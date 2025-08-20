4 tiêu chí lựa chọn gạc rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh

Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA), việc làm sạch khoang miệng nên bắt đầu trước khi răng sữa mọc, bằng cách lau nướu và lưỡi sau khi bú để giảm cặn sữa và vi khuẩn tích tụ.

Gạc rơ lưỡi tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc nướu và lưỡi - những vị trí nhạy cảm và dễ tổn thương ở trẻ sơ sinh. Nếu gạc không đạt chuẩn, chất liệu không phù hợp, không được tiệt trùng đúng cách hoặc dung dịch tẩm chứa thành phần gây kích ứng, bé có thể gặp nhiều rủi ro như bị trầy xước niêm mạc, nhiễm khuẩn và nấm từ gạc.

Ngược lại, gạc đạt chuẩn sẽ giúp làm sạch nhẹ nhàng mà không gây đau hay xước niêm mạc; an toàn với trẻ nhờ thành phần lành tính, không chứa hóa chất gây hại; hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, tưa lưỡi, nấm miệng nhờ quy trình tiệt trùng đảm bảo.

Dưới đây là bốn tiêu chí được các chuyên gia khuyến cáo khi chọn gạc rơ lưỡi cho trẻ.

Làm sạch khoang miệng giúp giảm cặn sữa và vi khuẩn tích tụ trong miệng của trẻ sơ sinh. Ảnh: Nam Dược

Độ an toàn và vô khuẩn

Đây là yếu tố cốt lõi khi lựa chọn gạc rơ lưỡi cho trẻ vì miệng trẻ sơ sinh nhạy cảm, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, khiến trẻ dễ bị nấm miệng, tưa lưỡi hoặc nhiễm khuẩn chéo. Nếu gạc không vô trùng, thậm chí nhiễm vi sinh, sẽ không những không có tác dụng làm sạch khoang miệng mà còn gây bệnh cho trẻ.

Do đó, gạc phải được sản xuất trong điều kiện vô trùng, đạt tiêu chuẩn thiết bị y tế loại A. Bao bì đóng gói riêng từng gói để tránh tái nhiễm khuẩn. Đặc biệt, sản phẩm không chứa hóa chất bảo quản, hương liệu hoặc phẩm màu có nguy cơ gây kích ứng.

Chất liệu mềm mại, phù hợp khoang miệng trẻ

Niêm mạc miệng và nướu của bé rất mỏng, chỉ cần một vết trầy xước nhỏ cũng có thể tạo đường vào cho vi khuẩn. Vì vậy, khi chọn gạc rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh, mẹ nên ưu tiên những sản phẩm được làm vải không dệt, sợi mềm giúp làm sạch nhẹ nhàng, không làm trầy xước nướu và niêm mạc. Ngoài ra, thiết kế xỏ ngón để mẹ dễ thao tác, kiểm soát lực khi vệ sinh khoang miệng cho bé.

Thành phần hỗ trợ vệ sinh và bảo vệ nướu

Vệ sinh đơn thuần bằng nước lọc có thể chưa đủ để ngăn ngừa mảng bám, nấm miệng hoặc mùi hôi. Mẹ nên sử dụng gạc tẩm những thành phần đã được chứng minh an toàn và hữu ích (lá hẹ, keo ong, NaCl...) vừa làm sạch, vừa giúp kháng khuẩn, bảo vệ nướu cho trẻ.

Tuy nhiên, việc tự chế dung dịch tẩm gạc tại nhà thường khó đảm bảo hiệu quả do nguyên liệu không chuẩn, tiềm ẩn rủi ro về độ an toàn và có thể làm mất hoạt tính của dược liệu nếu chế biến sai cách. Các loại gạc tẩm sẵn dịch chiết thảo dược trên thị trường là lựa chọn hợp lý vừa giúp mẹ tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo hiệu quả và độ an toàn nhờ quy trình sản xuất chuẩn y tế.

Gạc rơ lưỡi thảo dược Ích Nhi 0+ được làm từ sợi polyester mềm mịn, không xù lông. Ảnh: Nam Dược

Rõ nguồn gốc, thương hiệu uy tín

Một sản phẩm gạc rơ lưỡi an toàn cho trẻ nên được sản xuất và phân phối bởi công ty uy tín, có công bố chất lượng. Các mẹ có thể tham khảo ý kiến tư vấn của dược sĩ, bác sĩ hoặc phản hồi từ các phụ huynh khác trên hội nhóm mẹ bỉm hoặc nhà thuốc để có cái nhìn khách quan. Những sản phẩm được nhiều mẹ tin dùng, có đánh giá tích cực sẽ giúp mẹ yên tâm hơn khi lựa chọn cho bé.

Trong số nhiều sản phẩm trên thị trường, gạc rơ lưỡi thảo dược Ích Nhi 0+ được nhiều mẹ tin dùng bởi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí an toàn cho trẻ sơ sinh. Mỗi miếng gạc được tiệt trùng bằng công nghệ eBeam hiện đại, đóng gói riêng trong túi tráng nhôm, đảm bảo vô trùng và ngăn ngừa nấm mốc, vi sinh vật.

Gạc làm từ sợi polyester mềm mịn, không xù lông. Vải không dệt thiết kế dạng sóng nước giúp loại bỏ cặn sữa, mảng bám nhẹ nhàng mà không gây xước hay khó chịu cho niêm mạc miệng của bé.

Mỗi miếng gạc đều được tẩm sẵn dịch chiết lá hẹ, keo ong kết hợp cùng NaCl, NaHCO3. Các thành phần này giúp hỗ trợ làm sạch, kháng khuẩn nhẹ, giữ ẩm và phòng ngừa tưa lưỡi, nấm miệng. Đặc biệt, sản phẩm không chứa cồn, không paraben hay không hương liệu tổng hợp, đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh.

Gạc rơ lưỡi thảo dược Ích Nhi 0+ được phân phối bởi Công ty Cổ phần Nam Dược - top 5 doanh nghiệp đông dược hàng đầu Việt Nam, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược - sản phẩm đảm bảo nguồn gốc rõ ràng và chất lượng ổn định.

Sản phẩm được bán rộng rãi tại các nhà thuốc và các cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc.

Thế Đan