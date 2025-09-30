4 thói quen ăn sáng hại não bộ

Sử dụng thịt chế biến sẵn, nạp nhiều đường, chất béo bão hòa, hay bỏ bữa có thể "châm ngòi" cho tình trạng viêm và suy giảm nhận thức.

Suy giảm nhận thức ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ, tư duy và khả năng sinh hoạt. Hiện chưa có phương pháp chữa trị, nhưng thói quen ăn sáng khoa học có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe não bộ, theo các chuyên gia y tế.

Một bữa sáng lành mạnh cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho não, trong khi những thói quen ăn uống thiếu khoa học có thể làm giảm lưu thông máu, tăng nguy cơ rối loạn nhận thức.

Hiểu rõ và tránh những sai lầm trong bữa sáng là chìa khóa để duy trì trí nhớ và sự minh mẫn lâu dài. Dưới đây là những thói quen ăn sáng gây hại não bộ, cần tránh:

Tiêu thụ thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói và giăm bông là những lựa chọn phổ biến trong bữa sáng của nhiều gia đình nhờ sự tiện lợi và hương vị hấp dẫn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là nhóm thực phẩm gây hại nhất cho não bộ. Thịt chế biến sẵn chứa nitrat, nitrit, chất béo bão hòa và lượng muối cao, góp phần hình thành mảng bám trong não và gây viêm, từ đó làm suy giảm chức năng nhận thức theo thời gian.

Thay vào đó, các nguồn protein lành mạnh như trứng, đậu hoặc cá được khuyến nghị vì cung cấp dưỡng chất cần thiết mà không gây hại cho trí nhớ. Việc thay thế thịt chế biến sẵn bằng protein thực vật hoặc protein nạc tuy là thay đổi nhỏ nhưng có thể tạo ra tác động lớn trong việc bảo vệ sức khỏe não bộ.

Tiêu thụ quá nhiều đường

Bữa sáng chứa nhiều đường từ ngũ cốc ngọt, bánh ngọt, sữa chua có hương vị hay nước trái cây có thể khiến đường huyết tăng vọt rồi giảm đột ngột, dẫn đến mệt mỏi và giảm khả năng tập trung. Theo nghiên cứu từ BMC, thói quen tiêu thụ nhiều đường còn làm tăng kháng insulin, gây viêm mạn tính và thúc đẩy hình thành mảng bám Amyloid - một yếu tố nguy cơ chính của suy giảm trí nhớ và bệnh Alzheimer.

Các chuyên gia khuyến nghị ưu tiên thực phẩm thực vật như yến mạch, trái cây tươi và các loại hạt, vốn cung cấp đường tự nhiên, cân bằng chất xơ và chất chống oxy hóa. Những lựa chọn này không chỉ giúp duy trì năng lượng ổn định mà còn hỗ trợ trí nhớ và bảo vệ sức khỏe não bộ lâu dài.

Ăn bánh ngọt vào bữa sáng thường xuyên làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, suy giảm trí nhớ. Ảnh: Thành Trung

Thừa chất béo bão hòa

Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo bão hòa như bơ, phô mai, khoai tây chiên hay thịt mỡ có thể gây viêm, cản trở lưu thông máu lên não, dẫn đến tổn thương hệ thần kinh theo thời gian. Ngược lại, chất béo lành mạnh từ các loại hạt, bơ, dầu ô liu và ngũ cốc nguyên hạt giúp chống viêm và bảo vệ tế bào não.

Một bữa sáng nhẹ với rau củ nướng hoặc sinh tố chứa chất béo lành mạnh là cách lý tưởng để tăng cường sức khỏe não bộ và giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ.

Bỏ bữa sáng

Thói quen bỏ bữa sáng do bận rộn, đặc biệt ở người lớn tuổi, làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ. Sau một đêm dài, não bộ cần glucose để hoạt động hiệu quả, và việc thiếu hụt nguồn năng lượng này có thể gây suy giảm chức năng não, kém tập trung, mệt mỏi và căng thẳng.

Nghiên cứu từ Viện Y tế Quốc gia Anh (NIH) chỉ ra rằng bỏ bữa sáng thường xuyên còn đẩy nhanh quá trình lão hóa não.

Một bữa sáng đơn giản với ngũ cốc nguyên hạt, trứng, rau củ hoặc yến mạch kết hợp trái cây có thể cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết. Quan trọng là ưu tiên thực phẩm tự nhiên, tránh đồ chế biến sẵn để đảm bảo sức khỏe não bộ.

Bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, đặc biệt đối với việc duy trì sự tỉnh táo và linh hoạt của não bộ. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc ưu tiên thực phẩm tươi, lành mạnh, đồng thời tránh các sản phẩm chế biến sẵn, giàu đường và chất béo bão hòa là cách hiệu quả để bảo vệ trí nhớ.

Bắt đầu ngày mới với một bữa sáng khoa học không chỉ giúp tăng cường sự tập trung mà còn nuôi dưỡng não bộ, đảm bảo sức khỏe nhận thức bền vững trong dài hạn.

Hương Giang (Theo Times of India)