4 thói quen giúp Penelope Cruz quyến rũ ở tuổi U50

Nói không với đường, tập thể dục thường xuyên, massage mặt và chăm sóc hệ tiêu hóa giúp diễn viên Penelope Cruz trẻ đẹp ở tuổi 49.

Với khả năng diễn xuất đa dạng và có chiều sâu, Penelope Cruz là một trong những diễn viên Tây Ban Nha hiếm hoi có chỗ đứng vững chắc ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Không chỉ tài năng, cô còn là biểu tượng sắc đẹp trong lòng người hâm mộ, "thiêu đốt" mọi ánh nhìn nhờ vóc dáng nóng bỏng cùng vẻ đẹp quyến rũ.

Dưới đây là những bí quyết giúp Penelope Cruz duy trì sắc đẹp:

Nhan sắc Penelope Cruz. Ảnh: Esquire

Nói không với đường

Để giữ dáng và da, nữ diễn viên nói không với đường. "Hẳn sẽ rất khó để cưỡng lại sự hấp dẫn của một chiếc bánh cupcake hay một chiếc bánh rán vào lúc đói, nhưng tôi lựa chọn làn da khỏe mạnh, săn chắc thay vì thỏa mãn cơn thèm bánh ngọt", Penelope Cruz cho hay.

Cô cắt giảm tối đa đồ ngọt và thường chọn rau xanh, trái cây, thịt động vật nuôi tự nhiên cho thực đơn hàng ngày. Người đẹp cũng chú trọng uống nhiều nước để cung cấp lượng chất lỏng cần thiết cho cơ thể, tốt cho da.

"Hiện tại, tôi uống hàng lít nước mỗi ngày. Đó là điều mà tôi đã không làm trước đây", cô nói.

Thực phẩm và đồ uống có đường chứa nhiều calo, dẫn đến tăng cân ngay cả khi tập thể dục thường xuyên. Một số bằng chứng cho thấy đường ảnh hưởng đến nội tiết tố leptin. Đây là hệ thống giữ cho cơ thể không bị đói hoặc ăn quá nhiều. Gián đoạn hoạt động của leptin có thể dẫn đến tăng cân và béo phì. Do đó, hạn chế đường trong chế độ ăn là cách đơn giản nhất để ngăn ngừa tăng cân.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên là thói quen giúp Penelope Cruz tràn đầy năng lượng. Không chỉ tốt cho thể chất, thể dục thể thao còn giúp tinh thần thăng hoa, tác động tốt đến sức khỏe tổng thể trong đó có vóc dáng và da.

Một trong những bộ môn nữ diễn viên yêu thích nhất là Bikram yoga, còn gọi yoga nóng. Khác với các động tác yoga thông thường, Bikram yoga mang lại hiệu quả đốt mỡ cao hơn, tăng cường bài tiết mồ hôi, đào thải độc tố trong điều kiện nhiệt độ cao.

"Tôi tập Bikram yoga và hoạt động này đã thay đổi hoàn toàn cơ thể. Tôi từng uể oải nhưng bây giờ năng lượng đã tăng vọt. Hệt như một phép thuật vậy, nhưng bạn cần phải kiểm soát được phép thuật đó", Penelope Cruz cho biết.

Tuy nhiên, theo Hội đồng thể dục Mỹ (ACE), người không thích hợp hoặc chưa quen Bikram yoga có thể không chịu được mức nhiệt 39-40 độ C trong phòng tập yoga nóng. Vì thế, cơ quan này khuyên người mới tập nên thực hành bộ môn ở phòng có nhiệt độ thấp hơn.

Chăm massage mặt

Một cây lăn ngọc bích - là dụng cụ quen thuộc không thể thiếu trong việc chăm sóc da mặt của người đẹp Tây Ban Nha. "Nó không hề đắt nhưng lại rất hiệu quả và mang đến điều kỳ diệu cho làn da của tôi", nữ diễn viên nói.

Các chuyên gia chăm sóc sắc đẹp cũng khẳng định massage thường xuyên sẽ giúp da mặt săn chắc, sáng mịn, giảm bọng mắt, định hình gương mặt sắc nét hơn, đồng thời tăng cường tuần hoàn máu.

Ngoài ra, Penélope Cruz rất cẩn thận trong việc làm sạch da trước khi đi ngủ. Cô cho biết "dù bận đến đâu, cũng không quên làm sạch và dưỡng ẩm da". Nếu không duy trì thói quen này, lỗ chân lông sẽ bít tắc, mọc mụn, hình thành nếp nhăn trên da.

Penélope Cruz thắng giải nữ chính tại LHP Venice 2021. Ảnh: Reuters

Chăm sóc hệ tiêu hóa

Penelope Cruz cho rằng vẻ đẹp thực sự cần bắt nguồn từ bên trong cơ thể. Vì thế, cô khuyên mọi người cần chú ý sức khỏe đường ruột và chế độ dinh dưỡng để khỏe đẹp từ bên trong.

Penelope Cruz được biết đến rộng rãi qua các vai diễn trong trong Jamon Jamon (1992), Vanilla Sky (2001) và các "bom tấn" ăn khách như Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011), The Counselor (2013), Murder on the Orient Express (2017).

Năm 2014, cô giành danh hiệu Mỹ nhân đương đại nóng bỏng nhất do tạp chí Esquire bình chọn.

Khánh An (Theo Brightside)