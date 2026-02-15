4 tuyến vành đai được gấp rút hoàn thiện tại Hà Nội

Nằm ở trung tâm thành phố, Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài gần 2,3 km, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng.
Sau nhiều năm “giậm chân tại chỗ”, từ cuối năm 2025, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ.
Nằm ở trung tâm thành phố, Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài gần 2,3 km, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng.
Sau nhiều năm “giậm chân tại chỗ”, từ cuối năm 2025, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ.
Đến nay, toàn bộ công trình trong phạm vi dự án đường Vành đai 1 đã được giải tỏa. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp cuối năm, dự án đã được san phẳng nhiều đoạn.
Đến nay, toàn bộ công trình trong phạm vi dự án đường Vành đai 1 đã được giải tỏa. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp cuối năm, dự án đã được san phẳng nhiều đoạn.
Một số máy móc hiện được huy động để thi công 2 công trình cầu vượt, tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh.
Một số máy móc hiện được huy động để thi công 2 công trình cầu vượt, tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh.
Dự án đường Vành đai 2,5 từ Cầu Giấy đến Đầm Hồng cũng được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.
Toàn tuyến dài khoảng 30 km, nối từ Khu đô thị Tây Hồ Tây đến Đền Lừ nhằm giảm tải cho đường vành đai 2 và 3.
Dự án đường Vành đai 2,5 từ Cầu Giấy đến Đầm Hồng cũng được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.
Toàn tuyến dài khoảng 30 km, nối từ Khu đô thị Tây Hồ Tây đến Đền Lừ nhằm giảm tải cho đường vành đai 2 và 3.
Trên đường Xuân La, nhiều hàng quán tạm đã bắt đầu tháo dỡ, trả mặt bằng trước tết Nguyên Đán.
Trên đường Xuân La, nhiều hàng quán tạm đã bắt đầu tháo dỡ, trả mặt bằng trước tết Nguyên Đán.
Tại khu vực phía Nam, Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A đã hoàn thành và thông xe dịp cuối năm. Đoạn tuyến này có chiều dài khoảng 1,6 km, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, nối với hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng cũng mới thông xe hôm 10/2.
Tại khu vực phía Nam, Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A đã hoàn thành và thông xe dịp cuối năm. Đoạn tuyến này có chiều dài khoảng 1,6 km, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, nối với hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng cũng mới thông xe hôm 10/2.
Công trình được khởi công vào tháng 4/2025, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư, nhằm giải quyết điểm nghẽn giao thông trên trục kết nối quan trọng giữa các tuyến vành đai và hướng tâm.
Công trình được khởi công vào tháng 4/2025, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư, nhằm giải quyết điểm nghẽn giao thông trên trục kết nối quan trọng giữa các tuyến vành đai và hướng tâm.
Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô đoạn qua địa phận Hà Nội dài khoảng 58 km, đi qua 17 xã, phường, đang được thảm nhựa nhiều đoạn tuyến, trong đó có đoạn cắt qua đường trục phía Nam (Cienco 5) tại khu vực xã Tam Hưng.
Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô đoạn qua địa phận Hà Nội dài khoảng 58 km, đi qua 17 xã, phường, đang được thảm nhựa nhiều đoạn tuyến, trong đó có đoạn cắt qua đường trục phía Nam (Cienco 5) tại khu vực xã Tam Hưng.
Nhiều máy móc được tập trung để triển khai dự án. Dịp cuối năm, công nhân được cho nghỉ sớm, dự kiến trở lại làm việc từ ngày mùng 7 Tết.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, các nhà đầu tư đang tập trung nguồn lực, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành tuyến chính trước Hội nghị APEC năm 2027.
Nhiều máy móc được tập trung để triển khai dự án. Dịp cuối năm, công nhân được cho nghỉ sớm, dự kiến trở lại làm việc từ ngày mùng 7 Tết.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, các nhà đầu tư đang tập trung nguồn lực, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành tuyến chính trước Hội nghị APEC năm 2027.
Việt An