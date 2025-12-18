4 nhà thờ tận hưởng không khí Giáng sinh tại TP HCM

Nhà thờ Đức Bà, Tân Định là một trong những công trình kiến trúc cổ kính, trang trí đèn dây rực rỡ, đông du khách ghé thăm dịp cuối năm.

Nhiếp ảnh gia Thế Hiển gợi ý 4 nhà thờ lâu đời ở khu vực trung tâm thành phố, sở hữu kiến trúc cổ kính, không gian đẹp và nhiều góc chụp ấn tượng.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Nằm tại quảng trường Công xã Paris, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn là công trình tôn giáo tiêu biểu của TP HCM. Công trình khởi công năm 1877, hoàn thành sau ba năm và được Tòa Thánh Vatican phong hàng Vương cung thánh đường vào năm 1959. Mỗi dịp Giáng sinh, nơi đây tập trung đông người dân và du khách đến tham quan, dự lễ.

Nhà thờ Đức Bà lên đèn. Ảnh: Thế Hiển

Đầu tháng 12, khuôn viên trước Nhà thờ Đức Bà thành điểm nhấn với 1.000 km dây đèn LED trang trí, gấp đôi số lượng năm ngoái. Dọc mái ngói được bổ sung nhiều họa tiết như quả địa cầu, ngôi sao, chuông. Trên hai tháp kẽm có thêm đèn LED tạo hình cây thông.

Thế Hiển cho biết khu vực quanh nhà thờ, các bạn trẻ đổ đến check in nhộn nhịp đến khuya.

Nhà thờ Tân Định

Nhà thờ Tân Định, nằm trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định được xây dựng từ năm 1876. Công trình mang phong cách Gothic pha Roman, gây chú ý bởi gam màu hồng, khác biệt so với nhiều nhà thờ khác tại TP HCM.

Mặt trước nhà thờ Tân Định dịp Giáng sinh. Ảnh: Phạm Thế Hiển

Trải qua hàng trăm năm, công trình vẫn giữ nguyên kiến trúc, hài hòa giữa cổ kính và hiện đại. Nhiều khách quốc tế thường ghé thăm nơi này khi du lịch TP HCM. Dịp Giáng sinh, nhà thờ được trang hoàng với hệ thống đèn chiếu sáng và các tiểu cảnh, tạo nên khung cảnh nổi bật ban đêm.

Đoạn đường trước nhà thờ Tân Định thường xuyên đông xe, Thế Hiển gợi ý du khách có thể chọn các quán cà phê có view nhà thờ để check in và ngắm khoảnh khắc công trình lên đèn vào buổi tối.

Nhà thờ Chợ Quán

Nhà thờ Chợ Quán nằm trên đường Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán nằm trong số những nhà thờ lâu đời nhất ở TP HCM, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của khu vực Chợ Lớn. Công trình mang kiến trúc đơn giản, không gian trầm lắng, tách biệt khỏi sự nhộn nhịp xung quanh.

Tháp chuông nhà thờ Chợ Quán lên đèn dịp Giáng sinh. Ảnh: NTCQ

Theo Thế Hiển, nhà thờ Chợ Quán là điểm đến phù hợp với những người muốn trải nghiệm không khí Giáng sinh truyền thống, yên tĩnh.

Nhà thờ Thánh Jeanne d’Arc (Nhà thờ Ngã Sáu)

Nhà thờ nằm tại khu vực Ngã Sáu, phường An Đông được xây dựng theo phong cách Romanesque, mặt tiền rộng. Công trình nổi bật giữa vòng xoay giao thông đông đúc.

Nhà thờ Thánh Jeanne d’Arc nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Công Thử

Không gian xung quanh nhà thờ có nhiều cây cổ thụ, tạo nên mảng xanh mát lành giữa lòng đô thị. Du khách đến tham quan có thể kết hợp khám phá ẩm thực người Hoa tại các tuyến đường lân cận như Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh hay Nguyễn Trãi.

Đây là nơi phù hợp để dạo chơi cùng bạn bè, gia đình và tìm hiểu kiến trúc tôn giáo cổ giữa đô thị hiện đại, Thế Hiển cho biết.

Lưu ý:

Buổi tối là thời điểm các nhà thờ lên đèn đẹp nhất. Du khách nên chủ động tìm hiểu trước điểm gửi xe, bảo quản tài sản cá nhân. Khi check in, cần giữ trật tự, mặc lịch sự, tránh đứng chụp ảnh chắn lối đi hoặc khu vực hành lễ, đồng thời hạn chế dùng đèn flash, không gây ồn ào, giữ vệ sinh chung, đặc biệt trong thời gian diễn ra các nghi lễ.

Tuấn Anh