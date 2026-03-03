5 loại thực phẩm nên hạn chế để bảo vệ hệ tiêu hóa

Hàu sống, burger thịt bò tái, sushi để thừa, rau mầm và salad đóng túi là những loại thực phẩm dễ gây ngộ độc, nên tránh xa để bảo vệ hệ tiêu hóa.

Ngộ độc thực phẩm là một trải nghiệm tồi tệ mà bất kỳ ai từng trải qua đều không muốn lặp lại. Những cơn nôn mửa, buồn nôn không chỉ gây kiệt sức nhất thời mà còn có thể để lại di chứng nặng nề cho hệ tiêu hóa.

Nguồn cơn của ngộ độc rất đa dạng, từ thịt nấu chưa chín đến thức ăn thừa từ hôm trước. Tuy nhiên, để giảm thiểu tối đa rủi ro, Jonathan Haworth - nhà khoa học nổi tiếng với biệt danh "Mr Gut Health" trên TikTok - chỉ ra những cái tên cụ thể mà bạn nên cân nhắc loại bỏ khỏi thực đơn.

"Tôi tránh những thực phẩm này vì chúng có khả năng gây ngộ độc cao nhất. Ngộ độc thực phẩm làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe đường ruột dài hạn, chẳng hạn như hội chứng ruột kích thích (IBS) sau nhiễm trùng", chuyên gia Haworth giải thích.

Hàu sống có thể chứa các loại virus như Norovirus. Ảnh minh họa: Manettas

Hàu sống

Mặc dù món hải sản xa xỉ này thường được ca tụng như một loại thực phẩm giúp tăng cường sinh lý, nhưng chuyên gia cảnh báo "chẳng có gì quyến rũ" sau những hậu quả kinh khủng mà nó gây ra. Hàu là loài ăn lọc, vì vậy chúng hấp thụ mọi thứ trong nước, bao gồm cả vi khuẩn và virus.

Ngay cả các cơ quan y tế cũng đưa ra cảnh báo trong khi hầu hết hải sản được nấu chín, hàu thường được ăn sống. Hàu sống có thể chứa các loại virus như Norovirus. Nếu muốn ăn, bạn phải cực kỳ cẩn trọng trong khâu lựa chọn nguồn gốc và bảo quản.

Burger thịt bò tái

Nhiều người lầm tưởng ăn burger tái cũng giống như ăn bít tết tái, nhưng chuyên gia khẳng định đây là quan niệm sai lầm nguy hiểm.

Thịt làm burger thường là thịt băm, nghĩa là tất cả vi khuẩn ở bề mặt ngoài của miếng thịt đã bị trộn lẫn vào bên trong quá trình xay. Do đó, vi khuẩn không bị tiêu diệt nếu chỉ làm chín sơ bên ngoài. Lời khuyên cho bạn là hãy gọi món ít nhất ở mức chín vừa.

Sushi để thừa

Món ăn tinh tế từ Nhật Bản này rất được ưa chuộng, nhưng nếu hộp sushi của bạn đã nằm trong tủ lạnh vài ngày, tốt nhất hãy bỏ đi.

Hầu hết cá làm sushi đã được cấp đông để diệt ký sinh trùng, nhưng chúng xuống cấp và nhiễm khuẩn rất nhanh sau khi chế biến. Hãy đảm bảo ăn hết ngay trong ngày. Đặc biệt, chuyên gia cảnh báo nên tránh xa các hộp sushi giảm giá vào cuối ngày tại siêu thị nếu không muốn "rước họa vào thân".

Các loại rau mầm

Rau mầm là thành phần giúp các món xào thêm giòn và tươi ngon, thường được mệnh danh là "siêu thực phẩm". Tuy nhiên, điều kiện phát triển của chúng (môi trường ấm và ẩm) lại là thiên đường cho vi khuẩn có hại.

"Rau mầm liên quan đến ít nhất một vụ bùng phát ngộ độc thực phẩm mỗi năm. Với tôi, rủi ro này không xứng đáng với lợi ích dinh dưỡng mà chúng mang lại", Haworth nhận định.

Salad đóng túi sẵn

Đây có lẽ là cú sốc lớn nhất với nhiều người, vì salad đóng túi là món đồ thiết yếu trong giỏ hàng đi chợ hàng tuần của những người bận rộn. Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC Mỹ) cho thấy 22% các ca ngộ độc thực phẩm trong thập kỷ qua có liên quan salad. Để so sánh, hải sản chỉ chiếm khoảng 6%. Lý do nằm ở các điểm nhiễm chéo trong quá trình đóng gói và môi trường ẩm ướt bên trong túi - điều kiện hoàn hảo để vi khuẩn sinh sôi nảy nở.

Mỹ Ý (Theo Mirror)