4 nhà ngoại giao Iran thiệt mạng trong đòn không kích ở Lebanon

Iran cho biết 4 nhà ngoại giao đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào khách sạn ven biển ở Lebanon cuối tuần trước.

Trong thư khẩn cấp gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres, Đại hội đồng LHQ và Hội đồng Bảo an hôm 10/3, phái bộ thường trực Iran tại LHQ cáo buộc Israel tấn công khách sạn Ramada ở khu vực ven biển của thủ đô Beirut, Lebanon trước đó hai ngày.

Tehran mô tả đây là "vụ tấn công khủng bố có chủ đích", khiến 4 nhà ngoại giao Iran thiệt mạng.

Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani chỉ trích Hội đồng Bảo an phớt lờ "tội ác chiến tranh" trong sự việc. "Hội đồng đang làm ngơ trước hành động vi phạm nghiêm trọng, bất chấp trách nhiệm chính của họ theo Hiến chương LHQ là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế", ông Iravani nói với phóng viên tại New York.

Khách sạn Ramada ở Beirut, Lebanon bị hư hại sau đòn không kích của Israel ngày 8/3. Ảnh: AFP

Quân đội Israel trước đó thông báo tiến hành "cuộc không kích chính xác nhằm vào các chỉ huy chủ chốt của đặc nhiệm Quds", đề cập lực lượng tinh nhuệ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và chuyên phụ trách hoạt động quân sự của nước ngoài.

Bộ Y tế Lebanon cho biết 4 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong cuộc tấn công của Israel nhằm vào một căn phòng ở khách sạn Ramada.

Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran từ ngày 28/2, nhắm mục tiêu vào các thành phố lớn, trong đó có thủ đô Tehran, với lý do ngăn chặn mối đe dọa từ tên lửa và hạt nhân của Iran.

IRGC nhanh chóng đáp trả bằng cách phóng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) tự sát nhằm vào lãnh thổ Israel và căn cứ Mỹ tại các quốc gia trong khu vực như Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon, đồng minh của Iran, cũng nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự Israel tại thành phố Haifa để trả đũa vụ hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Quân đội Israel đáp trả bằng những cuộc không kích trên khắp lãnh thổ Lebanon.

Giao tranh đã bước sang ngày thứ 12, khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, trong đó có 1.300 người ở Iran và gần 600 người tại Lebanon.

Huyền Lê (Theo AFP, Anadolu, Reuters)