5 cách đơn giản để phổi luôn khỏe mạnh

Kết hợp trà xanh và chất chống oxy hóa, ho kiểm soát, dẫn lưu tư thế, xông hơi, vỗ ngực giúp làm sạch phổi, giảm đờm, thông thoáng đường thở.

Phổi là cơ quan thiết yếu cung cấp oxy cho cơ thể, đồng thời có khả năng tự làm sạch. Chúng tiết chất nhầy giữ lại bụi bẩn, vi khuẩn, chất ô nhiễm, trong khi các lông mao li ti đẩy lớp nhầy ra ngoài qua ho, hắt hơi hay khạc nhổ.

Để phổi khỏe mạnh, cần hạn chế tiếp xúc với khói thuốc, ô nhiễm không khí. Bên cạnh cơ chế làm sạch tự nhiên, có thể áp dụng một số phương pháp giúp giảm đờm, cải thiện hô hấp, tăng cường sức khỏe phổi.

Uống trà xanh

Trà xanh không phải là "thần dược thải độc" cho phổi, nhưng nhờ giàu chất chống oxy hóa, nó có tác dụng tăng cường chức năng phổi và kháng viêm. Các chất này giúp chống lại căng thẳng oxy hóa - yếu tố khiến chức năng phổi suy giảm theo thời gian.

Một nghiên cứu trên Science Direct với hơn 1000 người trưởng thành ở Hàn Quốc cho thấy, những người uống ít nhất 2 tách trà xanh mỗi ngày có chức năng phổi tốt hơn. Kết hợp trà xanh cùng trái cây, rau củ là cách đơn giản để duy trì sức khỏe hô hấp.

Xông hơi có thể mở rộng đường thở, loãng đờm trong phổi. Ảnh tạo bởi AI

Ho có kiểm soát

Ho là phản xạ tự nhiên giúp tống chất nhầy và độc tố ra khỏi phổi. Với người thường xuyên nghẹt hoặc khó khạc đờm, ho có kiểm soát trở thành biện pháp đơn giản mà hiệu quả.

Ngồi thoải mái, thả lỏng vai, hít sâu bằng mũi, giữ hơi ngắn rồi ho mạnh vài lần để đẩy đờm ra ngoài. Thực hiện thường xuyên hỗ trợ loại bỏ dịch nhầy, hạn chế nhiễm trùng và cải thiện hơi thở.

Dẫn lưu tư thế

Dẫn lưu tư thế tận dụng trọng lực để đờm di chuyển ra khỏi phổi, từ đó cải thiện hô hấp và hạn chế nhiễm trùng. Tùy tư thế, đờm sẽ di chuyển từ vùng sâu ra ngoài. Nằm ngửa, nghiêng hoặc sấp với hông kê cao giúp ngực thấp hơn, tạo điều kiện để đờm thoát ra nhanh chóng.

Kết hợp vỗ hoặc rung nhẹ ngực sẽ làm loãng đờm cứng đầu. Hít sâu và thở ra chậm theo nhịp 1:2 càng tăng hiệu quả. Thực hiện đều đặn đặc biệt có lợi cho người mắc bệnh hô hấp mạn tính, giúp phổi thông thoáng và dễ chịu hơn.

Hít hơi nước, xông hơi

Hít hơi nước, hay xông hơi, có thể mở rộng đường thở, loãng đờm trong phổi. Nhiều người cảm thấy dễ chịu hơn sau xông hơi, nhất là khi nghẹt mũi hoặc viêm đường hô hấp. Với người mắc bệnh phổi mãn tính (COPD), hơi nước ấm hỗ trợ làm mềm đờm, hơi thở nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên, theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), dù một số nghiên cứu ghi nhận lợi ích của việc hít hơi nước, bằng chứng khoa học vẫn còn hạn chế. Khi xông hơi, nên tránh hơi quá nóng và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bệnh phổi mạn tính.

Vỗ ngực

Vỗ ngực là kỹ thuật được sử dụng để làm lỏng và loại bỏ đờm khỏi phổi, thường do nhân viên y tế hoặc chuyên viên hô hấp thực hiện. Bằng cách khum tay và vỗ nhịp nhàng lên thành ngực, đờm ở vùng sâu được di chuyển lên gần đường thở lớn, giúp dễ khạc hơn.

Phương pháp này thường kết hợp với dẫn lưu tư thế để đạt hiệu quả cao, đặc biệt với người bị ứ đọng đờm mạn tính. Thực hiện vỗ lồng ngực đều đặn, kết hợp bài tập thở và uống đủ nước, góp phần tăng dung tích phổi, giảm nguy cơ nhiễm trùng và cải thiện khả năng hô hấp.

Tuy nhiên, cần đảm bảo an toàn khi áp dụng. Tránh xông hơi quá nóng để không bị bỏng, và người mắc bệnh phổi mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện. Nếu ho kéo dài, đau ngực hoặc khó thở, hãy đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Hương Giang (Theo Times of India)