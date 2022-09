5 cách kiềm chế xuất tinh sớm

Tập kegel, tập start - stop, sử dụng loại bao cao su có tác dụng giảm kích thích dương vật, thay đổi tư thế quan hệ tình dục... có thể giúp kiềm chế xuất tinh sớm.

Bác sĩ Đoàn Anh Sang, Trung tâm sức khỏe nam giới Men's Health, cho biết xuất tinh sớm là khi hai người quan hệ đạt cực khoái sớm hơn mức mong muốn. Cụ thể, nam giới xuất tinh không quá một phút sau khi thâm nhập âm đạo hoặc hầu như không thể kéo dài quan hệ trong vòng một phút. Người đàn ông có thể đạt cực khoái và kéo dài cuộc yêu trung bình từ 5 phút được xem là trạng thái bình thường.

"Đối với nam giới, vấn đề tình dục có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần. Các trục trặc trong chuyện giường chiếu khiến gây cảm giác bất mãn và xấu hổ", bác sĩ phân tích.

Xuất tinh sớm có thể do tâm lý của nam giới luôn trong tâm thế vội vàng, lo lắng đối tác không hài lòng về khả năng giường chiếu của mình hoặc do căng thẳng, mệt mỏi. Tình trạng này cũng có thể xuất phát từ bệnh lý như nhiễm trùng tiền liệt tuyến, nhiễm trùng đường tiết niệu, liên quan đến hệ thần kinh như cường giao cảm, bệnh lý tuyến giáp như cường giáp, viêm giáp, liên quan đến sinh lý nam như rối loạn cương, giảm ham muốn...

Ngoài ra, xuất tinh sớm còn do không gian quan hệ không thoải mái và chật hẹp, tăng nhạy cảm dương vật, rối loạn chức năng thụ thể serotonin, thói quen thủ dâm của người đàn ông.

Bài tập kegel

Kegel là bài tập thể dục cho nhóm cơ đặc biệt gọi là nhóm cơ mu cụt. Nhóm này có tác động lên hệ niệu sinh dục. Một số bằng chứng khoa học cho thấy, bài tập này giúp cải thiện và phát huy lợi ích lên sức khỏe tình dục nói chung. Khi tập kegel, quý ông sẽ không tiêu tốn quá nhiều năng lượng, cũng không phải thay trang phục như sau khi tập tạ.

Cách thực hiện bài tập kegel: Tìm đúng cơ sàn chậu bằng cách ngừng tiểu giữa chừng, hoặc nín giữ đánh hơi. Khi xác định được cơ sàn chậu, bài tập có thể thực hiện được ở bất kỳ tư thế nào. Dễ tập nhất nên tập ở tư thế nằm.

Hoàn thiện kỹ thuật bằng cách co chặt cơ sàn chậu, giữ nguyên trong ba giây, sau đó thả lỏng trong ba giây. Quá trình này được tính là một lượt tập. Lặp lại động tác vài lượt mỗi lần tập. Khi cơ sàn chậu đã khỏe hơn, hãy thực hiện các bài tập kegel trong tư thế ngồi, tư thế đứng hoặc kể cả khi đi lại.

Để đạt hiệu quả cao nhất, hãy tập trung co chặt chỉ duy nhất cơ sàn chậu. Chú ý đừng co cơ vùng bụng, đùi hay vùng mông. Hãy thở tự do trong khi tập, tránh nhịn thở.

Đặt mục tiêu tập ít nhất ba lần mỗi ngày, mỗi lần tập 10 lượt.

Bài tập start - stop

Đây là bài tập kiềm chế xuất tinh sớm bằng cách kích thích dương vật mà không cần xâm nhập. Nam giới có thể thực hiện bằng cách thủ dâm, hoặc nhờ sự giúp đỡ từ đối tác.

Đầu tiên, kích thích dương vật liên tục cho đến khi có cảm giác sắp xuất tinh thì dừng lại khoảng 30 giây. Bắt đầu lại việc kích thích khi cảm thấy những khoái cảm đã giảm xuống hoặc đã làm chủ được tình hình và tiếp tục dừng lại khi thấy sắp xuất tinh. Lặp lại các động tác từ 4 đến 5 lần mới cho phép bản thân được tận hưởng cảm giác cực khoái, sau đó xuất tinh bình thường.

Kỹ thuật Pause-Squeeze

Đây là kỹ thuật bóp quy đầu, còn gọi là phương pháp siết chặt quy đầu của Masters và Johnson, được xem là một trong những cách kiềm chế xuất tinh sớm hiệu quả cho nam giới.

Bắt đầu hoạt động tình dục như bình thường, bao gồm cả việc kích thích dương vật, cho đến khi cảm thấy gần như sẵn sàng để xuất tinh. Bóp vào phần cuối của dương vật tại điểm mà quy đầu tiếp xúc với trục hay còn gọi là khấc quy đầu. Dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái bóp vào phần bụng và lưng dương vật, duy trì trong vài giây cho đến khi cảm giác sắp xuất tinh.

Lặp lại quy trình nhiều lần nếu cần thiết.

Sử dụng bao cao su có tác dụng giảm kích thích dương vật

Sử dụng bao cao su đúng cách sẽ làm giảm sự kích thích khi tiếp xúc trực tiếp với âm đạo. Đây là cách kiểm soát tình trạng xuất tinh sớm dễ dàng. Ngoài ra, bao cao su còn giúp tránh thai an toàn, phòng ngừa một số bệnh dễ lây nhiễm như giang mai, bệnh lậu, viêm nhiễm vùng kín...

Trên thị trường hiện nay có khá nhiều loại bao cao su chống xuất tinh sớm, có thể dựa vào một số đặc điểm thành phần sau đây để lựa chọn phù hợp. Chẳng hạn, loại chứa chất bôi trơn benzocaine 5-7% gây tê lên phần da của dương vật để giảm cảm giác kích thích quá mức và kéo dài thời gian quan hệ cho nam giới.

Bao cao su chứa lidocain làm chất gây tê ở phần da dương vật để giúp phái mạnh kiềm chế "xuất binh" quá sớm. Loại thiết kế với các gai nhỏ li ti hoặc chất liệu mủ cao su tự nhiên siêu mỏng, bổ sung thêm hương bạc hà mát lạnh để tăng cảm giác hưng phấn.

Thay đổi tư thế quan hệ tình dục

Nên nói chuyện với bạn tình để thay đổi tư thế quan hệ phù hợp.

Thay đổi tư thế thường xuyên trong quá trình quan hệ là cách kiềm chế xuất tinh sớm hiệu quả, làm mới cuộc yêu. Tuy nhiên, trong khi thay đổi tư thế, cần sự tinh tế và khéo léo để bạn tình không bị mất cảm xúc.

Bác sĩ Sang khuyến cáo đối mặt với sự cố tình dục không mong muốn, quý ông nên cân nhắc đến bác sĩ điều trị. Không nên tự điều trị xuất tinh sớm bằng cách kiềm chế bệnh mà không được hướng dẫn từ chuyên gia.

Lê Phương