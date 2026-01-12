5 dự án cao tốc Bắc Nam bắt đầu thu phí từ cuối tháng 2

Cục Đường bộ Việt Nam từ cuối tháng 2 sẽ thu phí 5 dự án cao tốc do nhà nước đầu tư gồm Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó cục trưởng Đường bộ Việt Nam, cho biết từ 13/1, hệ thống thu phí tự động không dừng trên 5 dự án cao tốc Bắc Nam bắt đầu chạy thử trong 37 ngày, xem xét hoạt động ổn định, chính xác, bảo đảm thu đúng, thu đủ cho ngân sách Nhà nước. Sau đó Cục Đường bộ Việt Nam sẽ quyết định thời điểm bắt đầu thu phí, dự kiến trước hoặc sau Tết Nguyên đán, vào cuối tháng 2.

Hiện các hạng mục như hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng, bao gồm camera, cài đặt phần mềm và Trung tâm điều hành đã cơ bản hoàn thành.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt qua Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Theo ông Huy, hệ thống ITS phục vụ quản lý, vận hành tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông là dự án đầu tiên do nhà nước đầu tư, độ chính xác đạt 99,8%. Hệ thống thu phí tự động không dừng được triển khai theo mô hình đầu vào ETC đa làn tự do (không có barie), đầu ra ETC đơn làn (có barie) và không bố trí làn thu phí thủ công.

4 dự án Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết có 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp không liên tục, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quy định tại Luật Đường bộ nên có mức phí thấp nhất là 900 đồng/km. Riêng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện thu phí sẽ có mức phí thấp nhất là 1.300 đồng/km.

Theo Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được Bộ Xây dựng phê duyệt, 5 dự án cao tốc trên thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam sẽ được thu phí trong 7 năm. Cục Đường bộ Việt Nam được giao tổ chức thu phí. Sau thời gian này, cơ quan quản lý sẽ tính toán phương án khai thác, quản lý hạ tầng khác.

Đoàn Loan