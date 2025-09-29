5 cách đơn giản giảm acid uric

Thay đổi chế độ ăn uống, hạn chế thực phẩm giàu purin, đi bộ, bơi lội, tập yoga thường xuyên có thể giúp giảm chỉ số acid uric.

Nồng độ acid uric trong máu cao (tăng acid uric máu) rất phổ biến, có thể dẫn đến bệnh gout, gây viêm và sưng khớp. Tình trạng này còn dẫn đến acid uric kết tinh trong thận, hình thành sỏi, cản trở chức năng thận. Một số cách dưới đây có thể đẩy lùi tình trạng acid uric cao.

Thay đổi chế độ ăn uống

Tăng cường ăn trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt, uống đủ nước góp phần đào thải acid uric ra khỏi cơ thể. Hãy hạn chế thực phẩm giàu purin (nội tạng động vật, thịt đỏ, một số loại hải sản, rượu bia), thực phẩm và đồ uống có đường có hàm lượng fructose cao vì chúng làm tăng sản xuất acid uric.

Nên ưu tiên thực phẩm có hàm lượng purin thấp, bao gồm trứng, các sản phẩm từ sữa ít béo, các loại đậu và các nguồn protein thực vật. Dưa leo chứa 90% là nước, thúc đẩy đào thải độc tố, bao gồm cả acid uric. Hơn nữa, chúng chứa ít purin, không làm tăng thêm chỉ số.

Đi bộ

Tập thể dục với nhiều mức độ khác nhau giúp cải thiện chức năng thận và tăng tốc độ trao đổi chất, từ đó đào thải acid uric ra khỏi cơ thể. Không chỉ vậy, tập thể dục còn giúp giảm cân, từ đó hạn chế sản xuất chất thải này trong cơ thể.

Người mắc chứng tăng acid uric có thể đi bộ thường xuyên. Đi bộ là bài tập nhẹ nhàng, giúp tăng cường lưu thông máu và độ linh hoạt của khớp. Đi bộ thường xuyên kích thích chức năng thận, cho phép cơ thể đào thải acid uric dư thừa thông qua nước tiểu. Bài tập này còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, béo phì có khả năng dẫn đến tăng sản xuất chất thải này và áp lực lên các khớp. Người có chỉ số này cao có thể đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Bơi lội

Kết hợp bơi lội với các bài tập dưới nước như thể dục nhịp điệu hỗ trợ hạ acid uric cao đồng thời giảm cơn đau bệnh gout cùng các khớp bị viêm. Lực đẩy của nước tạo ra môi trường giảm áp lực lên các khớp bị viêm hoặc bệnh gout, hỗ trợ vận động, nâng đỡ cơ thể và mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho người bệnh.

Bơi lội thường xuyên còn tăng cường tốc độ trao đổi chất, cải thiện sức khỏe tim mạch là cách giảm acid uric. Người bị acid uric cao nên bơi 3-4 lần mỗi tuần, mỗi lần 30-45 phút để đạt hiệu quả tối đa.

Yoga

Yoga là bài tập nhẹ nhàng, kết hợp các phương pháp giãn cơ, kỹ thuật thở và rèn luyện chánh niệm. Thông qua luyện tập yoga, người tập học cách kiểm soát mức độ căng thẳng vì căng thẳng gây ra các cơn gout, tăng khả năng vận động và độ linh hoạt của khớp.

Tư thế con rắn, xoay cột sống giúp tăng lưu lượng máu, chức năng thận, nhờ đó góp phần giải độc và đào thải acid uric. Luyện tập yoga thường xuyên 20-30 phút mỗi ngày, 3-4 lần mỗi tuần để cải thiện tình trạng acid uric cao.

Bảo Bảo (Theo Times of India)