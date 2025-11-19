5 loại trái cây phòng ngừa gan nhiễm mỡ

Táo

Táo giàu pectin, một chất xơ hòa tan có tác dụng liên kết độc tố và cholesterol trong đường tiêu hóa. Chúng giảm tải cho gan bằng cách giúp cơ thể đào thải chất thải qua đường ruột, ngăn tích tụ mỡ trong tế bào gan. Táo cũng giàu polyphenol như quercetin, catechin góp phần chống lại stress oxy hóa. Các hợp chất này làm giảm viêm, bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương liên quan đến gan nhiễm mỡ.

Thực phẩm này có chỉ số đường huyết thấp và carbohydrate tiêu hóa chậm, duy trì lượng đường trong máu ổn định, giảm tình trạng kháng insulin - yếu tố gây gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).