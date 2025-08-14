5 dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư thận

Ung thư thận có thể gây ra triệu chứng sớm như tiểu ra máu, đau hông, khối u, mệt mỏi và giảm cân.

Ung thư thận xảy ra khi các tế bào thận phát triển không kiểm soát, tạo thành khối u ác tính. Đây là một trong 10 loại ung thư phổ biến nhất ở cả nam và nữ. Phát hiện sớm bệnh rất quan trọng vì các triệu chứng có thể không rõ ràng trong giai đoạn đầu. Song có một số dấu hiệu cảnh báo sớm khối u ác tính ở cơ quan này.

Tiểu ra máu

Tiểu ra máu là dấu hiệu cảnh báo ung thư thận. Nước tiểu có màu hồng hoặc đỏ, có thể xuất hiện rồi biến mất hoặc khó nhận thấy nếu không xét nghiệm. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể do nhiễm trùng, sỏi thận hoặc bệnh lý khác. Người bệnh cần đi khám khi phát hiện máu trong nước tiểu để tránh biến chứng nghiêm trọng về thận.

Đau dai dẳng ở vùng hông và thắt lưng

Đau dai dẳng ở vùng hông và thắt lưng có thể do ung thư thận gây ra. Cơn đau không liên quan đến chấn thương, thường bắt đầu âm ỉ ở thắt lưng dưới, lan ra bụng, tăng dần theo thời gian do tế bào ung thư chèn ép các cấu trúc xung quanh, gây khó chịu và cản trở hoạt động hàng ngày.

Bệnh nhân điều trị bệnh thận tại Bệnh viện Thống Nhất, TP HCM, tháng 3/2024. Ảnh: Phùng Tiên

Khối u hoặc sưng ở vùng hông, thắt lưng dưới Khám sức khỏe hoặc tự khám có thể phát hiện khối u hoặc sưng ở vùng hông, thắt lưng dưới khi ung thư thận phát triển đủ lớn. Dù thường không có triệu chứng ở giai đoạn đầu, khối u lớn có thể gây sưng, cảm giác đầy bụng hoặc áp lực. Xét nghiệm hình ảnh giúp bác sĩ xác định khối u. Mệt mỏi bất ngờ, sốt kéo dài và đổ mồ hôi nhiều Mệt mỏi bất ngờ, sốt kéo dài và đổ mồ hôi nhiều, nhất là vào ban đêm, có thể cảnh báo ung thư thận, do cơ thể chống lại bệnh hoặc ung thư ảnh hưởng đến sản xuất hormone. Các triệu chứng này tiến triển chậm trong vài tuần đến vài tháng, gây gián đoạn công việc. Chán ăn, giảm cân không chủ ý Ung thư thận khiến quá trình trao đổi chất thay đổi, dẫn đến chán ăn, giảm cân không chủ ý và mất cảm giác thèm ăn. Người có các triệu chứng này kèm theo các dấu hiệu khác cần được đi khám. Bởi giảm cân đột ngột có thể báo hiệu cơ thể đang chống lại bệnh như ung thư. Mệt mỏi và yếu sức đi kèm làm gián đoạn công việc, việc nhà và tập thể dục.

Mỹ Ý (Theo Times of India)