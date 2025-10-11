45 bác sĩ quân y hỗ trợ ba tỉnh ngập nặng

Ba đội quân y thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật sáng 11/10 lên đường tới Bắc Ninh, Thái Nguyên và Lạng Sơn để hỗ trợ người dân xử lý môi trường, phòng dịch sau lũ.

Các đội quân y sẽ phối hợp chính quyền địa phương phun khử khuẩn, xử lý nguồn nước sinh hoạt tại khu dân cư, trường học, trạm y tế, khu công cộng và những vùng ngập lâu ngày.

Ngoài ra, lực lượng quân y sẽ hướng dẫn người dân phòng tránh các bệnh thường gặp sau lũ như tiêu chảy cấp, đau mắt đỏ, viêm da, sốt xuất huyết, bệnh đường ruột; đồng thời giám sát dịch tễ, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe cho nhân dân.

Các y bác sĩ thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) trong lễ xuất quân hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Ảnh: Hương Tú

Đại tá Lê Văn Đông, Phó cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), yêu cầu các đội nhanh chóng có mặt tại khu vực thiệt hại nặng để triển khai công tác phòng, chống dịch. "Cần áp dụng biện pháp phù hợp thực tế, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân", ông nói.

Một ngày trước, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã cấp phát 20.000 chăn màn, 2.000 bộ quần áo thường phục cho bốn tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Cao Bằng. Đơn vị cũng đang hoàn thiện mẫu quần áo dân sự, dự kiến may thêm 20.000 bộ phục vụ cứu trợ vùng lũ, đồng thời điều chỉnh mẫu mã và trọng lượng lương khô phù hợp điều kiện thiên tai.

Các bác sĩ quân y vận chuyển vật tư, thiết bị lên xe trước giờ xuất phát. Ảnh: Hương Tú

Theo thống kê, mưa lũ sau bão Matmo đã làm 16 người chết, 2 người mất tích, hơn 1.500 nhà hư hỏng, 12.900 nhà vẫn ngập - chủ yếu ở Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên và Lạng Sơn. Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 13/10, miền Bắc tiếp tục có mưa trong ba ngày do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp không khí lạnh yếu.

Hương Tú - Hồng Chiêu