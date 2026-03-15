4 thành viên tuyển nữ Iran xin thôi tị nạn ở Australia

AustraliaBa cầu thủ và một nhân viên Iran, đã được cấp thị thực nhân đạo ở Australia, quyết định về nước sau những tranh cãi về việc không hát quốc ca tại Asian Cup nữ 2026.

Iran dừng bước ở bảng A sau ba trận toàn thua trước Hàn Quốc, Australia và Philippines. Đến ngày 9/3, đội về nước, nhưng có 7 thành viên xin tị nạn tại Australia và đã được cấp thị thực nhân đạo, gồm cầu thủ Zahra Ghanbari, Fatemeh Pasandideh, Zahra Sarbali, Mona Hamoudi, Atefeh Ramezanizadeh, Mohaddeseh Zolfi cùng nhân viên hỗ trợ Zahra Meshkehkar.

Một ngày sau, Mohaddeseh thay đổi ý định. Đến hôm nay, LĐBĐ Iran (FFIRI) và Bộ Nội vụ Australia xác nhận có thêm ba người quyết định rời Australia về nước, gồm Mona Hamoudi, Zahra Sarbali và Zahra Meshkehkar.

7 thành viên đội tuyển nữ Iran xin tị nạn ở Australia (6 người bên trái và ngoài cùng phải), sau khi dừng bước ở Asian Cup nữ, vào ngày 10/3/2026. Ảnh: X/@Tony_Burke

Họ sẽ hội quân cùng đội tuyển tại Malaysia, trước khi về Iran. "Các cầu thủ sẽ đến Tehran trong những ngày tới để được gia đình và quê hương chào đón một lần nữa", FFIRI cho biết. "Họ đã chống lại chiến tranh tâm lý, tuyên truyền quy mô lớn và những đề nghị hấp dẫn", bài viết trên hãng tin Iran Tasmin có đoạn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia cho biết: "Chính phủ Australia có thể đảm bảo cung cấp và truyền đạt các cơ hội, nhưng không thể loại bỏ hoàn cảnh khiến các cầu thủ phải đưa ra những quyết định vô cùng khó khăn".

Quyết định xin tị nạn của 7 thành viên Iran được cho đến từ những lo ngại, sau toàn đội không hát quốc ca trước trận gặp Hàn Quốc ở lượt ra quân bảng A Asian Cup nữ 2026, hôm 2/3. Một số phương tiện truyền thông gọi đó là "đỉnh cao của sự ô nhục". Mohammad Reza Shahbazi, người dẫn chương trình Footnote trên kênh truyền hình nhà nước Iran, thì tuyên bố tuyển nữ nước này nên bị coi là "những kẻ phản quốc thời chiến". Theo luật Iran, tội danh này có thể bị xử tử.

Ở hai trận tiếp theo, các thành viên đã hát quốc ca trở lại và thực hiện nghi thức chào kiểu quân đội. Tuy nhiên, một số người cho rằng các cầu thủ "bị ép buộc".

Đến tối 13/3, hãng tin Reuters cho biết FFIRI đã đăng tải lên trang Telegram phát biểu của HLV Marziyeh Jafari, trong đó đề cập đến áp lực từ truyền thông quê nhà. Tuy nhiên, bài đăng sau đó bị xóa.

HLV Jafari cho rằng các học trò đã bị ảnh hưởng tâm lý ngay trận đầu tiên ở Asian Cup nữ 2026, với bầu không khí nặng nề bao trùm. Quê nhà bị Mỹ và Israel không kích, trong khi các thành viên bị chỉ trích trên truyền thông.

"Nhưng sai lầm lớn hơn là việc những người ở nhà không hiểu được không khí đó và kêu gọi nổi dậy chống lại những người con gái của đất nước này", HLV Jafari nói. "Tôi đã yêu cầu Liên đoàn phải điều tra vụ việc này, vì nó làm cầu thủ tổn thương tâm lý. Chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả".

Vị HLV trưởng tuyển nữ Iran cho rằng đội tuyển đã bị "ảnh hưởng bởi không khí chính trị". Nếu không có điều ấy, không thành viên nào của đội xin tị nạn. Cảnh sát Australia đã gọi các cầu thủ nhiều lần và gặp riêng từng người để thuyết phục họ ở lại. Dù vậy, đa số đều chọn về nước.

Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các cầu thủ vẫn được chào đón khi trở về. Người phát ngôn Esmaeil Baghaei kêu gọi cô trò Marziyeh Jafari đừng lo lắng và nói rằng Iran "chờ họ với vòng tay rộng mở".

Văn phòng Tổng công tố Iran cũng ra thông báo cho biết các thành viên còn lại của đội được mời về nước "với sự bình an và tự tin", nhằm trấn an gia đình các cầu thủ trước những tin đồn họ có thể bị trừng phạt.

Trung Thu (theo Tasmin, Reuters)