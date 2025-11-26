4 thói quen giúp siêu mẫu 94 tuổi 'trẻ mãi không già'

MỹCarmen Dell’Orefice giữ được sự trẻ trung không nhờ phẫu thuật thẩm mỹ đắt tiền, mà là triết lý sống tích cực, chế độ ăn "lắng nghe cơ thể" và thói quen uống nước đều đặn.

Bác sĩ gia đình Li Sixian, Hiệp hội Y học Gia đình Đài Loan, hôm 25/11 chia sẻ trên trang cá nhân bài phân tích thói quen trường thọ và chống lão hóa của siêu mẫu người Mỹ, Carmen Dell'Orefice, 94 tuổi. Người mẫu này đã hoạt động tích cực trong ngành thời trang kể từ khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue năm 1947 khi mới 16 tuổi. Lần góp mặt gần đây nhất của bà trên Vogue (ấn bản tiếng Czech) là vào năm 2023 khi 91 tuổi, theo New York Times. Carmen Dell'Orefice hiện là siêu mẫu lớn tuổi nhất còn sống và hiện vẫn làm việc.

Siêu mẫu Carmen Dell'Orefice. Ảnh: Harpersbazaar

Cốt lõi trong phương pháp "đảo ngược lão hóa" của bà nằm ở tư duy tâm lý. Thay vì chống lại tuổi già một cách cực đoan, nữ siêu mẫu chọn cách chấp nhận bản thân ở mọi giai đoạn. Các nghiên cứu về tâm lý học thần kinh đã chỉ ra rằng thái độ chấp nhận và tư duy tích cực giúp giảm đáng kể nồng độ Cortisol - hormone gây căng thẳng. Việc duy trì Cortisol ở mức thấp là chìa khóa để ngăn chặn tình trạng viêm mạn tính (chronic inflammation), vốn được khoa học xác định là nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa tế bào và suy giảm hệ miễn dịch ở người cao tuổi.

Triết lý "lắng nghe cơ thể" được Carmen áp dụng triệt để vào chế độ dinh dưỡng. Bà không tự trói mình vào các thực đơn kiêng khem khắc nghiệt mà tin rằng sự điều độ quan trọng hơn sự kiềm chế. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn nhóm chất nào đó, bà kiểm soát khẩu phần ăn vừa đủ để duy trì trạng thái tinh thần thoải mái. Bữa sáng của huyền thoại làng mốt thường bắt đầu với sữa chua chứa men vi sinh, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột - nơi chứa 70% tế bào miễn dịch của cơ thể. Chế độ ăn của bà mang nhiều nét tương đồng với cư dân vùng Blue Zones (những vùng đất có tuổi thọ cao nhất thế giới) khi ưu tiên rau củ, trái cây, thỉnh thoảng dùng cá và protein thực vật chất lượng cao. Đáng chú ý, bà không chối từ những niềm vui nhỏ bé như kem hay đồ ngọt, bởi sự thỏa mãn về vị giác cũng góp phần tạo nên hormone hạnh phúc.

Song song với dinh dưỡng, thói quen uống nước của Carmen được ví như một nghi thức tôn giáo. Bà khởi động ngày mới bằng một ly nước chanh ấm khoảng 250-300ml để kích thích tiêu hóa và trao đổi chất. Dù đang trên sàn diễn hay nghỉ ngơi, bà luôn mang theo nước và uống từng ngụm nhỏ liên tục thay vì đợi khát mới uống. Khoa học đã chứng minh, khi cơ thể mất nước dù chỉ 1-2%, khả năng nhận thức và độ đàn hồi của da sẽ suy giảm rõ rệt. Việc cấp nước thường xuyên giúp duy trì thể tích máu, thúc đẩy lưu thông và thải độc tế bào hiệu quả hơn.

Về vận động, Carmen tuân thủ nguyên tắc "hoạt động nhưng không vắt kiệt sức". Thay vì các bài tập cường độ cao dễ gây chấn thương cho khung xương lão hóa, bà chọn đi bộ 30 phút mỗi ngày, kết hợp kéo giãn cơ nhẹ nhàng và đạp xe trong nhà. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dạng vận động vừa phải này giúp duy trì sự dẻo dai của khớp, ổn định hệ thần kinh tự chủ và giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân ở người cao tuổi.

Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh sức khỏe của Carmen Dell’Orefice là sự cân bằng trong đời sống cá nhân. Bà không hút thuốc, hạn chế rượu bia và đặc biệt coi trọng giấc ngủ cùng đời sống tình dục lành mạnh. Bà xem tình dục như một liệu pháp tự nhiên để kích thích cơ thể sản sinh Oxytocin và Endorphin. Đây là những chất dẫn truyền thần kinh không chỉ mang lại cảm giác hạnh phúc, thư giãn sâu mà còn có tác dụng giảm đau và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Carmen Dell'Orefice trên sàn diễn. Ảnh: Dominique Maitre

Carmen Dell’Orefice bắt đầu sự nghiệp từ năm 1947 khi xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue ở tuổi 16. Lần gần nhất bà góp mặt trên ấn phẩm danh giá này là phiên bản Vogue Tiệp Khắc năm 2023, khi đã 91 tuổi. Hành trình gần 8 thập kỷ của bà là minh chứng sống động cho thấy vẻ đẹp không có hạn sử dụng, và sự lão hóa ngược thực chất là quả ngọt của một lối sống biết yêu thương và thấu hiểu chính mình.

Bình Minh (Theo Headline Daily)