Cách giữ nhà khô thoáng trong mùa nồm ẩm ở miền Bắc

Thay vì chờ thời tiết khô ráo, việc chủ động kiểm soát độ ẩm trong nhà giúp không gian sống sạch sẽ, an toàn và dễ chịu hơn trong mùa ẩm kéo dài.

Nồm ẩm là hiện tượng đặc trưng của miền Bắc, khi độ ẩm không khí tăng cao, hơi nước ngưng tụ trên bề mặt sàn, tường, đồ nội thất gây trơn trượt, mốc tường, giảm độ bền vật liệu và ảnh hưởng đến sinh hoạt. Theo KTS Đinh Công Quỳnh (FLAT6 architects), để hạn chế tình trạng này, giải pháp hiệu quả là đóng kín toàn bộ cửa, kết hợp sử dụng máy hút ẩm hoặc điều hòa có chế độ hút ẩm. Việc mở cửa thông thoáng vào mùa nồm chỉ khiến không khí ẩm ngoài trời xâm nhập sâu hơn vào trong nhà, khiến sàn, tường, đồ đạc đều ẩm ướt.

Ngoài ra, cần hạn chế sử dụng vật liệu hoàn thiện có bề mặt bóng loáng, đặc biệt ở khu vực sàn và cầu thang. Gạch sần không giúp loại bỏ hoàn toàn nước ngưng tụ nhưng sẽ giảm nguy cơ trơn trượt so với gạch bóng. Từ kinh nghiệm thực tế khi ở trong căn nhà Pháp cổ, KTS Quỳnh cho biết nhà thường ít bị nồm nhờ sàn lát gạch bông mờ, tầng cao thoáng khí và hệ cửa sổ cấu tạo trong kính - ngoài chớp, giúp cách nhiệt hiệu quả mà vẫn duy trì độ kín khi cần thiết. Cách bố trí này phù hợp với điều kiện khí hậu đặc trưng tại Hà Nội, nơi nhà ở phải cùng lúc đáp ứng ba yêu cầu: chống nóng mùa hè, chống lạnh mùa đông và ngăn ẩm khi chuyển mùa.

Trời nồm ẩm khiến kính cửa sổ đọng nước dày đặc, giảm tầm nhìn và gây thấm ngược nếu không xử lý kịp thời. Ảnh: Bích Phương

Dưới đây là những giải pháp đơn giản có thể áp dụng để giảm nồm ẩm, duy trì không gian khô thoáng và an toàn trong sinh hoạt hàng ngày.

Đóng kín cửa, hạn chế trao đổi khí với bên ngoài: Khi độ ẩm ngoài trời vượt ngưỡng 90%, việc mở cửa sổ để "lấy gió cho thoáng" lại khiến không khí ẩm tràn vào nhiều hơn. Việc đóng kín cửa giúp ngăn hơi ẩm xâm nhập, tạo điều kiện cho các thiết bị hút ẩm hoạt động hiệu quả. Cửa sổ nên chọn loại có khả năng kín khít cao, dùng kính hộp hai lớp để giảm hiện tượng đọng sương trên mặt kính.

Sử dụng máy hút ẩm hoặc điều hòa có chế độ hút ẩm: Máy hút ẩm là thiết bị chuyên dụng, có thể lấy đi lượng lớn hơi nước trong không khí, mỗi chu trình có thể thu được 4 - 8 lít nước tùy diện tích phòng. Trong trường hợp không có thiết bị riêng, có thể dùng điều hòa ở chế độ "Dry" (hút ẩm), đồng thời đóng kín phòng để tăng hiệu quả. Thiết bị nên được vệ sinh định kỳ, đảm bảo bộ lọc hoạt động thông suốt, tránh tích tụ vi khuẩn, nấm mốc trong không khí tái tuần hoàn.

Máy hút ẩm giúp kiểm soát độ ẩm trong nhà, đặc biệt vào mùa nồm, bảo vệ đồ nội thất. Ảnh: Bích Phương

Lau khô sàn bằng dung dịch bay hơi nhanh: Thay vì lau sàn bằng nước, chúng ta nên dùng khăn khô, kết hợp dung dịch chứa cồn hoặc giấm loãng để tăng tốc độ bay hơi. Khi lau nên lau theo từng khu vực nhỏ, lau xong mở quạt nhẹ giúp sàn khô nhanh. Không nên dùng thảm vải dày hoặc để giẻ ướt trên sàn vì sẽ làm tăng độ ẩm ngược.

Tăng khả năng hút ẩm tự nhiên: Ngoài thiết bị điện, bạn có thể đặt vôi sống, than hoạt tính hoặc hộp hút ẩm vào các khu vực kín gió như gầm tủ, góc phòng, sau rèm. Các vật liệu này có khả năng hút ẩm tự nhiên, không tốn điện, dễ thay thế. Đây là giải pháp bổ trợ hữu ích, nhất là ở vị trí máy hút ẩm không hiệu quả.

Điều chỉnh cách kê đồ và bố trí nội thất: Trong thời gian nồm, đồ nội thất nên được kê cách tường từ 5 - 10 cm để tạo khoảng thở, hạn chế tích tụ hơi ẩm. Các thiết bị điện tử như tivi, loa, máy tính... nên đặt trên kệ cao, cách mặt đất tối thiểu 50 cm và cách tường ít nhất 10 cm để tránh rò rỉ điện do ngưng tụ hơi nước.

Kê đồ cách tường, đặt thiết bị điện tử trên kệ cao giúp hạn chế ảnh hưởng của hơi ẩm trong mùa nồm, đồng thời duy trì sự thông thoáng cho không gian. Ảnh: Bích Phương

Phơi đồ tại nơi có gió, không để ẩm trong phòng kín: Để quần áo ẩm trong phòng kín sẽ khiến độ ẩm không khí tăng lên nhanh chóng. Bạn bên phơi đồ tại ban công, sân phơi có mái che hoặc sử dụng máy sấy nếu điều kiện không cho phép. Cần tránh tích tụ đồ giặt, khăn ướt trong phòng kín trong thời gian dài.

Nồm ẩm là hiện tượng thời tiết khó tránh, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát bằng việc kiểm soát độ kín của không gian, điều chỉnh thói quen sinh hoạt cũng như sử dụng các sản phẩm hỗ trợ. Khi đó, căn nhà sẽ duy trì sự khô ráo, an toàn và dễ chịu hơn trong suốt mùa nồm.

Bích Phương