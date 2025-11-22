5 biểu hiện sớm của ung thư tuyến giáp

Ung thư tuyến giáp có thể dễ dàng nhận thấy khi cổ xuất hiện khối u, giọng nói thay đổi, mệt mỏi, khó nuốt hay giảm cân đột ngột.

Ung thư tuyến giáp bắt nguồn từ tuyến giáp - cơ quan giữ vai trò tạo hormone điều hòa chuyển hóa, nhịp tim, huyết áp và thân nhiệt. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, bệnh thường được phát hiện ở độ tuổi trung bình 51 và bắt gặp ở phụ nữ nhiều gấp 3 lần so với nam giới.

Việc nhận diện kịp thời các triệu chứng là yếu tố quan trọng để can thiệp và điều trị hiệu quả. Dưới đây là 5 dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý.

Khối u ở cổ

Sự xuất hiện một nốt hoặc khối u bất thường ở vùng cổ là tín hiệu dễ nhận thấy nhất. Hệ thống Y tế Johns Hopkins cho biết, khoảng 80% phụ nữ có thể xuất hiện nhân tuyến giáp, nhưng chỉ 5-15% trong số đó mang tính ác tính. Việc kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường.

Kíp bác sĩ nội soi cắt u tuyến giáp qua đường miệng tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thay đổi giọng nói

Khàn tiếng hoặc biến đổi giọng nói kéo dài thường cảnh báo ung thư tuyến giáp, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ nhận định. Tuyến giáp nằm sát thanh quản, khối u lan rộng dễ gây áp lực và ảnh hưởng đến dây thanh âm.

Chứng khó nuốt

Khi khối u tăng kích thước và chèn ép thực quản, người bệnh sẽ cảm thấy đau họng, vướng nghẹn, khó nuốt liên tục. Đây là triệu chứng không nên bỏ qua và cần được kiểm tra sớm.

Mệt mỏi kéo dài

Nghiên cứu đăng trên BMC Cancer năm 2024, ghi nhận mệt mỏi và rối loạn giấc ngủ là biểu hiện nổi bật ở bệnh nhân giai đoạn tiến triển. Do tuyến giáp kiểm soát quá trình tạo năng lượng, sự gián đoạn chức năng này dễ dẫn đến suy giảm thể lực và rối loạn cảm xúc.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Một phân tích trên Nature năm 2019, cho thấy ung thư tuyến giáp làm thay đổi chuyển hóa của cơ thể, gây giảm cân ngoài ý muốn. Nếu đồng thời gặp các dấu hiệu liên quan đến tuyến giáp, người bệnh nên theo dõi cân nặng và đi khám sớm.

Hương Giang (Theo Times of India)