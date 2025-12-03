4 xét nghiệm đơn giản giúp phát hiện sớm bệnh thận

Các xét nghiệm creatinine, eGFR, cystatin C, que nhúng nước tiểu và UPCR giúp phát hiện sớm vấn đề thận.

Các bệnh lý về thận đang gia tăng đáng kể. Một nghiên cứu gần đây trên tạp chí The Lancet cho thấy số người mắc bệnh thận đã tăng vọt, từ 78 triệu người vào năm 1990 lên 788 triệu người vào năm 2023. Bệnh thận mạn tính hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thứ 9 trên thế giới.

Việc giữ cho thận khỏe mạnh là vô cùng quan trọng, và một số xét nghiệm đơn giản có thể tiết lộ tình trạng sức khỏe của thận bạn.

Xét nghiệm que nhúng phân tích nước tiểu giúp đánh giá nồng độ của protein và máu trong nước tiểu. Ảnh: Very Well Health

Trong một video chia sẻ trên Instagram, Bác sĩ Arjun Sabharwal, chuyên gia thận học được đào tạo tại Trường Y DY Patil (Mumbai) và Đại học Bác sĩ Hoàng gia Anh (Royal College of Physicians, UK), đã nêu bật các xét nghiệm có thể giúp loại trừ bệnh thận.

Hãy nhớ rằng, chẩn đoán sớm có thể cải thiện các lựa chọn điều trị và kết quả của chúng. Ngay cả khi cảm thấy khỏe mạnh, thực hiện định kỳ các xét nghiệm này có thể giúp phát hiện các vấn đề về thận "âm thầm" trước khi chúng tiến triển.

Xét nghiệm máu Creatinine và eGFR

Thận có chức năng lọc chất thải ra khỏi máu. Cách dễ nhất để ước tính mức độ hoạt động của thận là thông qua xét nghiệm creatinine máu và eGFR.

Bác sĩ Sabharwal giải thích eGFR (tỷ lệ lọc cầu thận ước tính) cho biết thận đang hoạt động ở mức độ nào, eGFR cung cấp một tỷ lệ phần trăm về chức năng thận của bạn.

Xét nghiệm Cystatin C

Cystatin C là một loại protein được tạo ra bởi các tế bào trong cơ thể. Theo Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ (National Kidney Foundation), khi thận hoạt động tốt, mức độ cystatin C trong máu sẽ bình thường. Tuy nhiên, khi thận gặp vấn đề, mức độ cystatin C sẽ tăng lên.

Bác sĩ cho biết: "Nếu bạn tập thể dục, dùng thực phẩm bổ sung, có nhiều cơ bắp, hoặc sử dụng creatinine, thì chỉ số creatinine có thể bị sai lệch. Đó là lúc Cystatin C có thể cung cấp một thước đo chính xác hơn về sức khỏe thận".

Xét nghiệm que nhúng nước tiểu (Urine Dipstick Test)

Trước khi chức năng thận bắt đầu suy giảm, cơ thể sẽ đưa ra các dấu hiệu. Điều này có thể biểu hiện qua việc rò rỉ protein vào nước tiểu. Một xét nghiệm que nhúng nước tiểu đơn giản có thể phát hiện sự rò rỉ này.

Xét nghiệm này rất nhanh chóng. Cán bộ y tế sẽ đặt một dải giấy được xử lý hóa chất, gọi là que nhúng (dipstick), vào mẫu nước tiểu. Que nhúng sẽ đổi màu nếu có albumin (một loại protein) xuất hiện trong nước tiểu.

Tỷ lệ Protein/Creatinine niệu (UPCR)

Theo chuyên gia thận học, xét nghiệm tỷ lệ protein/creatinine niệu (UPCR) xem xét lượng protein rò rỉ từ thận vào nước tiểu. Mức độ cao hơn mức trung bình có thể là dấu hiệu của vấn đề liên quan đến thận. Xét nghiệm này được thực hiện bằng cách lấy mẫu nước tiểu và sau đó phân tích tỷ lệ protein trên creatinine.

Nếu UPCR tăng, creatinine tăng, hoặc có máu trong que nhúng nước tiểu, hãy đi khám bác sĩ chuyên khoa thận. Bác sĩ Sabharwal nhấn mạnh: "Chế độ ăn kiêng, sữa nghệ, thải độc và các biện pháp khắc phục tại nhà sẽ không còn hiệu quả trong trường hợp này".

Mỹ Ý (Theo Times of India)