5 điểm đến cho chuyến đi 'chữa lành' dịp 2/9 từ Hà Nội

Dành một ngày cho đại lễ tại Hà Nội và hai ngày đến một nơi có thiên nhiên trong lành, yên tĩnh là gợi ý cho kỳ nghỉ 2/9.

Với kỳ nghỉ 4 ngày, trong đó tâm điểm là đại lễ 2/9, người dân Hà Nội hoặc du khách dịp này có thể thực hiện các chuyến đi hai ngày dưới đây kết hợp xem đại lễ. VnExpress chọn điểm đến dựa trên tiêu chí thích hợp cho chuyến đi ngắn, thuận tiện di chuyển, thiên nhiên trong lành, khu nghỉ tiện nghi, thích hợp để thư giãn.

Thảo nguyên Hữu Lũng (Lạng Sơn)

Khoảng cách từ Hà Nội: 110 km, thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng 15 phút.

Bình minh ở Hữu Lũng, Lạng Sơn. Ảnh: Nguyễn Hằng

So với những khu du lịch nổi tiếng ở miền Bắc như Sa Pa, Mộc Châu, Mai Châu, Hạ Long, Ninh Bình, xã Hữu Lũng vẫn còn nguyên sơ, không đông đúc, chưa bị thương mại hóa. Đây là điểm đến dành cho những người thích hòa mình vào thiên nhiên, sống chậm, tham gia một số trò vận động nhẹ nhàng như chèo thuyền trên hồ, đạp xe, bơi lội. Khu vực này có homestay với đầy đủ dịch vụ, giá thuê trung bình khoảng 700.000 đồng đến 1 triệu đồng một đêm.

Đường đi từ Hà Nội đến Hữu Lũng khá thuận tiện vì chủ yếu là cao tốc. Đang là mùa na ở Lạng Sơn nên du khách có thể trực tiếp hái na và mua về làm quà.

Gợi ý chỗ ở: May Retreat, Phong Son Retreat, Homestay Yến Long, Mai's House Hữu Lũng.

Hồ Đồng Chương (Ninh Bình)

Khoảng cách từ Hà Nội: 120 km, thời gian di chuyển khoảng 2,5 tiếng.

Không gian ven hồ Đồng Chương thích hợp cho hoạt động đạp xe thư giãn. Ảnh: An Tâm Tour

Hồ Đồng Chương là điểm đến sinh thái, được ví như "tiểu Đà Lạt" nhờ cảnh quan thiên nhiên đẹp, rừng thông xanh và không khí trong lành. Đường quanh hồ dài khoảng 10 km, lý tưởng để đạp xe và chạy bộ buổi sáng. Khu vực này còn có Ao Trời, một hồ nước nhỏ trên đỉnh đồi thông và thác Ba Tua cao khoảng 40 m.

Các bãi đất trống ven hồ lý tưởng cho cắm trại, tổ chức tiệc BBQ. Tại đây còn có các dịch vụ như chèo thuyền kayak, SUP, đạp xe, vui chơi với thú cưng, leo núi, khám phá thiên nhiên và nhiều hoạt động vui chơi khác cho trẻ em. Mùa hè và thu là thời điểm đẹp nhất để nghỉ ngơi tại Đồng Chương.

Gợi ý chỗ ở: Green Pine Resort, Green Pine Camp, homestay Đồi Thông

Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình)

Khoảng cách từ Hà Nội: 150 km, thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng 45 phút

Cắm trại đêm ở Cúc Phương. Ảnh: Đỗ Tuyên

Nằm gần hồ Đồng Chương là khu vực Vườn Quốc gia Cúc Phương. Ở đây, du khách có thể trekking trong rừng, đạp xe, tìm hiểu về các loài động thực vật. Chuyến tham quan thích hợp với cả gia đình nhiều thế hệ. Ngoài ra, du khách còn có thể cắm trại đêm, tham gia các tour đêm, dành cho những người yêu thích côn trùng, muốn tìm hiểu tự nhiên.

Vườn có hai khu cắm trại ở Hồ Mạc và Xóm Bống. Cả hai địa điểm đều có dịch vụ ăn uống, nghỉ, lưu trú cho gia đình không có kinh nghiệm tự chuẩn bị đồ cắm trại. Khách lưu ý bôi thuốc chống muỗi, vắt. Từ Hà Nội du khách di chuyển theo cao tốc Ninh Bình, sau đó rẽ vào quốc lộ 1A theo hướng Tràng An.

Gợi ý chỗ ở: Các khu nghỉ trong VQG Cúc Phương, Cúc Phương Mineral Retreat, Wyndham Grand Vedana Ninh Binh Resort.

Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội)

Khoảng cách từ trung tâm Hà Nội: 60 km, thời gian di chuyển khoảng 1 tiếng 30 phút.

Trên đường lên các đỉnh của Ba Vì, du khách thường bắt gặp những biển mây. Ảnh: VQG Ba Vì

Ba Vì nằm ở ngoại ô Hà Nội, nơi có thiên nhiên trong lành, khí hậu mát mẻ, sự đa dạng sinh học với nhiều kiểu rừng và các loài động thực vật quý hiếm, cùng các điểm tham quan văn hóa như nhà thờ Pháp cổ, đền thờ Bác Hồ, cùng các hoạt động trải nghiệm như cắm trại, ngắm hoa dã quỳ (vào tháng 10), và các món ăn đặc sản núi rừng như gà đồi, cá lăng nướng, và các sản phẩm từ sữa.

Du khách có thể tham gia cắm trại, teambuilding, hoặc trekking trên nhiều cung đường khác nhau. Các khu nghỉ dưỡng ở Vườn Quốc gia Ba Vì nằm ở những cao độ khác nhau trên núi, đem đến những trải nghiệm thư giãn tối đa.

Gợi ý chỗ ở: Melia Ba Vì Mountain Retreat, Amour Resort Ba Vì, Ba Vì Resort.

Hồ Hòa Bình (Phú Thọ)

Khoảng cách từ Hà Nội: 120 km, thời gian di chuyển khoảng 3 tiếng.

Một khu nghỉ dưỡng bên hồ Hòa Bình. Ảnh: Maida

Hồ Hòa Bình là hồ chứa nước nhân tạo, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nước xanh trong và nhiều đảo lớn nhỏ. Khu vực này không chỉ quan trọng trong điều tiết nước và phát điện mà còn là điểm du lịch sinh thái, nhiều bản làng văn hóa dân tộc Mường, Thái, các điểm du lịch tâm linh như đền Thác Bờ.

Quanh hồ có nhiều khu nghỉ dưỡng, nơi du khách có thể bơi lội, tắm lá thuốc Dao, ăn tối BBQ, ngắm hoàng hôn, thư giãn với tách cà phê bên bờ hồ vào buổi bình minh. Những du khách thích vận động nhẹ nhàng có thể tham gia chèo kayak. Tại đây có một số món ăn không thể bỏ qua như xôi nếp nương, canh cá măng chua.

Gợi ý chỗ ở: Maida Lodge, Vayang Retreat & Camping, Mơ Village, Bakhan Village Resort, Nắng Village.

