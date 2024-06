5 điều bạn có thể bỏ lỡ ở trận chung kết Champions League

Jude Bellingham an ủi đồng đội cũ. Mừng vì giành Champions League ngay mùa đầu chơi cho Real, nhưng Bellingham vẫn nhớ đến đồng đội cũ từng chơi cùng ba mùa. Sau tiếng còi mãn cuộc, anh tìm đến nhiều cầu thủ Dortmund để an ủi. Trang Give Me Sport gọi đó là cách cư xử đẳng cấp của ngôi sao 20 tuổi.

Hè trước, Bellingham chuyển từ Dortmund về Real với giá 110 triệu USD. Phút 83 trận chung kết, chính anh kiến tạo cho Vinicius ấn định chiến thắng 2-0 cho Real.