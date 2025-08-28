5 bài tập giúp hạ huyết áp tự nhiên

Tư thế plank là bài tập co cơ mà không di chuyển các khớp xung quanh. Khi bạn giữ nguyên tư thế, cơ co lại nhưng không thay đổi độ dài. Cơ bắp thư giãn sau khi co lại và sự giải phóng này kích thích giãn mạch máu, nhờ đó hạ huyết áp. Lặp lại quá trình này có khả năng hạ huyết áp cao kéo dài.

Thực hiện: Bắt đầu ở tư thế chống đẩy với hai tay đặt ngay dưới vai. Nhón hai mũi chân lên đồng thời giữ lưng thẳng, hông siết chặt, mắt nhìn về phía cổ tay. Tránh để hông bị xệ xuống, hít thở đều và giữ trong 20-30 giây.