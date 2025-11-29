5 dấu hiệu trên da cảnh báo acid uric tăng

Acid uric trong cơ thể tăng có thể dẫn đến hình thành hạt topic dưới da, da đỏ, sưng bóng và bong tróc.

Acid uric là hợp chất tự nhiên trong cơ thể, là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa các nhân purin. Chất này được máu vận chuyển đến thận và được đào thải ra ngoài qua nước tiểu. Nồng độ acid uric tăng cao có thể do sản xuất nhiều, thải trừ kém hoặc cả hai, dẫn đến các bệnh như gout, sỏi thận và suy thận.

Nồng độ acid uric tăng cao trong cơ thể còn gọi là tăng acid uric máu, thường không được phát hiện ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, khi nồng độ chất thải này duy trì ở mức cao trong thời gian dài, cơ thể xuất hiện các dấu hiệu rõ ràng, đặc biệt là trên da. Những dấu hiệu này thường liên quan đến bệnh gout. Dưới đây là các triệu chứng ở da liên quan đến nồng độ acid uric trong cơ thể tăng.

Tinh thể tophi lắng đọng dưới da

Tinh thể tophi lắng đọng dưới da là một trong những dấu hiệu rõ ràng của tình trạng tăng acid uric kéo dài trong cơ thể. Đây là những khối u cứng, có thể nhìn thấy được, thường được hình thành do sự tích tụ của các tinh thể monosodium urat. Chúng trông giống như những u cứng, dạng nốt, có màu trắng, vàng hoặc cùng màu da. Nếu không được điều trị, theo thời gian, các hạt tophi này có thể gây đau đớn và loét, rỉ ra chất trắng như phấn.

Da đỏ hoặc sưng

Nếu cơn gout bùng phát, da trên khớp bị ảnh hưởng có thể chuyển sang màu đỏ hoặc tím, cảm giác nóng khi chạm vào và thậm chí sưng từ nhẹ đến nặng. Do mức độ viêm cao trong cơ thể gây triệu chứng phổ biến ở các vị trí như ngón chân cái, mắt cá chân hoặc đầu gối.

Da bóng hoặc căng

Khi tình trạng viêm tăng lên, da trên khớp bị sưng, trông căng hoặc bóng. Nguyên nhân là do ứ dịch hoặc da trên mô bị viêm bị căng ra. Theo thời gian, nếu triệu chứng này không được cải thiện, nó có thể gây ra cơn đau nhói, thường là vào ban đêm hoặc sáng sớm khi cơ thể bị mất nước nhẹ hoặc thiếu vận động trong khi ngủ cũng góp phần gây ra tình trạng tương tự.

Tăng sắc tố

Đây không phải là dấu hiệu chẩn đoán chính của acid uric cao. Tuy nhiên, ở một số người mắc chứng tăng acid uric máu, vùng da sẫm màu gần khớp là dấu hiệu cảnh báo viêm mạn tính hoặc căng thẳng mô, cần được đánh giá y tế và điều trị thêm. Tình trạng này cũng có thể xảy ra do lắng đọng tinh thể, kèm theo sưng, đau.

Người mắc không nên bỏ qua những dấu hiệu này vì có thể dẫn đến tổn thương khớp hoặc bùng phát bệnh gout. Phát hiện, chẩn đoán và điều trị kịp thời rất cần thiết để ngăn ngừa các biến chứng.

Da bong tróc hoặc lột da

Khi bệnh gout giảm, da ở vùng khớp bị ảnh hưởng thường bị bong tróc. Viêm giảm khiến lớp da ngoài cùng có thể bắt đầu bong ra, tương tự sau khi bị cháy nắng. Đây là dấu hiệu của sự phục hồi nhưng đôi khi cũng cho thấy da đã bị căng hoặc viêm đáng kể khi nồng độ acid uric tăng.

Bảo Bảo (Theo Times of India)