4 thủy thủ thiệt mạng trong vụ tàu hàng bị tập kích ở Biển Đỏ

4 thuyền viên thiệt mạng và hai người bị thương khi tàu hàng do Hy Lạp vận hành bị tấn công ở Biển Đỏ, nghi do Houthi thực hiện.

Reuters dẫn lời quan chức thuộc Sứ mệnh Hải quân Aspides, nhóm chuyên trách bảo vệ tuyến hàng hải trên Biển Đỏ do Liên minh châu Âu (EU) thành lập, hôm 8/7 cho biết 4 thủy thủ đã thiệt mạng trong vụ tàu hàng Eternity C mang cờ Liberia và do công ty Hy Lạp vận hành bị tấn công ở vùng biển.

Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh trước đó cho biết tàu Eternity C ngày 7/7 bị loạt máy bay không người lái (UAV) tấn công và hai xuồng tiếp cận, khi đang di chuyển về phía bắc trên Biển Đỏ. Các tay súng trên xuồng đã khai hỏa vào tàu, khiến lực lượng an ninh trên tàu phải bắn trả.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), do hải quân Anh điều hành, cho biết tàu bị hư hại nghiêm trọng và mất khả năng di chuyển. "Nó bị các xuồng nhỏ bao vây và tấn công liên tục", cơ quan này nói.

AFP dẫn một nguồn tin khác từ Aspides cho biết kỹ sư trưởng, thợ bảo trì máy và học viên kỹ thuật đã thiệt mạng và ít nhất hai người bị thương, trong đó một thợ điện bị mất chân. Tại cuộc họp của cơ quan vận tải biển Liên Hợp Quốc trước đó, đại diện của Liberia cho biết cuộc tấn công đã khiến hai người thiệt mạng và hai người bị thương.

Tàu Eternity C có thủy thủ đoàn 22 người, gồm 21 công dân Philippines và một người Nga.

Tàu hàng Eternity C tại Croatia tháng 1/2023. Ảnh: AP

Theo nguồn tin an ninh hàng hải của Reuters, tàu đang bị trôi dạt và nghiêng về một bên. Hai công ty an ninh, trong đó một hãng có trụ sở ở Hy Lạp, đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch giải cứu thủy thủ đoàn.

Đại sứ quán Mỹ tại Yemen cáo buộc lực lượng Houthi ở Yemen là bên đã tấn công tàu Eternity C, mô tả đây là cuộc tập kích "bạo lực nhất từ trước đến nay" và đã gây ảnh hưởng tới quyền tự do di chuyển ở Biển Đỏ.

Đây là lần đầu tiên có thủy thủ thiệt mạng do tàu hàng bị tấn công ở Biển Đỏ kể từ tháng 6/2024, khi nhóm Houthi tuyên bố tập kích các phương tiện đi qua vùng biển này.

Nhóm vũ trang tại Yemen chưa bình luận về thông tin, song đã nhận trách nhiệm trong vụ tàu hàng Magic Seas bị tập kích tại Biển Đỏ hôm 6/7. Cuộc tấn công đã khiến chiếc Magic Seas bị chìm, toàn bộ thủy thủ đoàn được một tàu hàng đi ngang qua giải cứu và đưa đến Djibouti.

Lực lượng Houthi nói con tàu là "mục tiêu hợp pháp" vì đã làm ăn với Israel và sử dụng các cảng ở nước này.

Nhóm vũ trang Houthi bắt đầu tấn công lãnh thổ Israel và tàu thuyền trên Biển Đỏ, Vịnh Aden sau khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát vào cuối năm 2023, nhằm thể hiện ủng hộ với người Palestine tại dải đất.

Vị trí Biển Đỏ. Đồ họa: Wikimedia

Để đáp trả, quân đội Israel đã không kích nhiều mục tiêu liên quan Houthi tại lãnh thổ Yemen, trong đó có loạt đòn đánh hôm 6/7 nhằm vào thành phố cảng Hodeida và các khu vực lân cận.

Lực lượng Houthi hồi tháng 5 đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, sau nhiều tuần bị Washington không kích dữ dội. Dù vậy, nhóm vũ trang chỉ cam kết không tấn công tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ, không chấp nhận ngừng tập kích Israel và tàu hàng có liên hệ với Tel Aviv.

