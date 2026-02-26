5 loại cây giúp hút ẩm và giảm mùi trong nhà mùa nồm

Lưỡi hổ, trầu bà hay dương xỉ có khả năng hấp thụ hơi nước qua lá, giúp không gian sống thoáng đãng hơn khi độ ẩm miền Bắc tăng cao.

Mùa nồm tại miền Bắc bắt đầu xuất hiện, đặc biệt trong căn hộ tầng thấp và nhà ống thiếu thông gió. Hơi ẩm trong không khí ngưng tụ trên bề mặt sàn gạch, tường và đồ nội thất.

Trong điều kiện độ ẩm vượt 90%, cây xanh không thay thế hoàn toàn thiết bị hút ẩm. Tuy nhiên, việc bố trí 4-6 chậu cây trong căn hộ 60-80 m2 là giải pháp tự nhiên giúp giảm mùi, tăng bề mặt trao đổi khí.

Cây cảnh được đặt ở khu vực bếp, cửa ra vào giúp giảm mùi, mốc phát sinh do nấu nướng, không khí ẩm do nồm. Ảnh: Bích Phương

Lưỡi hổ

Lưỡi hổ có lá dày, cấu trúc mô mọng nước giúp điều tiết độ ẩm qua cơ chế thoát hơi chậm. Trong môi trường độ ẩm cao, cây hấp thụ một phần hơi nước qua bề mặt lá và rễ, đồng thời duy trì quá trình trao đổi khí ổn định vào ban đêm. Điều này giúp giảm cảm giác bí bách trong phòng nhỏ.

Trong mùa nồm, gia chủ chỉ nên tưới cây một lần mỗi tuần, tránh để đất luôn ướt. Chậu cây cần có lỗ thoát nước để hạn chế úng rễ.

Cây lưỡi hổ đặt trong căn hộ giúp điều tiết ẩm, giảm một số hợp chất hữu cơ bay hơi tích tụ như formaldehyde từ đồ gỗ công nghiệp. Ảnh: Bích Phương

Dương xỉ

Nhóm cây ưa ẩm như dương xỉ duy trì sinh trưởng ổn định trong điều kiện nồm kéo dài. Tán lá xếp nhiều lớp tạo diện tích tiếp xúc lớn, giúp hấp thụ hơi nước. Khi đặt tại phòng khách hoặc gần giếng trời, dương xỉ góp phần giảm mùi mốc từ tường và rèm vải. Cây đem lại hiệu quả "khử" ẩm, mùi tốt nhất khi được đặt ở nơi có ánh sáng và gió lưu thông nhẹ.

Gia chủ cần giữ đất ẩm vừa phải, không để nước đọng dưới đĩa lót chậu vì có thể làm tăng độ ẩm ngược trở lại môi trường.

Lan ý

Cây lan ý sở hữu tán lá lớn, bề mặt nhẵn giúp tăng diện tích tiếp xúc với không khí, từ đó nâng hiệu quả trao đổi ẩm. Cây cũng có khả năng hạn chế mùi nấm mốc trong phòng ít thông gió.

Với phòng ngủ hoặc phòng làm việc diện tích khoảng 10-15 m2, một chậu lan ý đặt ở góc phòng có thể cải thiện cảm nhận không khí sau vài ngày.

Trong mùa nồm, gia chủ chỉ nên tưới cây khi lớp đất bề mặt khô 2-3 cm, và lau bụi lá định kỳ để giúp cây duy trì hiệu quả trao đổi khí.

Trầu bà

Trầu bà được ưa chuộng nhờ khả năng sinh trưởng ổn định trong môi trường thiếu sáng và độ ẩm cao. Loại cây này có khả năng giảm mùi đồ gỗ công nghiệp, ẩm từ tủ bếp hoặc khu vực giày dép nhờ cơ chế hấp thụ một số hợp chất hữu cơ bay hơi.

Trầu bà có thể trồng đất hoặc thủy sinh. Nếu trồng đất, gia chủ cần kiểm tra độ ẩm trước khi tưới. Với cây thủy sinh, cây cần được thay nước 5-7 ngày một lần để tránh nước tù đọng gây mùi.

Trong môi trường kín 20-25 m2, việc bố trí trầu bà giúp cải thiện cảm nhận không khí. Ảnh: Bích Phương

Ngũ gia bì

Ngũ gia bì là loại cây chịu ẩm tốt, ít rụng lá khi thời tiết thay đổi đột ngột. Cấu trúc lá dày và hệ rễ khỏe giúp cây duy trì trao đổi khí ổn định trong môi trường ẩm kéo dài. Không gian phù hợp để bố trí ngũ gia bì là phòng khách, khu sinh hoạt chung hoặc gần cửa sổ ít nắng.

Trong những ngày nồm, gia chủ chỉ cần tưới 1-2 lần mỗi tuần, tùy độ khô của đất. Gia chủ không nên đặt cây sát nguồn nước hoặc khu vực bồn rửa để tránh làm tăng ẩm trong chậu.

Bích Phương