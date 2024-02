Vogue khen Miley Cyrus quyến rũ với trang phục đậm hơi thở thập niên 1970 ở lễ trao giải Grammy 2024.

5 bộ cánh sexy của Miley Cyrus ở Grammy Video: Grammys

Tại lễ trao giải âm nhạc lớn nhất thế giới sáng 5/2 (giờ Hà Nội), ở Mỹ, Miley Cyrus thu hút sự chú ý với sáu đề cử ở các hạng mục quan trọng. Ca sĩ thắng hai giải Solo nhạc pop xuất sắc và Ghi âm của năm cho bản hit Flowers. Ca khúc mang âm hưởng dance pop, pha trộn chất funk và disco. Phần lời do ca sĩ đồng sáng tác, nói về niềm vui của một cô gái khi trở về cuộc sống độc thân.

Trong suốt sự kiện, cô thay năm bộ cánh cùng mang phong cách thập niên 1970, hướng đến nét gợi cảm, táo bạo. Để phù hợp với mọi trang phục, người đẹp chọn kiểu tóc phồng hất ngược ra sau do nhà tạo mẫu tóc Bob Recine thực hiện, trang điểm tông màu đồng và son màu nude. Gu thời trang của cô được loạt tạp chí như Vogue, Marie Claire, Instyle khen ngợi.

Miley Cyrus, 31 tuổi, nổi tiếng từ tuổi thiếu niên với vai diễn Hannah Montana của đài truyền hình Disney. Ca sĩ Mỹ từng được Time đưa vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất năm 2008 và 2014. Các ca khúc nổi tiếng của cô gồm: When I Look At You, We Can't Stop, Wrecking Ball, Malibu.

Sao Mai