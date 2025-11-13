5 bài tập tốt cho người đau lưng

Có nhiều nguyên nhân làm suy yếu cơ lưng theo thời gian. Chấn thương, lão hóa, trao đổi chất, tư thế xấu, hội chứng đau mạn tính và chấn thương là một số nguyên nhân gây ra cơn đau dữ dội ở vùng lưng. Thực hiện một số bài tập thường xuyên không chỉ giúp giảm đau lưng dưới mà còn có thể phòng ngừa bệnh lâu dài.

Lăn gối

Nằm xuống sàn, nhấc hai đầu gối hướng lên trần nhà, hay tay xuôi theo thân. Từ từ lăn cả hai đầu gối sang phải, giữ nguyên trong vài giây và trở lại vị trí ban đầu. Tiếp theo, lăn sang trái, lặp lại tương tự hai hiệp, mỗi hiệp 8 lần.