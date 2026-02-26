Học viện Ngoại giao nâng điều kiện xét học bạ

Năm 2026, Học viện Ngoại giao (DAV) vẫn xét tuyển học bạ, nhưng chỉ áp dụng với thí sinh đạt tối thiểu 22 điểm thi tốt nghiệp và điểm trung bình học bạ của 2/3 môn từ 8.5.

Theo phương án tuyển sinh dự kiến công bố chiều 26/2, Học viện Ngoại giao giữ ổn định bốn phương thức.

Một là xét học bạ kết hợp IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác. Thí sinh phải đáp ứng đồng thời bốn điều kiện: có điểm trung bình 6 học kỳ THPT đạt mức Tốt (6 môn đạt 8 điểm trở lên, không môn nào dưới 6,5, hạnh kiểm Tốt...); điểm trung bình ba năm của 2/3 môn trong tổ hợp (không phải Ngoại ngữ) tối thiểu 8,5; điểm thi tốt nghiệp với ba môn theo tổ hợp tương ứng từ 22; IELTS từ 6.0 và tương đương.

Trong đó, điều kiện về điểm thi tốt nghiệp mới được bổ sung năm nay, yêu cầu về điểm học bạ cũng tăng, bởi năm ngoái, DAV chỉ yêu cầu thí sinh có điểm trung bình của tất cả môn học đạt tối thiểu 8.

Phương thức hai là xét kết hợp chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (SAT, ACT, A-Level, IB) với IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác.

Điểm sàn với SAT là từ 1200/1600, ACT 29/36, A-Level đạt điểm D mỗi môn và IB 30/45. Điểm của các chứng chỉ sẽ được quy đổi ra thang 10 hoặc 20, tùy loại. Bảng quy đổi chi tiết sẽ được Học viện Ngoại giao thông báo sau.

Trường vẫn tuyển sinh dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên được cộng khuyến khích 0,2-0,8 điểm vào tổng điểm xét tuyển. Mức cộng cụ thể như sau:

Tổng chỉ tiêu dành cho 14 ngành là 2.200, bằng năm ngoái. Số lượng tổ hợp cũng được giữ ổn định là 13, gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01, 03, 04, 06, D2 (Toán, Văn, Tiếng Anh/ Pháp/ Trung/ Nhật/ Hàn), D07 (Toán, Hóa học, Anh), D09 (Toán, Lịch sử, Anh), D10 (Toán, Địa, Anh), D14 (Văn, Sử, Anh), D15 (Văn, Địa, Anh).

Chi tiết 14 ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển 2026 của Học viện Ngoại giao:

Năm ngoái, điểm chuẩn Học viện Ngoại giao từ 24,17 đến 26,09, cao nhất là ngành Trung Quốc học, còn thấp nhất là Hoa Kỳ học. Mức này áp dụng với 13/14 tổ hợp. Riêng C00 có mức trúng tuyển cao hơn 3 điểm.

Học sinh tham gia buổi tư vấn tuyển sinh của Học viện Ngoại giao, tháng 4/2025. Ảnh: DAV

Thanh Hằng