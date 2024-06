5 dấu hiệu quan trọng cảnh báo ung thư

Giảm cân không giải thích được, mệt mỏi liên tục, sốt, cảm giác đau dai dẳng và biến đổi trên da có thể là những chỉ báo của ung thư.

Ung thư có thể bắt đầu ở một phần cơ thể, trước khi lan rộng sang các khu vực khác qua quá trình di căn. Có hơn 200 loại ung thư khác nhau, nhưng phổ biến nhất ở Anh là ung thư vú, phổi, tuyến tiền liệt và đại tràng.

Sàng lọc định kỳ có thể giúp phát hiện ung thư sớm, tuy nhiên cũng có các triệu chứng cần được chú ý có thể chỉ ra dấu hiệu sớm của bệnh. Việc phát hiện một trong những triệu chứng sau không có nghĩa là mắc bệnh ung thư, nhưng để phòng ngừa, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ về 5 dấu hiệu sau:

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Giảm cân không có nguyên nhân rõ ràng đôi khi là dấu hiệu đáng chú ý về sức khỏe. Mất khoảng 5 kg có thể không phải là vấn đề lớn, nhưng đôi khi, điều này lại báo hiệu ung thư. Nếu nhận thấy sự giảm cân bất thường, việc trao đổi với bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân là quyết định sáng suốt.

Thường xuyên mệt mỏi

Mệt mỏi là hiện tượng phổ biến, nhưng loại mệt mỏi do ung thư gây ra lại mang tính chất riêng biệt. Không giống như sự kiệt sức sau một ngày dài hoạt động, mệt mỏi do ung thư thậm chí không giảm bớt dù đã nghỉ ngơi. Điều này là do ung thư sử dụng các dưỡng chất trong cơ thể để phát triển, khiến cho việc tái tạo năng lượng trở nên khó khăn.

Thường xuyên mệt mỏi thậm chí không giảm bớt dù đã nghỉ ngơi có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư. Ảnh: Very Well

Sốt

Sốt, biểu hiện của nhiệt độ cơ thể tăng cao, thường xuất hiện khi cơ thể đối phó với các bệnh như cảm lạnh hoặc cúm và thường sẽ tự giảm mà không cần can thiệp. Tuy nhiên, những đặc trưng của cơn sốt tái đi tái lại có thể là dấu hiệu của ung thư. Cần chú ý đặc biệt nếu:

- Thường xuyên bị sốt vào ban đêm.

- Cơn sốt xuất hiện mà không kèm theo dấu hiệu nhiễm trùng nào khác.

- Có hiện tượng ra mồ hôi vào ban đêm.

Thường xuyên thấy đau

Đau đớn không phải lúc nào cũng dễ dàng xác định nguyên nhân, vì nó có thể xuất phát từ nhiều nguồn gốc khác nhau và ít khi là do ung thư. Nhưng đau kéo dài có thể là dấu hiệu của một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng hơn. Ung thư có thể gây đau qua nhiều cách, như:

- Áp lực từ khối u lên các cơ quan lân cận.

- Hóa chất do ung thư tiết ra.

- Di căn, hay sự lan rộng từ nơi ung thư bắt đầu.

Nếu đau không giảm và không rõ nguyên nhân, việc tìm kiếm sự tư vấn y khoa là bước tiếp theo quan trọng.

Các thay đổi trên da

Da, bộ phận lớn nhất trên cơ thể, thường phản ánh tình hình sức khỏe chung. Sự vàng da, như việc mắt hoặc đầu ngón tay chuyển sang màu vàng, có thể là dấu hiệu của ung thư. Ngoài ra, những biến đổi ở nốt ruồi cũng cần được quan tâm, đặc biệt là khi nốt ruồi:

- Có hình dạng không đều hoặc mép cưa.

- Có viền không rõ ràng.

- Thay đổi màu sắc hoặc trở nên sẫm màu hơn.

- Có kích thước lớn hoặc có vẻ như đang lớn lên.

Thanh Thúy (Theo Mirror, Verywell health)