4 smartphone có camera ẩn dưới màn hình

Samsung Galaxy Z Fold3



Galaxy Z Fold3 là smartphone màn hình gập dẻo đầu tiên trên thế giới có camera ẩn dưới màn hình. Đây không phải model xử lý camera ẩn tốt nhất nhưng lại cho ảnh chụp tốt nhất so với các đối thủ, dù vẫn còn khoảng cách lớn khi so với camera selfie thông thường. Máy cho hình ảnh tốt khi chụp ngược sáng hoặc trong điều kiện thiếu sáng, ít bị hiện tượng lóa. Do cấu trúc gập, người dùng cũng có lựa chọn selfie khác bằng camera với màn hình phụ bên ngoài.