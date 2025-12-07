Khách đổ đến check in Nhà thờ Đức Bà lúc lên đèn

Điểm nhấn năm nay là 1.000 km dây đèn LED, gấp đôi số lượng năm ngoái. Dọc mái ngói được bổ sung nhiều họa tiết như quả địa cầu, ngôi sao, chuông. Trên hai tháp kẽm có thêm đèn LED tạo hình cây thông.
Tối 5/12, tại sảnh tầng cao trung tâm thương mại gần đó, nhiều người có mặt trước một giờ để "săn" khoảnh khắc Nhà thờ Đức Bà lên đèn. Đúng 18h45, trong tiếng chuông ngân, đèn từ tháp chuông đến nóc mái lần lượt rực sáng. Hàng loạt điện thoại được giơ lên ghi lại khung cảnh này.
Lê Vy đến sớm gần một giờ chờ khoảnh khắc nhà thờ lên đèn. Cô cho biết cả không gian sáng rực, huyền ảo với hàng nghìn ánh đèn.
Phía dưới, nhiều người ngồi vui chơi trước tượng Đức Mẹ Hòa Bình.
Nhiều khách nước ngoài dạo phố, ngắm cảnh trung tâm thành phố về đêm.
Càng về đêm, lượng người đổ về nhà thờ đông khiến các tuyến đường lân cận ùn tắc cục bộ. Thánh lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Đức Bà sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25/12.
Quỳnh Trần - Thanh Tùng