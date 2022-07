5 dấu hiệu bàn tay cảnh báo vấn đề sức khỏe

Lực nắm yếu, gốc móng tay sưng to, xuất hiện mụn đỏ và mụn nước hoặc sưng cứng khớp có thể báo hiệu những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Bàn tay nói lên nhiều điều về tình trạng sức khỏe. Những thay đổi nhỏ cũng có thể là dấu hiệu giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh tật hoặc các vấn đề bất thường trong cơ thể.

Tiến sĩ Kelly Weselman, bác sĩ thấp khớp tại Viện WellStar Rheumatology, Mỹ, cho biết: "Bạn có thể hiểu được nhiều điều (về sức khỏe) chỉ bằng cách nhìn vào bàn tay".

Sức nắm yếu

Lực cầm nắm yếu có thể là biểu hiện cho thấy sức khỏe suy giảm. Anne Albers, bác sĩ tim mạch của Bệnh viện Tim Ohio, cho biết: "Trong quá trình khám sức khỏe cho bệnh nhân, chúng tôi thường chú ý đến lực cầm nắm của họ. Sức nắm yếu tức là sức khỏe yếu".

Theo một đánh giá năm 2016 trên Tạp chí Tim mạch Quốc tế, sức nắm giảm và dáng đi chậm chạp báo hiệu nguy cơ tử vong vì bệnh tim cao ở người già.

Nghiên cứu gần đây xuất bản trên PLOS One, thực hiện với người từ 40 đến 69 tuổi cho thấy lực nắm mạnh là dấu hiệu của chức năng tim khỏe mạnh. Dựa trên phát hiện này, các nhà nghiên cứu cho rằng một ngày nào đó, sức nắm có thể trở thành biện pháp hữu ích để xác định nguy cơ mắc bệnh tim.

Gốc móng tay sưng to

Thông thường, khi đặt hai đầu ngón trỏ sát nhau sẽ xuất hiện khoảng trống hình thoi gọi là "khoảng trống kim cương". Giữa hai móng tay nếu không có khoảng trống này có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi. Y học gọi đây là "thử nghiệm cửa sổ Schamroth", hoặc "ngón tay dùi trống", thường được các bác sĩ sử dụng để tầm soát ung thư, tim mạch một cách đơn giản.

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Anh, hiện tượng tích tụ chất lỏng do khối u sản xuất hormone khiến gốc móng tay của người bệnh ung thư sưng to. Đây là triệu chứng tương đối phổ biến, khoảng 35% người bệnh mắc phải. Do sưng, khi hai móng áp sát vào nhau sẽ không có khoảng trống nữa.

Sưng móng tay biểu hiện ở nhiều giai đoạn khác nhau của bệnh ung thư. Ban đầu, móng tay của người bệnh mềm đi và cong dần lên, vùng da xung quanh trở nên sáng bóng. Phần gốc móng phát triển lớn hơn bình thường. Sau đó, phần đầu móng tiếp tục phồng nên. Nếu giữa hai móng tay không xuất hiện khoảng trống, các chuyên gia khuyến nghị đến bác sĩ kiểm tra càng sớm càng tốt.

Giữa hai ngón tay người khỏe mạnh xuất hiện "khoảng trống kim cương". Ảnh: Top Hat Tutorial

Mụn đỏ hoặc mụn nước li ti

Phát ban đỏ trên bàn tay hoặc cổ tay, đôi khi bến thành mụn nước, chảy mủ có thể là dấu hiệu của dị ứng niken. Theo Viện Da liễu Mỹ, nhạy cảm với niken là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến da bị dị ứng.

Các đồ vật chứa niken có thể tiếp xúc với da trong đời sống hàng ngày bao gồm vòng tay, đồng hồ, nhẫn, thậm chí điện thoại di động. Một số người phát triển triệu chứng dị ứng do ăn phải thực phẩm chứa niken.

"Niken có trong đậu, chocolate, đậu phộng, đậu nành, bột yến mạch và granola (hạt tổng hợp)", giáo sư Salma Faghri de la Feld, Khoa Da liễu tại Đại học Emory ở Atlanta, cho biết.

Ngón tay trắng, xanh hoặc bầm đỏ

Ngón tay trắng bệch, sau đó chuyển xanh (hoặc bầm đỏ) khi trời lạnh hoặc tâm trạng căng thẳng là dấu hiệu của hội chứng Raynaud. Sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ, trạng thái cảm xúc có thể gây ra tình trạng này, dẫn đến mất lưu lượng máu tạm thời ở các ngón tay chân. Theo Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia, hội chứng Raynaud có thể khiến các ngón tay và ngón chân tê, lạnh hoặc đau.

Đau tay, cứng khớp và sưng tấy

Triệu chứng đau cứng và sưng khớp tay ở phụ nữ có thể là biểu hiện của các bệnh viêm nhiễm. Nguyên nhân có thể là viêm khớp dạng thấp, viêm khớp vẩy nến, lupus, viêm mạch, xơ cứng và viêm da.

Theo tiến sĩ Weselman, sưng bàn tay thậm chí có thể là dấu hiệu của bệnh viêm ruột, bệnh thường ảnh hưởng đến mắt cá chân và cả bàn tay.

Thục Linh (Theo Health)