu polyphenol như quercetin, catechin góp phần chống lại stress oxy hóa. Các hợp chất này làm giảm viêm, bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương liên quan đến gan nhiễm mỡ.
Thực phẩm này có chỉ số đường huyết thấp và carbohydrate tiêu hóa chậm, duy trì lượng đường trong máu ổn định, giảm tình trạng kháng insulin - yếu tố gây gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).
Táo
Táo giàu pectin, một chất xơ hòa tan có tác dụng liên kết độc tố và cholesterol trong đường tiêu hóa. Chúng giảm tải cho gan bằng cách giúp cơ thể đào thải chất thải qua đường ruột, ngăn tích tụ mỡ trong tế bào gan. Táo cũng giàu polyphenol như quercetin, catechin góp phần chống lại stress oxy hóa. Các hợp chất này làm giảm viêm, bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương liên quan đến gan nhiễm mỡ.
Thực phẩm này có chỉ số đường huyết thấp và carbohydrate tiêu hóa chậm, duy trì lượng đường trong máu ổn định, giảm tình trạng kháng insulin - yếu tố gây gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).
Chanh
Chanh giàu vitamin C, giúp tăng cường thải độc gan bằng cách hỗ trợ sản xuất glutathione - chất chống oxy hóa quan trọng. Chúng cũng thúc đẩy gan trung hòa, đào thải độc tố, giảm gánh nặng cho cơ quan này. Chanh kích thích sản xuất mật, phân hủy chất béo trong quá trình tiêu hóa, ngăn mỡ tích tụ trong gan.
Chanh
Chanh giàu vitamin C, giúp tăng cường thải độc gan bằng cách hỗ trợ sản xuất glutathione - chất chống oxy hóa quan trọng. Chúng cũng thúc đẩy gan trung hòa, đào thải độc tố, giảm gánh nặng cho cơ quan này. Chanh kích thích sản xuất mật, phân hủy chất béo trong quá trình tiêu hóa, ngăn mỡ tích tụ trong gan.
Trái bơ
Loại trái cây này giàu chất béo lành mạnh (chất béo không bão hòa đơn) góp phần cải thiện quá trình chuyển hóa lipid, giảm cholesterol xấu. Bơ cũng có chất chống oxy hóa glutathione giúp gan giải độc, góp phần bảo vệ cơ quan này khỏi tổn thương oxy hóa, ngăn gan nhiễm mỡ. Thực phẩm này cũng chứa nhiều vitamin C, E, kali, folate có tác dụng nâng cao sức khỏe tổng thể.
Trái bơ
Loại trái cây này giàu chất béo lành mạnh (chất béo không bão hòa đơn) góp phần cải thiện quá trình chuyển hóa lipid, giảm cholesterol xấu. Bơ cũng có chất chống oxy hóa glutathione giúp gan giải độc, góp phần bảo vệ cơ quan này khỏi tổn thương oxy hóa, ngăn gan nhiễm mỡ. Thực phẩm này cũng chứa nhiều vitamin C, E, kali, folate có tác dụng nâng cao sức khỏe tổng thể.
Việt quất
Trái cây này giàu chất chống oxy hóa gọi là anthocyanin, tạo nên màu xanh đậm cho thực phẩm, đồng thời bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa, viêm nhiễm, tác nhân chính gây gan nhiễm mỡ. Việt quất có tác dụng tăng cường phản ứng insulin, hỗ trợ cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu tốt, ngăn ngừa tích tụ mỡ trong gan, chống lại bệnh xơ gan.
Việt quất
Trái cây này giàu chất chống oxy hóa gọi là anthocyanin, tạo nên màu xanh đậm cho thực phẩm, đồng thời bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa, viêm nhiễm, tác nhân chính gây gan nhiễm mỡ. Việt quất có tác dụng tăng cường phản ứng insulin, hỗ trợ cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu tốt, ngăn ngừa tích tụ mỡ trong gan, chống lại bệnh xơ gan.
Đu đủ
Đu đủ giàu vitamin A, C, flavonoid, những chất chống oxy hóa thúc đẩy gan thải độc, giảm stress oxy hóa. Thực phẩm này tốt cho tiêu hóa, có đặc tính chống viêm, bảo vệ mô gan không bị tổn thương.
Đu đủ
Đu đủ giàu vitamin A, C, flavonoid, những chất chống oxy hóa thúc đẩy gan thải độc, giảm stress oxy hóa. Thực phẩm này tốt cho tiêu hóa, có đặc tính chống viêm, bảo vệ mô gan không bị tổn thương.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI