5 giải pháp giảm ùn tắc trong sân bay Tân Sơn Nhất

TP HCMCấm ôtô dừng quá 3 phút, phạt nguội qua camera, nhà giữ xe 5 tầng, bãi đậu taxi, phân làn... là các giải pháp nhằm giảm ùn tắc trong sân bay Tân Sơn Nhất.

Quy hoạch đến năm 2020, sân bay Tân Sơn Nhất công suất 25 triệu lượt khách mỗi năm, song từ năm 2017 nơi này đã đón gần 40 triệu lượt. Lượng khách tăng nhanh khiến sân bay quá tải "cả trên trời lẫn dưới đất", từ đường nội bộ đến các tuyến xung quanh thường xuyên ùn ứ. Ngoài các công trình cầu vượt, mở rộng đường cửa ngõ phía ngoài, bên trong sân bay cũng thực hiện loạt giải pháp giảm ùn ứ.

Cấm ôtô đậu quá 3 phút được Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất áp dụng từ năm 2015. Tuy có quy định cấm, song tình trạng dừng đậu vẫn phổ biến, đặc biệt là các xe công vụ. Nhiều xe đậu hàng giờ, chiếm mặt đường khiến xe phía sau không thể di chuyển. Ở khung giờ nhiều chuyến bay hạ cánh, dọc làn A (sát sảnh ga quốc nội), hàng loạt ôtô xếp hàng dài, một số xe khoá cửa, tài xế rời đi khiến nhân viên sân bay bất lực.

Nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất khoá bánh ôtô, chờ cẩu đi do đậu quá thời gian trên làn A nhưng tài xế không có mặt, năm 2018. Ảnh: Gia Minh.

Trước tình trạng này, lực lượng liên ngành gồm: CSGT, 113, Công an quận Tân Bình, thanh tra Sở Giao thông Vận tải, an ninh sân bay và kiểm soát quân sự, được tổ chức chốt trực tại sân bay. Tổ công tác kiểm soát trong khung giờ 10h-14h và 16h-19h30 mỗi ngày ở nhiều vị trí trong, ngoài sân bay, xử lý xe đậu quá thời gian cho phép. Ngoài ra khi có phát sinh, các đơn vị bố trí lực lượng phối hợp để kiểm tra và xử lý. Thậm chí các lực lượng dùng biện pháp mạnh khóa bánh, cẩu ôtô đậu quá 3 phút, tài xế không có mặt, chi phí cẩu do chủ xe chịu.

Đến nay, tình trạng xe dừng đậu quá 3 phút đã cải thiện nhưng chưa được giải quyết triệt để. Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, để lách quy định nhiều ôtô khi gần hết 3 phút thì "nhích thêm một chút", khiến lực lượng chức năng không thể xử lý.

Gắn camera phạt nguội là biện pháp mới đây nhằm tăng cường xử lý tình trạng ôtô dừng đậu đón, trả khách trái quy định tại sân bay. Trên bốn làn A, B, C, D trước ga quốc nội, quốc tế, camera được lắp để phạt nguội. Biển thông báo được gắn ở những nơi phù hợp giúp tài xế dễ nhận biết.

Hiện, dữ liệu từ camera được chuyển về cho lực lượng CSGT trực tiếp quản lý và làm các thủ tục xử phạt. Việc này góp phần giảm tình trạng ôtô dừng đậu tràn lan khi không thấy lực lượng chức năng; đồng thời hỗ trợ nhân lực kiểm soát tại sân bay như lực lượng an ninh, CSGT, thanh tra giao thông...

Bãi đậu xe TCP thi công đầu năm 2016 và hoàn thành cùng năm, vốn đầu tư 550 tỷ đồng. Công trình nằm đối diện ga quốc nội, tổng diện tích xây dựng hơn 11.300 m2, sức chứa 10.000 chỗ cho cả ôtô, xe máy, xe đạp. Xung quanh tổ chức các đường giao thông, sân bãi, vườn hoa, cây xanh, thương mại...

Bãi đậu xe TCP trước ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, hồi tháng 4. Ảnh: Quỳnh Trần.

Công trình có một tầng hầm, một tầng lửng và 5 tầng nổi, giúp sân bay tiết kiệm nhiều diện tích phía trước. Giá giữ xe đạp 4 giờ đầu 3.000 đồng, xe máy 4 giờ đầu là 6.000 đồng, ôtô 4-8 chỗ gửi trong 90 phút đầu là 25.000 đồng, sau đó được tính theo lũy tiến, gửi càng lâu càng tốn thêm tiền.

Hiện, tầng trệt của bãi xe là nơi đậu xe cho cán bộ nhân viên sân bay. Phần lửng và tầng hai là nơi dành cho khách vãng lai gửi xe máy. Các tầng 3, 4, 5 là nơi ôtô đậu. Trong nhà xe tổ chức một làn xe (làn D) cho taxi, xe hợp đồng vào đón khách, giúp giảm lượng xe dồn đến các làn khác và chờ phía ngoài. Xe của khách để trong nhà xe, giúp giảm tình trạng dừng đỗ lộn xộn so với trước đó.

Tổ chức bãi đậu taxi trước ga quốc tế cũng được đề xuất thực hiện trước lưu lượng xe ở đây ngày càng lớn. Đặc biệt dịp Tết, tình trạng xe dừng, đậu tràn lan đón người thân về nước khiến khu vực này luôn quá tải, kẹt xe tăng cao.

Giải pháp này được đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái, vị trí đề xuất làm bãi đỗ taxi là khu đất giáp đường vào ga quốc tế, nhưng đến nay chưa được triển khai.

Phân làn đường nội bộ sân bay được thực hiện hôm 14/11, nhằm để sắp xếp việc đón, trả khách của ôtô tại ga quốc nội. Làn A (sát nhà ga) chỉ cho xe chở người vào sân bay. Hai làn B và C dành cho ôtô cá nhân vào đón người. Làn D (trong nhà xe TCP) dành cho taxi và xe hợp đồng đón khách.

Sau khi điều chỉnh, các làn xe thông thoáng hơn. Đặc biệt tại làn A, lượng xe dừng đậu giảm mạnh do trước đây, ôtô cùng được vào để đón, trả khách. Ở hai làn B, C, tình trạng lộn xộn cũng không xảy ra do chỉ xe cá nhân ra vào.

Trước đó, khảo sát của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết có khoảng 80% xe vào sân bay là taxi công nghệ vào đón trả khách, khiến khu vực ga quốc nội thường lộn xộn. Sau 3 ngày giao thông điều chỉnh, hôm 16/11, đơn vị này thống kê có gần 72.000 lượt khách với 487 chuyến bay trong ngày, tuy nhiên các làn đường thông thoáng, không bị ùn ứ như trước.

Vướng mắc hiện chỉ xảy ra ở làn D, do chỉ cho phép xe thuộc 4 hãng taxi và 7 đơn vị hợp tác với cảng được vào đón khách. Điều này khiến các loại xe công nghệ như GrabCar, BeCar... phải lên các tầng 3, 4, 5 nhà xe TCP dừng chờ. Khách đi loại xe này do phải di chuyển xa hơn, lên tầng cao của nhà xe. Hai thang máy nhỏ không đủ nhu cầu, nhiều người phải xách hành lý đi thang bộ.

Bảng cấm xe dừng đậu quá 3 phút gắn trên làn A và B tại Tân Sơn Nhất, ngày 17/11. Ảnh: Gia Minh.

Hiện, Sở Giao thông Vận tải đề nghị cảng Tân Sơn Nhất và các bên liên quan tiếp tục phối hợp đảm bảo trật tự giao thông tại sân bay. Trong đó, ngoài tăng cường hướng dẫn, sắp xếp đón trả khách, các đơn vị vận tải phải chấp hành nghiêm việc điều chỉnh; trường hợp phát sinh vướng mắc cần gửi văn bản đến Sở này và phía sân bay để phối hợp giải quyết. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải đề nghị phía sân bay nghiên cứu xây cầu đi bộ hoặc hầm chui trước ga quốc nội để giảm ùn tắc.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngoài những giải pháp nói trên, từ năm 2015 ở sân bay đã triển khai cho khách làm thủ tục bay trực tuyến, giúp thuận tiện và giảm lượng người tập trung đông, chờ lâu ở sân bay. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là hạ tầng giao thông tại sân bay đang ngày càng quá tải do công suất vượt quy hoạch. Điều này khiến nhiều giải pháp công trình, phi công trình dù thực hiện vẫn chưa thể giải quyết triệt để.

Dịp Tết Nguyên đán 2020, sân bay phục vụ hơn 3,7 triệu lượt khách, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, tần suất các chuyến bay cũng tăng 5,68% - 6,24%.

Gia Minh