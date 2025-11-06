4 sai lầm thường gặp khi đánh răng

Đánh răng sơ sài, trước bữa sáng, súc miệng sau khi đánh và dùng kem đắt tiền đều làm giảm khả năng bảo vệ răng nướu.

Chúng ta thường tin rằng mình biết cách chăm sóc răng miệng, sáng tối đều đánh răng, súc miệng rồi thêm chút nước súc miệng bạc hà. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nha khoa, ngay cả những người chăm chỉ nhất cũng mắc sai lầm, khiến việc đánh răng kém hiệu quả.

Tiến sĩ Praveen Sharma thuộc Trường Nha khoa, Đại học Birmingham, cùng hai bác sĩ Xand và Chris van Tulleken, đã chỉ ra 4 lỗi phổ biến cần thay đổi để răng chắc khỏe và sạch hơn.

Đánh hai lần nhưng qua loa

Dịch vụ Y tế Quốc gia khuyến cáo nên đánh răng hai lần mỗi ngày. Tuy nhiên, Tiến sĩ Sharme nhấn mạnh, điều quan trọng là đánh đúng cách. "Nếu có thời gian, hãy đánh răng hai lần mỗi ngày. Nếu không, đánh một lần thật kỹ vẫn tốt hơn hai lần vội vàng", ông nói.

Ông còn khuyên dùng bàn chải kẽ cao su, vừa dễ chịu vừa ít gây đau. Mỗi chiếc răng có ba mặt - mặt ngoài, trong và mặt nhai - tất cả đều cần được làm sạch. Hãy chải nhẹ nhàng theo chuyển động tròn nhỏ, chú ý vùng tiếp giáp giữa răng và nướu, nơi dễ bị viêm nhất.

Ngoài ra, bác sĩ Xand gợi ý nên tập trung cảm nhận lông bàn chải và đánh răng một cách chánh niệm, không vừa đánh vừa lướt điện thoại.

Đánh răng trước bữa sáng

Thói quen đánh răng ngay sau bữa sáng tưởng chừng vô hại, nhưng thực ra có thể tổn thương men răng. "Lý tưởng nhất là nên đánh răng trước khi ăn", tiến sĩ Sharma nói. Nếu muốn đánh răng sau bữa sáng, cần chờ ít nhất 30 phút.

Axit trong thức ăn và đồ uống, đặc biệt nước trái cây hay cà phê, có thể làm men răng mềm hơn. Bác sĩ Chris đề xuất, súc miệng bằng nước sau khi ăn để giảm lượng axit, rồi mới đánh răng.

Súc miệng sau khi đánh răng

Theo tiến sĩ Sharma, khi đánh răng xong, chỉ cần nhổ kem thừa, không nên súc miệng bằng nước. Hành động này sẽ làm trôi fluoride, lớp bảo vệ răng chắc khỏe. Giữ lại một lớp mỏng fluoride trên răng góp phần tăng cường khả năng bảo vệ trong nhiều giờ.

Sử dụng kem đánh răng đắt tiền

Thị trường hiện có vô số loại kem đánh răng: làm trắng, than hoạt tính, bảo vệ men răng... khiến nhiều người nghĩ rằng giá cao đồng nghĩa với chất lượng tốt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho hay, nhân tố quyết định duy nhất là fluoride.

"Miễn là kem đánh răng có fluoride, thì thương hiệu hay giá tiền đề không quan trọng", ông chia sẻ. Fluoride giúp bảo vệ men răng, ngăn sâu răng và đó mới là yếu tố then chốt cho một hàm răng khỏe mạnh.

Hương Giang (Theo BBC)