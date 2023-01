4 trung tâm đăng kiểm tại TP HCM được hoạt động trở lại

Từ ngày 16/1, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ khôi phục hoạt động 4 trung tâm kiểm định xe cơ giới tại TP HCM để giải quyết tình trạng quá tải.

4 trung tâm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam hoạt động trở lại sau một tháng tạm dừng, gồm: 5003V tại phường Tam Bình, TP Thủ Đức; chi nhánh 5003 VCN tại phường Linh Trung, TP Thủ Đức; 5005V tại phường An Phú Đông, quận 12; 5007V tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Ông Nguyễn Tô An, Cục phó Đăng kiểm Việt Nam, cho biết sau khi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cho phép các trung tâm đăng kiểm đang bị điều tra được hoạt động trở lại để giải quyết ách tắc, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP HCM phối hợp mở lại một số đơn vị.

Các trung tâm đăng kiểm này đã bị công an điều tra, thu giữ một số tài liệu, máy tính. Để hoạt động trở lại, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bổ sung trang thiết bị mới, điều động nhân sự vào thay thế người đang bị điều tra.

Ông Nguyễn Tô An cho biết tuần tới tiếp tục làm việc với Công an Hà Nội để mở lại 2 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và một đơn vị duy nhất tại Hòa Bình để giải quyết nhu cầu kiểm định của người dân trước và sau Tết.

Trung tâm Đăng kiểm 50-07V ở quận Bình Tân, TP HCM bị phong tỏa để điều tra ngày 16/12. Ảnh: Nhật Vy

Công an các tỉnh thành đang điều tra sai phạm trong kiểm định xe cơ giới dẫn đến nhiều trung tâm đăng kiểm phải đóng cửa. Cả nước hiện có 280 trung tâm đăng kiểm thì 29 đơn vị tạm dừng hoạt động do bị điều tra, tập trung nhiều ở các thành phố lớn, gây thiếu hụt đơn vị đăng kiểm và nhân lực kiểm định.

TP Hà Nội chỉ còn 20 trên tổng số 31 đơn vị hoạt động (11 trạm đăng kiểm bị đóng cửa). TP HCM chỉ còn 8 trung tâm và một chi nhánh trên tổng số 17 trung tâm và 2 chi nhánh. Tình trạng này dẫn đến tài xế phải xếp hàng nhiều đêm chờ đến sáng hôm được kiểm định.

Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp giảm ùn tắc tại các trung tâm kiểm định xe cơ giới như: Tăng thời gian làm việc của trung tâm từ 6h đến 21h, mở cửa cả ngày nghỉ, tăng cường đăng kiểm viên, ứng dụng công nghệ thông tin để chủ xe đăng ký lịch, thời gian kiểm định, khuyến cáo chủ xe đi kiểm định ở địa phương lân cận.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng các giải pháp trên chỉ mang tính tạm thời, không thể kéo dài vì sức người có hạn và có thể phát sinh nhiều hệ lụy như mất thời gian, chi phí vì phải di chuyển xa để kiểm định, người dân phải xếp hàng từ đêm. Cơ quan này kiến nghị mở lại các đơn vị đăng kiểm đang bị điều tra.

Đoàn Loan