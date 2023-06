48 giờ ở Quy Nhơn

Bình ĐịnhQuy Nhơn không còn là một điểm đến mới, nhưng nơi đây luôn có những trải nghiệm mới cho du khách.

Ngày 11/6, các runner tới Quy Nhơn tham dự VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn, có thể tranh thủ cùng cả gia đình kết hợp nghỉ hè thêm 2-3 ngày tại thành phố biển này. Ngoài thời gian chạy, runner tham khảo lịch trình hai ngày dưới đây, do anh Mạnh Tuấn, một hướng dẫn viên tại địa phương, và chị Minh Anh, một du khách Hà Nội từng đến Quy Nhơn nhiều lần, gợi ý.

Ngày 1

Du khách hãy bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng với các món ăn phổ biến của Quy Nhơn như bún chả cá, bún rạm, bánh hỏi lòng heo. Các hàng nổi tiếng gồm có bún cá Ngọc Liên, bún Thùy, bún cá Quê Hương... Các quán cà phê ven biển đường Xuân Diệu là điểm đến để thư giãn sau bữa sáng.

Hành trình tiếp theo là làng chài Nhơn Lý. Từ thành phố Quy Nhơn, du khách qua cầu Thị Nại, tới bán đảo Phương Mai rồi tiếp tục đi theo quốc lộ 19B để tới xã đảo Nhơn Lý.

Làng chài Nhơn Lý nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Dũng

Làng chài thu hút đông khách du lịch gần đây với nhiều hoạt động trải nghiệm. Ngoài tour Kỳ Co - Eo Gió đã khá phổ biến, du khách, nhất là những người ưa hoạt động, có thể tự leo núi ngắm toàn cảnh biển và làng chài. Ở đây có dịch vụ chèo SUP ra bãi Dứa lặn ngắm san hô, thuê thuyền đi ngắm đảo, check-in cột mốc trên biển. Hơn một tháng nay, làng chài Nhơn Lý còn có thêm nhiều tranh tường, thu hút các bạn trẻ đến check in. Buổi trưa du khách có thể ăn nghỉ tại chỗ và quay trở lại thành phố vào buổi chiều.

> Xem thêm: Làng chài Nhơn Lý sống động nhờ bích họa

Bữa tối trên một nhà thuyền ở ven cảng Quy Nhơn với món sứa nước lèo là địa chỉ không thể bỏ qua. Cách ăn chuẩn nhất là cho sứa vào bát, gắp một ít bún, thêm xoài xanh, hoa chuối, rau thơm, thêm ít lạc rang rồi múc nước lèo đang sôi đổ lên trên. Lưu ý không chần sứa trong nước quá lâu, sứa sẽ cứng, ăn không ngon.

Món sứa nước lèo.

Ngày 2

Với các gia đình có trẻ em, một buổi đến Trung tâm Khám phá Khoa học (ExploraScience) là trải nghiệm mới mẻ. ExporaScience nằm ở số 10 Đại lộ Khoa học, phường Ghềnh Ráng. Vé vào cửa là 40.000 đồng một người với khu thiếu nhi. Vé tham gia hoạt động trải nghiệm về thiên văn học tại Trạm quan sát thiên văn phổ thông ban đêm là 150.000 đồng một người, áp dụng từ 18h đến 22h.

Đây là tổ hợp không gian khoa học thu hút chủ yếu học sinh, sinh viên. Trung tâm có nhiều hoạt động và các phòng khám phá, vui chơi chủ đề vũ trụ, vật lý, hóa học, mở cửa các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8h đến 11h và 14h đến 17h.

> Xem thêm: Du hành vào không gian khoa học ở Quy Nhơn

Cồn Chim nằm ở khu vực đầm Thị Nại, cách trung tâm thành phố khoảng gần 15 km. Nơi đây như một lá phổi xanh, hút nhiều loài chim nước trú ngụ và kiếm mồi. Đến đây, du khách có thể trải nghiệm đi cano khám phá rừng ngập mặn, len lỏi giữa các đầm nuôi hải sản ngắm những đàn chim kiếm mồi, ngắm chim bay rợp trời mỗi khi bình minh và hoàng hôn. Những nhà hàng nổi ở đây cũng phục vụ các món ăn đặc trưng của đầm Thị Nại như tôm, cua, cá. Ngoài ra, du khách có thể hỏi dịch vụ câu cá đầm.

> Xem thêm: Nơi đàn chim về giữa đầm Thị Nại

Cồn Chim ở TP Quy Nhơn. Ảnh: Dũng Nhân

Ngồi Surf bar ngắm biển là một trải nghiệm cuối ngày. Điểm đến thu hút khá đông du khách, nằm ngay bãi biển ở trung tâm thành phố, đối diện khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn. Không gian đẹp, đồ uống phong phú, nơi đây thích hợp với người đam mê chụp ảnh. Từ Surf bar, du khách có thể đi bộ trong bán kính 1-2 km để tới phố ốc Ngọc Hân Công Chúa, phố ẩm thực Ngô Văn Sở hay các quán ăn dọc đường Xuân Diệu để ăn tối.

Du khách cũng có thể chọn một số điểm đến khác thay thế cho lịch trình trên như Cù Lao Xanh, khu dã ngoại Trung Lương, Tiểu chủng viện Làng Sông.

Linh Hương