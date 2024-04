Đà Nẵng không còn mới, nhưng đây là thành phố có thể quay lại vào bất kỳ thời điểm nào để nghỉ dưỡng, tắm biển và thưởng thức ẩm thực.

Nghỉ dưỡng là trải nghiệm nhiều du khách lựa chọn khi đến Đà Nẵng bởi nơi đây là "thành phố đáng sống". Đà Nẵng có núi, sông, nhiều bãi biển đẹp, nhiều khu nghỉ dưỡng, ẩm thực phong phú. 48 giờ ở Đà Nẵng để trải nghiệm nghỉ ngơi, thư giãn, được gợi ý từ kinh nghiệm của anh Nguyễn Duy, người địa phương và thực tế của phóng viên VnExpress.

Ngày 1

Buổi sáng

Đến Đà Nẵng bằng chuyến bay sớm. Từ sân bay, ghé trung tâm thành phố ăn sáng. Các resort có xe đưa đón sân bay về thẳng nơi lưu trú. Nếu du khách muốn dạo phố có thể chọn phương tiện khác để di chuyển.

Một trong những món gợi ý là bún chả cá các địa chỉ như 109 (đường Nguyễn Chí Thanh), bà Lữ (đường Hùng Vương), bà Phiến (đường Lê Hồng Phong). Nếu không thích món này, du khách có thể chọn bánh mì, mì Quảng, bánh canh.

Bún chả cá ở Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Duy Nguyễn

Bún chả cá thanh mát, nguyên liệu chính thường là cá biển. Cá thác lác làm chả, cá thu hay cá ngừ cắt lát. Cá tươi sau khi rửa sạch, lấy thịt xay nhuyễn rồi trộn với gia vị như muối, đường, tiêu sau đó nặn thành từng miếng. Chả cá có thể hấp hoặc chiên. Nước dùng thanh ngọt, có các loại rau củ như cà chua, dứa, ăn kèm rau sống.

Ngồi nghỉ ngơi uống cà phê ở các quán được trang trí đẹp trên phố Bạch Đằng ven sông Hàn. Nếu là người thích cà phê truyền thống, du khách đến cà phê Long có tuổi đời hơn 40 năm, trên đường Lê Lợi.

Check in bảo tàng 3D (Art in Paradise Danang) trên đường Trần Nhân Tông, một trong những điểm đến mới, đặc biệt thích hợp với giới trẻ và các gia đình trẻ. Bảo tàng có diện tích 4.000 m2 được chia thành 9 khu vực chủ đề và bao gồm 130 tác phẩm của gần 20 nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc.

Bảo tàng mở cửa từ 9h đến 21h hằng ngày. Vé vào cửa với khách Việt Nam từ 100.000 đồng đến 140.000 đồng và người nước ngoài từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Buổi trưa

Trước khi về nhận phòng khách sạn, ghé ăn trưa món bánh tráng cuốn thịt heo tại một trong những quán ăn nổi tiếng của Đà Nẵng. Bánh tráng cuốn thịt heo ở Đà Nẵng nổi tiếng với miếng thịt lợn hai đầu da, chấm với loại mắm nêm đặc biệt, được pha theo công thức riêng của từng nhà hàng.

Trên đường từ bảo tàng 3D về khách sạn, du khách có thể ghé quán Trần trên đường Phạm Văn Đồng tiện đường di chuyển. Quán Trần cũng có ở một số địa chỉ khác trong thành phố, hoặc các quán như Mậu, Bà Hường.

Một khu villa view biển ở Danang Marriott Resort & Spa. Ảnh: Khu nghỉ dưỡng

Check in khu resort Danang Marriott Resort & Spa nằm trên bãi biển Non Nước, cách trung tâm Đà Nẵng gần 10 km và cách phố cổ Hội An 18 km. Nơi đây gồm có 122 căn biệt thự riêng tư, nằm giữa thiên nhiên với phòng khách, hồ bơi riêng và đầy đủ mọi dịch vụ cao cấp.

Buổi chiều tối

Du khách nghỉ ngơi, đi dạo trong khuôn viên resort, tắm biển hoặc hồ bơi và tận hưởng các dịch vụ tại chỗ. Ở đây có Quan Spa như một ốc đảo nhìn ra mặt hồ với 8 phòng trị liệu, bồn sục, xông hơi khô và xông hơi ướt. Thời gian mở cửa từ 9h đến 22h.

Ăn tối tại nhà hàng Triton trong khuôn viên resort hoặc ăn trên bãi biển với các món hải sản nướng. Sau bữa tối, du khách có thể ghé quầy bar của resort giải trí.

Ngày 2

Buổi sáng

Ăn sáng tại resort và nghỉ ngơi trong khuôn viên. Các món ăn sáng tại nhà hàng của khách sạn đa phần là đồ ăn Việt nổi tiếng như phở, bánh mì, bún bò Huế, bữa sáng điển hình kiểu Âu - Á, đồ ăn riêng cho trẻ em, trái cây theo mùa thay đổi hằng ngày.

Du khách có thể ngồi ngắm biển, thưởng không khí trong lành từ biển với quầy đồ uống tự chọn và đồ uống đặc biệt, trong đó có món cà phê muối.

Tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, cách khu resort 5 phút di chuyển bằng ôtô. Ngũ Hành Sơn hợp thành bởi năm ngọn núi Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, do vua Minh Mạng đặt tên theo thuyết Ngũ Hành hơn 200 năm trước. Vé vào cửa 40.000 đồng.

Một góc của Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Bluelion

Anh Duy cho biết Ngũ Hành Sơn là điểm đến nổi tiếng từ lâu, nhưng thường không nhiều du khách ghé qua, hoặc từng ghé một lần mà chưa quay lại. "Những năm gần đây, Ngũ Hành Sơn có nhiều thay đổi", anh nói.

Tại Ngũ Hành Sơn, động Huyền Không, động Âm Phủ, làng mỹ nghệ Non Nước là những nơi nên ghé qua. Một lưu ý khi tới đây, bạn sẽ phải leo hơn 100 bậc thang. Còn nếu không, có thể sử dụng thang máy với buồng kính trong suốt. Giá vé một chiều 15.000 đồng.

Buổi trưa

Sau buổi trưa, nếu chọn ở lại resort nghỉ dưỡng, du khách tận hưởng các dịch vụ có sẵn.

Nếu check out, du khách nên tới Hội An để tiếp tục kỳ nghỉ. Thời gian di chuyển tới Hội An khoảng 30 phút. Du khách nên chọn phòng nghỉ khu vực ven sông để vừa thuận tiện cho việc vào chơi trong phố cổ, cũng như nghỉ ngơi, không bị quá xô bồ nhưng cũng không xa trung tâm.

Các điểm ăn uống hay hoạt động giải trí khác, du khách có thể tham khảo thêm tại 48 giờ ở Hội An.

Lựa chọn thay thế

Trong trung tâm, du khách có thể ghé Công viên Kỳ quan thế giới, buổi tối cuối tuần, xem cầu Rồng phun lửa và cầu Tình yêu, những địa điểm thuận tiện di chuyển. Những du khách thích tìm hiểu về lịch sử có thể thăm Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng điêu khắc Chăm.

Với những điểm đến vùng ven trung tâm, du khách có thể thăm bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng, đỉnh Bàn Cờ, bãi Bụt, Ghềnh Bàng, đều ở gần nhau. Xa hơn, một trong những điểm đến là đèo Hải Vân, suối Mơ, làng nghề nước mắm Nam Ô.

