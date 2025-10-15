5 dấu hiệu cảnh báo bạn đang stress

Dễ nổi nóng, trì hoãn, suy nghĩ nhiều, thiếu tập trung, tê liệt cảm xúc là những tín hiệu căng thẳng mà nhiều người thường bỏ qua.

Căng thẳng ít được quan tâm vì bị xem là một phần tất yếu của cuộc sống. Tuy nhiên, hệ lụy của nó nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng.

Tiến sĩ Julie Smith, nhà tâm lý học lâm sàng, chỉ ra một số dấu hiệu căng thẳng cần đặc biệt lưu ý.

Dễ nổi nóng

Theo tiến sĩ Smith, dễ cáu gắt và cãi vã với người thân vì những chuyện vụn vặt là dấu hiệu đáng lo ngại. Khi bạn nhận thấy mình thường nổi nóng trước những điều vốn dĩ chẳng mấy ảnh hưởng, đó chính là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn đang chịu áp lực lớn.

Trì hoãn

Những công việc vốn quen thuộc và đơn giản bỗng trở nên nặng nề, khó hoàn thành là dấu hiệu cảnh báo căng thẳng. Tuy nhiên, nhiều người ít để ý và dễ dàng phớt lờ. "Trì hoãn công việc thường ngày chỉ vì chúng đột nhiên trở nên quá sức là một triệu chứng điển hình nhất", Smith nhận định.

Suy nghĩ quá nhiều

Suy nghĩ quá mức đôi khi vẫn thường xảy ra ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Thỉnh thoảng nghiền ngẫm về một vấn đề chưa hẳn là điều bất thường. Thế nhưng, tình trạng này lặp đi lặp lại và trở thành thói quen dễ gây ra hệ lụy nghiêm trọng cho tinh thần cũng như sức khỏe.

Tiến sĩ Smith nói liên tục lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ có thể ngầm báo hiệu bạn đang đối mặt với căng thẳng.

Thiếu tập trung

Một tín hiệu khác của căng thẳng là khó duy trì sự tập trung. Tình trạng này ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng đưa ra quyết định và mức độ chú ý. Bác sĩ cho rằng thiếu tập trung vào công việc, khiến mọi thứ càng khó hoàn thành ngầm cảnh báo vấn đề sức khỏe đáng lo ngại.

Tệ liệt cảm xúc

Nhiều người tìm cách làm "tê liệt cảm xúc" khi căng thẳng bằng việc ăn uống quá độ, lướt mạng, chơi game, xem phim liên tục hay lạm dụng chất kích thích. Theo tiến sĩ Smith, đây là tín hiệu thường ít được chú ý đến khiến căng thẳng kéo dài mà không xử lý.

Bà cho rằng cách thức trốn tránh có thể giống nhau nhưng đều chung mục đích là phủ nhận vấn đề, khiến căng thẳng âm thầm tích tụ. Khi áp lực lớn, cách này càng dễ gây nghiện vì mang đến sự giải tỏa tức thì.

Trong giai đoạn công việc và áp lực dồn dập, thói quen tìm những điều làm phân tâm càng khó kiểm soát hơn. Thực ra, đó là dấu hiệu bạn bị căng thẳng bào mòn và cần thời gian nghỉ ngơi, phục hồi.

Hương Giang (Theo Times of India)