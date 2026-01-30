4 nhóm thực phẩm nên tránh dùng cùng cà phê

Ăn trái cây họ cam quýt, đồ muối chua và thực phẩm chiên rán cùng cà phê có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa, nhất là người có dạ dày nhạy cảm.

Trái cây họ cam quýt

Cà phê và trái cây họ cam quýt đều có tính axit, có thể gây kích ứng dạ dày khi dùng cùng lúc. Sự kết hợp này không phù hợp với người bị trào ngược dạ dày thực quản (GERD) vì dễ làm nặng thêm các triệu chứng như ợ nóng, buồn nôn và trào ngược axit.

Thực phẩm chiên rán

Thực phẩm chiên rán thường giàu chất béo và natri, không tốt cho sức khỏe. Khi ăn cùng cà phê, chúng có thể gây khó tiêu và làm trầm trọng các vấn đề ở dạ dày. Một số nghiên cứu cho thấy uống quá nhiều cà phê làm tăng nguy cơ rối loạn lipid máu do làm tăng cholesterol xấu (LDL). Khi kết hợp với thực phẩm chiên rán giàu chất béo, nguy cơ này có thể cao hơn, từ đó ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tim mạch, nhất là ở người có yếu tố nguy cơ sẵn có.

Hạn chế ăn thực phẩm chiên rán khi uống cà phê. Ảnh minh họa: Anh Chi

Thực phẩm giàu natri

Uống khoảng ba tách cà phê mỗi ngày không ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp. Tuy nhiên, dùng quá nhiều có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm chứng tăng huyết áp do hàm lượng caffeine cao.

Ăn thực phẩm giàu natri cùng với cà phê cũng không có lợi cho huyết áp, đặc biệt ở những người đã mắc hoặc có nguy cơ tăng huyết áp. Các chuyên gia khuyến cáo lượng natri nạp vào cơ thể mỗi ngày không nên vượt quá 2.300 mg.

Thực phẩm lên men

Thực phẩm lên men như kim chi, dưa cải muối chua chứa vi khuẩn có lợi cho sức khỏe đường ruột và thường hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, khi tiêu thụ cùng cà phê, sự kết hợp này có thể gây khó chịu ở một số người do cả hai đều có khả năng kích thích dạ dày. Điều này dễ xảy ra hơn ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc chưa quen sử dụng thực phẩm lên men, với các triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng và khó chịu.

Mẹo uống cà phê có lợi cho sức khỏe

Các chuyên gia vẫn khuyến khích hầu hết người lớn khỏe mạnh uống cà phê ở mức vừa phải. Thức uống này cung cấp nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Nếu muốn hạn chế caffeine, nên ưu tiên cà phê pha nóng, vì cà phê pha lạnh thường chứa nhiều caffeine hơn do thời gian ngâm lâu. Cà phê rang nhẹ có thể giữ lại nhiều polyphenol hơn, trong khi cà phê pha lạnh lại có xu hướng ít axit hơn, phù hợp với người có dạ dày nhạy cảm.

Cà phê đóng gói sẵn thường chứa chất tạo ngọt và phụ gia, có thể làm tăng lượng đường tiêu thụ hằng ngày. Hạn chế uống quá ba tách cà phê mỗi ngày để giảm các tác động bất lợi của caffeine đối với sức khỏe.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)