5 bài tập giúp hạ huyết áp tự nhiên

Tư thế yoga đứa trẻ có thể hạ huyết áp tự nhiên thông qua thúc đẩy lưu thông máu. Nó cũng có tác dụng làm dịu cơ thể, giảm căng thẳng - yếu tố khiến huyết áp tăng.
Thực hiện: Để thực hiện tư thế, hãy bắt đầu bằng cách ngồi quỳ trên thảm, hai ngón chân cái chạm vào nhau. Hai đầu gối dang rộng, hạ thấp thân giữa hai đùi. Đặt trán xuống sàn, duỗi thẳng hai tay về phía trước hoặc dọc theo cơ thể. Tập trung hít thở sâu và chậm trong khi thực hiện tư thế để thư giãn sâu hơn.
Tư thế plank là bài tập co cơ mà không di chuyển các khớp xung quanh. Khi bạn giữ nguyên tư thế, cơ co lại nhưng không thay đổi độ dài. Cơ bắp thư giãn sau khi co lại và sự giải phóng này kích thích giãn mạch máu, nhờ đó hạ huyết áp. Lặp lại quá trình này có khả năng hạ huyết áp cao kéo dài.
Thực hiện: Bắt đầu ở tư thế chống đẩy với hai tay đặt ngay dưới vai. Nhón hai mũi chân lên đồng thời giữ lưng thẳng, hông siết chặt, mắt nhìn về phía cổ tay. Tránh để hông bị xệ xuống, hít thở đều và giữ trong 20-30 giây.
Đạp xe tác động lên các nhóm cơ lớn, từ đó cải thiện tuần hoàn máu đến tim tốt hơn.
Thực hiện: Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị mọi người nên tập luyện các bài tập aerobic cường độ nhẹ và vừa phải như đạp xe khoảng 150 phút mỗi tuần.
Chạy bộ nhẹ nhàng có thể hạ huyết áp bằng cách tăng cường sức mạnh cho tim, giúp tim bơm máu và giảm áp lực lên động mạch.
Thực hiện: Chạy bộ nhẹ nhàng 10-30 phút mỗi ngày.
Tư thế cây cầu có tác dụng mở ngực, kéo giãn cột sống, cổ, nhờ đó cải thiện tuần hoàn máu và giảm căng thẳng.
Thực hiện: Người tập nằm ngửa trên sàn, co đầu gối, hai tay đặt xuôi theo thân. Hít vào từ từ nâng hông lên khỏi sàn sao cho từ đầu gối đến vai.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Medical News Today, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, Quỳnh Dung, AI