Hội An là điểm đến thích hợp du lịch quanh năm, đặc biệt vào những dịp lễ Tết, khi phố cổ được trang trí đậm nét truyền thống và diễn ra nhiều lễ hội.

Hành trình 48 giờ ở Hội An được giới thiệu tới du khách từ các địa phương khác đến Hội An bằng đường hàng không, hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng. Lịch trình được gợi ý bởi chị Ngô Minh Trang, đại diện truyền thông một khách sạn tại Hội An, Xuân Phương, người làm du lịch tại địa phương và trải nghiệm thực tế của phóng viên VnExpress.

Ngày 1

Buổi sáng

Ăn sáng và uống cà phê tại thành phố Đà Nẵng. Các món ăn sáng ở Đà Nẵng gồm có: bún chả cá, bún mắm, mì Quảng, bánh mì (đặc biệt có bánh mì bột lọc) trên các tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Lê Đình Dương, Hoàng Diệu.

Uống cà phê tại các quán dọc đường Bạch Đằng nhìn ra cầu xoay sông Hàn, cầu Rồng hoặc tại tuyến đường Phạm Văn Đồng ra hướng biển Mỹ Khê.

Di chuyển đến phố cổ Hội An, khoảng cách gần 30 km.

Một góc làng rau Trà Quế. Ảnh: Minh Trang

Thăm làng rau Trà Quế, nằm gần tuyến đường di chuyển từ Đà Nẵng tới phố cổ Hội An, cách trung tâm phố cổ khoảng 4 km. Đây là điểm đến được nhiều du khách nước ngoài yêu thích và gần đây cũng thu hút sự quan tâm của du khách trong nước, với các hoạt động như: làm người thu hoạch, học nấu ăn.

Làng rau Trà Quế rộng hơn 18 ha, trồng hơn 40 loại rau, nằm cạnh sông Cổ Cò, được phù sa bồi đắp quanh năm. Nổi tiếng nhất là húng quế, hành, ngò và rau muống trồng bằng hạt. Trà Quế cung cấp rau sạch cho các siêu thị, khách sạn trong vùng.

Buổi trưa

Ghé bãi biển An Bàng nghỉ ngơi và ăn trưa. Ở đây có một dãy các quán hải sản tươi sống cho du khách lựa chọn. Lưu ý nên tham khảo trước thực đơn và giá cả. Nếu du khách nào không ăn được hải sản có thể ghé những nhà hàng món Việt hoặc Âu cũng tại bãi An Bàng.

Các hàng hải sản gợi ý: Sao Biển, Cánh Buồm Trắng, Gió Biển, Năm Giã, Hải Sản Sen. Các hàng đồ Âu được du khách của Tripadvidor đánh giá cao: Shore Club An Bang Beach, Moyo Beach Club, The Deck House, The Hmong Sisters và quán chay The Fisherman Vegan Restaurant.

Căn biệt thự ở khu nghỉ dưỡng Renaissance Hoi An Resort & Spa. Ảnh: Marriott Bonvoy

Check in Renaissance Hoi An Resort & Spa nằm ở khu vực Cửa Đại. Đây là khu nghỉ dưỡng có 193 phòng, trong đó có 25 căn biệt thự hướng biển từ 3 đến 5 phòng ngủ, bể bơi riêng, sân vườn, thích hợp cho những chuyến du lịch cùng gia đình. Giá phòng tại đây từ 3,5 triệu đồng. Khu nghỉ dưỡng có ưu thế yên tĩnh, không xô bồ nhưng vẫn tiện đường đi và mất 15 phút đến phố cổ.

Nếu không thích ở khu vực Cửa Đại, du khách có thể chọn các khách sạn trung tâm khu phố cổ, trên các tuyến đường như Hai Bà Trưng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo.

Buổi chiều và tối

Nghỉ ngơi, tắm biển hoặc bơi lội trong bể vô cực ở khách sạn. Ăn tối sớm tại nhà hàng Food Studio với các món ăn địa phương.

Thưởng thức show diễn thực cảnh "Ký ức Hội An", sân khấu cách khách sạn khoảng 6 km, có xe riêng. Ký ức Hội An được World Travel Awards vinh danh "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới" năm 2022.

Đảo Ký ức Hội An là quần thể du lịch - nghỉ dưỡng - văn hóa. Quần thể này bao gồm 3 khu chính, trong đó show thực cảnh "Ký ức Hội An" quy tụ hơn 500 diễn viên biểu diễn trên sân khấu ngoài trời rộng 25.000 m2, khán đài có sức chứa 3.300 khán giả nằm trên đảo Cồn Hến, phường Cẩm An. Hơn 4 năm từ khi ra mắt, "Ký ức Hội An" đã có hơn 2.000 buổi trình diễn và đón hơn 2 triệu lượt khách.

Vé vào cửa từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng một người (tùy vị trí ngồi). Du khách có thể đặt vé online trước, hoặc đặt qua các đại lý du lịch để có thể được giảm giá.

Trở lại khách sạn nghỉ đêm.

Ngày 2

Buổi sáng

Đạp xe trong khu phố cổ Hội An vào buổi sáng sớm. Ảnh: Minh Trang

Buổi sáng dậy sớm, đạp xe vào phố cổ Hội An tham quan và ăn sáng.

"Lang thang phố cổ buổi sáng sớm khi chưa có khách du lịch, các cửa hàng chưa mở cửa là một trải nghiệm không nên bỏ qua vì khi đó du khách sẽ cảm nhận được một Hội An đúng chất nhất", chị Trang gợi ý.

Ăn sáng tại một trong những quán vỉa hè ven sông Hoài hoặc ven phố cổ như quán phở Tùng đặc trưng Hội An. Bát phở loại khô nhỏ, ít bánh nhưng thịt ngon ngọt, các gia vị khác biệt với những vùng miền khác. Các món ăn khác du khách có thể lựa chọn gồm: bánh mì, mì Quảng, hoành thánh, bánh canh, bánh đập, xôi gà.

Tham quan rừng dừa Bảy Mẫu (rừng dừa Cẩm Thanh). Mùa đông, rừng dừa mở cửa từ 8h và đóng cửa vào 17h30 hàng ngày.

Rừng dừa Bảy Mẫu nằm cách trung tâm phố cổ khoảng 3 km. Giá vé vào cổng: 30.000 đồng một người, giá thuê thuyền thúng từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng một thuyền. Các hoạt động chính ở đây mà hầu hết các du khách đến nơi đều tham gia là: đi thuyền thúng ngắm cảnh, xem múa thúng và đua thuyền, giăng lưới bắt cá, làm đồ lưu niệm từ lá dừa.

Buổi trưa và chiều

Trở lại phố cổ, thưởng thức một trong những món ăn đặc trưng của ẩm thực phố Hội là bánh bao, bánh vạc Bông Hồng Trắng hoặc cơm gà. Các hàng cơm gà được nhiều du khách gợi ý ăn ở Hội An có: Bà Buội, Bà Nga, Cơm gà Xí, cơm gà Cô Mận.

Cơm gà Hội An đặc biệt nằm ở nguyên liệu. Gạo để nấu cơm gà là loại gạo của miền Trung, thơm, vị bùi, hạt tròn và không bị vỡ. Gà để làm cơm thường là loại chắc thịt, ngọt mềm và không bở. Một điểm nhấn nữa là da gà vàng tươi, làm nên màu sắc đặc trưng của món ăn.

Ngắm toàn cảnh Hội An từ quán cà phê trên cao tại một trong những quán cà phê như Faifo Coffee, The Chef, The Hill Station Hoi An, 92 Station - Restaurant & Cafe. Các quán này cũng có đồ ăn, du khách có thể kết hợp cả ăn và uống tại đây để tiết kiệm thời gian.

"Nhiều bạn trẻ và khách nước ngoài thích chọn không gian trên cao để ngắm Hội An theo một cách yên bình và nhẹ nhàng", Phương cho hay.

Các lựa chọn thay thế

Nếu ở Hội An lâu hơn, du khách có thể chọn đi Cù Lao Chàm, dạo phố cổ đêm và đi thuyền thả đèn hoa đăng, may đồ (áo dài, váy, đồ Âu) lấy ngay trong ngày, đến làng gốm Thanh Hà, tham quan những ngôi nhà cổ đã được xếp hạng.

Vào dịp Tết, nên lưu lại phố cổ lâu hơn vì nơi đây ngập tràn không khí Tết truyền thống. Hội An trong những ngày Tết còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, trải nghiệm những gian hàng thủ công mỹ nghệ, hoặc thả hoa đăng trên sông Hoài và các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian.