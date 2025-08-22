48 giờ sành ăn như dân bản địa tại Nha Trang

Ngoài tắm biển, du khách có thể thưởng thức loạt món ngon Nha Trang nếu có hai ngày ghé thăm, từ bún cá, nem nướng đến bò Lạc Cảnh.

Ẩm thực Nha Trang là sự kết hợp hài hòa giữa nguyên liệu truyền thống địa phương và đặc sản các vùng lân cận, tạo nên sự phong phú và đặc trưng miền biển.

Nhiều du khách đã chọn thành phố này để trải nghiệm du lịch, kết hợp khám phá ẩm thực. Lịch trình hai ngày khám phá ẩm thực Nha Trang theo khảo sát của phóng viên VnExpress và gợi ý của Cẩm Anh, dân địa phương sành ăn. Những quán ăn được gợi ý dựa trên tiêu chí mang đặc trưng địa phương, có từ lâu đời và nằm ở trung tâm Nha Trang.

Ngày 1

Buổi sáng

Bánh canh chả cá là món ăn sáng quen thuộc ở Nha Trang. Một trong những địa chỉ được người địa phương yêu thích là quán cô Thu trên đường Đồng Nai, đã truyền qua hai thế hệ. Món ăn với nước dùng được nấu từ cá, trong và ngọt thanh, dậy mùi thơm đặc trưng. Tô đặc biệt gồm chả cá chiên, trứng cút, trứng cá và cá dầm. Khi ăn, thực khách có thể thêm lát chanh và chút mắm ớt để tăng hương vị, nếu không ăn cay, nên dặn trước. Giá mỗi tô từ 30.000 đồng.

Kết thúc bữa sáng, du khách có thể tìm đến những quán cà phê hướng biển, hoặc mua ly cà phê vừa nhâm nhi vừa đi dạo dọc theo đường Trần Phú. Trong không gian của biển xanh, nắng vàng, ly cà phê sánh đặc theo khẩu vị của người dân Nha Trang sẽ lưu lại một buổi sáng khó quên.

Buổi trưa

Đến Nha Trang, du khách nên thử nem nướng - món đặc sản có nguồn gốc từ Ninh Hòa, được bán khắp thành phố. Một trong những địa chỉ được gợi ý là Nem nướng Đặng Văn Quyên trên đường Lãn Ông, quán lâu đời nổi tiếng với hương vị truyền thống.

Món nem nướng tại quán Đặng Văn Quyên. Ảnh: Ryan

Một phần nem nướng gồm thịt xiên que, bánh tráng chiên giòn và nhiều loại rau ăn kèm. Tùy mùa, rau có thể thay đổi nhưng thường gồm gần chục loại, mang đủ vị cay, chua, chát, như diếp cá, hẹ, húng quế, xà lách, dưa leo, chuối chát, khế hay xoài non. Nhiều quán còn chuẩn bị thêm dưa, hành chua để bữa ăn thêm trọn vị.

Đầu giờ chiều, du khách có thể ghé quán bánh căn 134 trên đường Trần Quý Cáp để thưởng thức món đặc sản Nha Trang. Bánh căn có hình dáng gần giống bánh khọt miền Nam, được làm từ bột gạo ngâm, xay nhuyễn rồi đổ chín trong khuôn đất nung. Nhân bánh đa dạng như thịt, trứng, mực, tôm. Khi thưởng thức, bánh được ăn kèm nước chấm mắm nêm hay mắm chua ngọt cùng xoài xanh bào sợi. Giá mỗi suất ăn từ 30.000 đồng.

Buổi tối

Du khách đến Nha Trang không thể bỏ qua trải nghiệm thưởng thức hải sản. Quán Thanh Sương trên đường Trần Phú là một gợi ý cho buổi tối tại thành phố biển.

Không gian quán thoáng, rộng, tầm nhìn hướng biển. Hải sản tươi sống được trưng bày trong bể lớn và chế biến theo sở thích của khách. Nhân viên đeo găng tay sơ chế sẵn các loại sò, tôm giúp thực khách dễ dàng thưởng thức.

Cẩm Anh gợi ý nên thử món tôm hùm sốt bơ tỏi - một trong những món được yêu thích nhất tại đây. Giá món ăn dao động từ 150.000 đến 1.000.000 đồng, tùy loại hải sản bạn chọn. Để tránh phải chờ đợi, thực khách nên đặt bàn trước khi đến.

Ngày 2

Buổi sáng

Để bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng, du khách có thể ghé quán bún cá Nguyên Loan trên đường Ngô Gia Tự. Quán mở cửa gần 45 năm, là địa chỉ quen thuộc của dân địa phương lẫn khách du lịch.

Món bún cá tại quán Nguyên Loan. Ảnh: Xuân Phương

Món bún với phần topping phong phú gồm cá tươi, chả cá và sứa. Thực khách có thể gọi bát bún cá truyền thống với chả cá và cá tươi, hoặc chọn phần đầy đủ có thêm sứa. Ngoài bún, quán còn phục vụ bánh canh, bánh mì xíu mại, với mức giá từ 40.000 đến 60.000 đồng một món.

Cẩm Anh gợi ý du khách có thể chọn thêm những món ăn sáng quen thuộc với người địa phương như xôi cá, bánh xèo mực hay mì Quảng, tùy theo sở thích.

Buổi trưa

Buổi trưa, thời tiết Nha Trang khá nóng, Cà Mèn - Cơm Cá Biển trên đường Đề Pô là một lựa chọn phù hợp để dừng chân. Nhà hàng có cả không gian trong nhà và ngoài trời. Thực đơn của quán đa dạng với hơn 30 món, chủ yếu là các món quen thuộc trong mâm cơm xứ biển như cá kho, gỏi cá, canh cá và các loại mắm. Giá trung bình cho bữa ăn 4 -5 món khoảng 150.000 - 250.000 đồng mỗi người.

Buổi tối

Buổi tối trước khi rời Nha Trang, du khách có thể ghé quán bò nướng Lạc Cảnh trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Quán ăn mở cửa từ năm 1963, được dân sành ăn kháo nhau rằng "đến Nha Trang mà chưa ăn bò nướng Lạc Cảnh thì mới biết Nha Trang có một nửa".

Điểm đặc biệt của quán nằm ở món bò nướng. Thịt bò được ướp mật ong cùng hơn 10 loại gia vị theo công thức gia truyền, sau đó xắt thành từng miếng vuông khoảng 2 cm. Thực khách tự nướng trên bếp than hồng, thịt chín vừa tới, mềm và đậm vị. Món ăn kèm rau sống, bánh mì, chấm muối chanh ớt hoặc chao đỏ.

Ngoài bò nướng, quán còn phục vụ thêm các món như cơm chiên lá é, lươn um sữa tươi, lươn đùm. Giá mỗi món ăn từ 100.000 đồng.

Đan xen với lịch trình khám phá ẩm thực Nha Trang trong hai ngày, du khách có thể kết hợp check in các điểm như tháp Trầm Hương, tháp bà Ponagar, Bảo tàng Hải dương học hay núi Cô Tiên, di chuyển thuận tiện từ trung tâm.

Tuấn Anh

