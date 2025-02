4 phó công an huyện tình nguyện về làm trưởng công an xã

4 phó công an ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An tình nguyện đảm nhiệm vị trí trưởng công an xã, tạo điều kiện cho sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Ngày 12/2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định điều động thượng tá Kha Văn Hợi, Phó công an huyện Con Cuông đến nhận công tác và giữ chức Trưởng Công an xã Tam Hợp (huyện Tương Dương); thượng tá Và Bá Hùa, Phó công an huyện Tương Dương giữ chức Trưởng công an xã Mường Típ (huyện Kỳ Sơn); thượng tá Lô Văn Thao, thượng tá Hờ Bá Khư, Phó công an huyện Kỳ Sơn, giữ chức Trưởng công an xã Nậm Cắn và xã Tà Cạ.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, biểu dương tinh thần xung phong của 4 phó công an huyện. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho Công an tỉnh thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy, cũng như xây dựng đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Người đứng đầu Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những cán bộ công an huyện vừa nhận công tác sớm tiếp cận địa bàn, ổn định công tác, thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh giao phó; khẩn trương hiệp y với Đảng ủy các xã để tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy xã.

4 Phó công an huyện Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn (áo trắng) nhận quyết định điều động về làm Trưởng công an xã từ lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, ngày 12/2. Ảnh: Công an cung cấp

Tại kết luận số 121 ngày 24/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đồng ý chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương theo hướng "tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở", không tổ chức công an cấp huyện. Riêng những huyện đảo sẽ bố trí đồn công an do không có đơn vị hành chính cấp xã.

Đến nay, Công an tỉnh Nghệ An có 9 trưởng phòng, trưởng công an huyện cùng 9 phó trưởng phòng và phó công an huyện tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ để tạo điều kiện cho tinh gọn bộ máy.

Nghị định 178 có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Chính sách nghỉ hưu trước tuổi áp dụng cho người có tuổi đời cách tuổi nghỉ hưu tối đa 10 năm trong điều kiện làm việc bình thường, và tối đa 5 năm đối với vùng khó khăn với điều kiện đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Những người này sẽ được hưởng các chế độ hỗ trợ như trợ cấp hưu trí một lần cho thời gian nghỉ hưu sớm và lương hưu mà không bị trừ tỷ lệ. Đối với cán bộ, công chức còn hơn 2 năm đến tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nếu xin thôi việc sẽ nhận được 4 chế độ: trợ cấp thôi việc, trợ cấp 1,5 tháng lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội, bảo lưu thời gian đóng hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần, và trợ cấp 3 tháng lương hiện hưởng để tìm việc làm.

Đức Hùng