4 phán quyết có thể xảy ra ở vụ Malaysia kiện FIFA

Chuyên gia tư vấn luật thể thao Zhafri Aminurashid khẳng định Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) không giải quyết vụ việc dựa trên giả thuyết hay áp lực từ dư luận.

LĐBĐ Malaysia (FAM) kháng cáo lên CAS sau khi bị FIFA phạt vì làm giả hồ sơ nhập tịch cho 7 cầu thủ gốc nước ngoài, vào tháng 12/2025. Ba tháng sau, CAS mở phiên điều trần để hai bên đưa ra các bằng chứng và trình bày lập luận. Hội đồng xét xử không đưa ra phán quyết ngay mà dự kiến công bố vào tuần tới.

Phía CAS cho biết vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên đề cao sự cẩn thận. Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Rob Friend lạc quan sau phiên điều trần kéo dài 12 tiếng. Trong khi đó, dư luận tại Đông Nam Á đều thúc giục CAS đưa ra phán quyết nhanh chóng, để khép lại vụ việc đã bước sang tháng thứ sáu.

Bảy cầu thủ Malaysia gốc nước ngoài bị FIFA cấm thi đấu một năm vì gian lận nhập tịch.

Chuyên gia tư vấn luật thể thao Zhafri Aminurashid của Malaysia tin vào sự liêm chính của CAS, thay vì bị ảnh hưởng bởi các cuộc tranh luận trực tuyến hay áp lực bên ngoài. Họ cũng có thể sử dụng ý kiến chuyên gia khi cần thiết và áp dụng tiêu chuẩn pháp lý về cân bằng xác suất, tức một tuyên bố có nhiều khả năng đúng hơn là sai.

"Hội đồng trọng tài kiểm tra từng tài liệu, để xem có phải là thật không, có khớp với hồ sơ khác và nếu có điểm không nhất quán thì là cố tình hay vô ý", Zhafri nói với báo New Straits Times. "Nhiệm vụ của họ là kết luận dựa trên bằng chứng, không phải dựa vào ý kiến nhiễu loạn từ bên ngoài".

Vị chuyên gia này cho biết phiên điều trần ngày 26/2 là cơ sở để các trọng tài viên thảo luận riêng, so sánh các ghi chú, phân tích lại các bằng chứng và quyết định chấp nhận sự thật nào. "Công việc này có thể mất vài tuần hoặc vài tháng", Zhafri nói thêm.

Chuyên gia người Malaysia cho biết bốn kết quả có thể xảy ra trong vụ FAM kiện FIFA. Thứ nhất là CAS tuyên bố FAM trắng án. Điều này có nghĩa là Hội đồng đánh giá các bằng chứng không ủng hộ cáo buộc, từ đó khôi phục lại quyền lợi cho cầu thủ.

Thứ hai là phủ quyết một phần án phạt. Khi ấy, CAS bác bỏ một số kết luận của FIFA dẫn đến thay đổi toàn bộ hiệu lực các lệnh trừng phạt.

Thứ ba, nếu chấp nhận các yếu tố giảm nhẹ, CAS có thể giảm mức độ nghiêm khắc của các lệnh trường phạt.

Cuối cùng, kết quả khắc nghiệt nhất với FAM là việc CAS giữ nguyên các án phạt của FIFA.

Một khi quyết định của CAS được ban hành, các bên bắt buộc phải tuân thủ. "Các quyết định của CAS có tính ràng buộc với các liên đoàn quốc gia vì FIFA công nhận CAS là cơ quan phúc thẩm cuối cùng", Zhafri cho biết.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thua Malaysia 0-4 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT

Với cáo buộc giả mạo hồ sơ nhập tịch, FAM đã bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Bảy cầu thủ là Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan), bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc (65 triệu đồng).

Đến tháng 12, FIFA tiếp tục xử Malaysia thua 0-3 các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch vi phạm kể trên. Đây là các trận đấu thuộc thẩm quyền quản lý của FIFA.

Trường hợp kháng cáo bị bác bỏ, FAM đối mặt những án phạt nặng nề hơn, như đình chỉ hoạt động liên đoàn. Ngoài ra, các đội tuyển và CLB của Malaysia có thể bị cấm dự các giải đấu quốc tế trong thời hạn nhất định.

Trung bình các nguyên đơn, như FAM, có thể lật ngược tình thế trước FIFA ở CAS, là khoảng 13% trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025. Trường hợp nguyên đơn kháng cáo FIFA thành công tiêu biểu là tiền đạo Brazil Gabriel Barbosa thoát án treo giò 24 tháng, sau khi bị cáo buộc gian lận trong xét nghiệm doping.

Kênh truyền hình Malaysia Astro Arena cho rằng CAS cân bằng giữa bằng chứng và luật, đồng thời phán quyết độc lập. Các nguyên đơn có thể thắng kiện nếu chứng minh được sai sót về thủ tục hoặc quy định. CAS có thể lật ngược hoặc giảm nhẹ án phạt khi tình huống thực tế và trong luật có sự khác biệt.

"Điều này cho thấy phán quyết của CAS có thể theo hướng có lợi cho Malaysia, nếu các lập luận đưa ra đủ mạnh", bài viết trên Astro Arena có đoạn. "CAS hoạt động như một tòa án độc lập, thay vì chỉ đơn thuần tán thành các quyết định của các cơ quan quản lý thể thao".

