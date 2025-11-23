5 dấu hiệu bất thường có thể cảnh báo ung thư

5 dấu hiệu máu bất thường ở phân, nước bọt, nước tiểu, da, âm đạo có thể cảnh báo cơ thể mắc ung thư, theo chuyên gia.

Tiến sĩ William Li, một bác sĩ được đào tạo tại Harvard, nhà nghiên cứu và là tác giả của cuốn Eat To Beat Your Diet, nói cơ thể sẽ cung cấp cho bạn các dấu hiệu nếu nó không khỏe. Trong một bài đăng được chia sẻ trên trang web của mình, tiến sĩ Li nói về những dấu hiệu tinh tế cho thấy có điều gì đó không ổn trong cơ thể. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta vội vã bỏ qua những thay đổi nhỏ cho đến khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Dưới đây là 5 dấu hiệu đòi hỏi sự chú ý của bạn.

Máu trong phân

Theo Tiến sĩ Li, máu trong phân là một dấu hiệu bạn không thể bỏ qua. Đây là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất. Nó có thể là triệu chứng của các vấn đề nghiêm trọng như ung thư ruột kết, ung thư hậu môn, hoặc vấn đề ít nghiêm trọng hơn như bệnh trĩ hoặc nứt kẽ hậu môn.

"Nếu bạn nhận thấy máu đỏ tươi, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức, người có khả năng sẽ đề nghị nội soi đại tràng để điều tra thêm", vị bác sĩ nói. Ông cho biết, nội soi đại tràng là rất quan trọng trong việc xác định "polyp tiền ung thư" hoặc các bất thường khác trong đường tiêu hóa.

Máu trong nước tiểu có khả năng chỉ ra ung thư bàng quang hoặc tuyến tiền liệt. Ảnh tạo bởi AI

Nước bọt có máu

Nếu bạn thấy máu trong nước bọt, đừng bỏ qua nó. Tiến sĩ Li cảnh báo rằng đó có thể là dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn của ung thư phổi hoặc các bệnh ung thư khác ở họng hoặc miệng. "Kiểu chảy máu này có thể xuất phát từ các mạch máu bất thường nuôi khối u ung thư", ông nói.

Hầu hết mọi người gạt bỏ việc chảy máu như một chấn thương do đánh răng. Tuy nhiên, Tiến sĩ Li nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi khám bác sĩ nếu dấu hiệu như vậy xảy ra, vì phát hiện sớm làm tăng đáng kể cơ hội điều trị thành công.

Một nghiên cứu gần đây của Đại học Basque Country đã phát hiện ra rằng nước bọt chứa câu trả lời cho nhiều câu hỏi. Nó có thể tiết lộ nguy cơ phát triển ung thư, bệnh tim hoặc bệnh Parkinson.

Máu trong nước tiểu

Tiến sĩ Li đề nghị hành động nhanh chóng nếu bạn nhận thấy máu trong nước tiểu. Vị bác sĩ nhắc nhở chúng ta rằng máu trong nước tiểu có khả năng chỉ ra ung thư bàng quang hoặc tuyến tiền liệt, đặc biệt đối với người hút thuốc hoặc những cá nhân tiếp xúc với thuốc nhuộm công nghiệp. "Máu trong nước tiểu cũng có thể chỉ ra các bệnh nhiễm trùng như viêm bàng quang xuất huyết", vị bác sĩ nói.

Theo Viện Quốc gia về Bệnh Tiểu đường, Tiêu hóa và Thận Mỹ (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases), máu trong nước tiểu có thể do nhiều lý do, chẳng hạn như nhiễm trùng hoặc viêm ở bàng quang hoặc thận, chấn thương, ung thư bàng quang, hoặc thậm chí là bệnh hồng cầu hình liềm. Nếu bạn nhận thấy máu khi đi tiểu, điều quan trọng là phải đặt lịch hẹn và loại trừ hoặc giải quyết những tình trạng này.

Máu trên da

Nếu bạn nhận thấy máu trên da mà không có vết cắt, đó là một dấu hiệu cảnh báo đỏ. Theo tiến sĩ Li, máu trên da có thể là dấu hiệu tiềm ẩn của ung thư da, chẳng hạn như ung thư hắc tố (melanoma). "Hãy tìm những tổn thương nổi lên, hình dạng bất thường thay đổi màu sắc hoặc kích thước. Đây là những dấu hiệu cảnh báo quan trọng, và cần tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu để kiểm tra da kỹ lưỡng", ông nói.

Ung thư da là loại ung thư phổ biến nhất được chẩn đoán trên toàn thế giới. Theo WHO, ước tính 330.000 trường hợp ung thư hắc tố mới được chẩn đoán vào năm 2022, và gần 60.000 người đã chết vì căn bệnh này. Phát hiện sớm là rất quan trọng trong những trường hợp như vậy.

Chảy máu ở âm đạo

Một dấu hiệu quan trọng khác đòi hỏi sự chăm sóc y tế ngay lập tức là chảy máu bất thường từ âm đạo. Chảy máu, đặc biệt là sau mãn kinh, có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung hoặc tử cung.

"Mặc dù chảy máu kinh nguyệt là bình thường, nhưng bất kỳ đốm máu bất thường nào giữa các chu kỳ hoặc chảy máu sau mãn kinh đều nên gây lo ngại", tiến sĩ Li nói. Ông cho biết chảy máu có thể xuất phát từ các khối u ở cổ tử cung hoặc tử cung, những khối u này, giống như các bệnh ung thư khác, chiếm đoạt nguồn cung cấp máu, gây ra chảy máu bất thường.

Trong những trường hợp như vậy, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến bác sĩ phụ khoa ngay để kiểm tra vùng chậu, siêu âm và xét nghiệm thêm để loại trừ bất kỳ tình trạng nghiêm trọng nào.

Thực tế, những triệu chứng này không phải lúc nào cũng chỉ ra ung thư nhưng cũng không bao giờ nên bị bỏ qua. Chúng có thể giúp phát hiện sớm bệnh, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Mỹ Ý (Theo Times of India)