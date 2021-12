4 nền tảng, giải pháp của FPT đạt giải thưởng Thành phố Thông minh

Giải pháp giao thông, sản xuất, giám sát thông minh của FPT được xếp hạng 5 sao tại giải thưởng Smart City 2021.

Lễ công bố Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức vừa diễn ra ngày 18/12.

Tại đây, 4 nền tảng, giải pháp công nghệ của Tập đoàn FPT được vinh danh, trong đó, có 03 nền tảng, giải pháp xuất sắc được xếp hạng 5 sao. Đây là năm thứ hai liên tiếp, nhiều nền tảng, giải pháp công nghệ của FPT được tôn vinh và đánh giá cao trong việc góp phần hiện thực hóa mô hình thành phố thông minh với sản xuất thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh.

Theo ban tổ chức, các nền tảng, giải pháp công nghệ số đạt Giải thưởng thành phố thông minh ghi nhận xu hướng tự động hóa, thông minh hóa với những công nghệ mới như: Big Data, AI, 3D, VR/XR...không chỉ giúp thuận lợi cho các thành phố trong điều hành quản lý mà còn đem đến những trải nghiệm đơn giản và hữu ích dành cho người dân.

Các nền tảng, giải pháp của FPT được vinh danh gồm: hệ sinh thái ứng dụng quản lý thông tin trong nhà máy – akaMes; Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ (FPT.iPect); FPT Camera; Trục chuyển mạch thông tin y tế - FPT.HIE. Trong đó, akaMes, FPT.iPect và FPT Camera là các giải pháp công nghệ số xuất sắc nhất được xếp hạng 5 sao.

akaMes là hệ sinh thái bao gồm những ứng dụng để quản lý thông tin trong nhà máy, trải dài từ khi tập hợp nguyên liệu, gia công... cho đến khi hoàn thành sản phẩm và xuất bán cho khách hàng. akaMES giúp các nhà máy giải quyết 3 vấn đề cốt lõi trong sản xuất gồm: số hóa toàn bộ quy trình sản xuất, tích hợp dữ liệu và hiển thị báo cáo theo thời gian thực, tính toán chi phí sản xuất đến từng lệnh sản xuất. Theo tính toán của FPT, giải pháp này góp phần giảm 70-80% lượng giấy tờ, tăng hiệu quả công việc từ 30-40% tại các nhà máy, tiết kiệm 20-30% chi phí.

Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ (FPT.iPect), ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, học máy, học sâu tiên tiến, tự động phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua phân tích dữ liệu từ camera lắp đặt trên tuyến đường.

FPT Camera là giải pháp camera an ninh đồng bộ về hệ thống, toàn diện về giải pháp cho phép lưu trữ, giám sát quản lý dữ liệu trên nên tảng điện toán đám mây, đem tới một dịch vụ tiện lợi - thông minh, hỗ trợ giám sát an toàn và bảo mật thông tin. Hệ thống FPT Camera được tích hợp nhiều chức năng cải tiến thông minh, mang tính đột phá về công nghệ.

Trục chuyển mạch thông tin y tế - FPT.HIE giúp giải quyết hai bài toán trọng yếu của ngành y tế hiện nay là dữ liệu và nền tảng kết nối, chia sẻ thông tin y tế. FPT.HIE giúp ngành y tế liên thông, kết nối các hệ thống thông tin y tế từ các cơ sở khám/chữa bệnh và tạo lập kho dữ liệu y tế tập trung; chia sẻ thông tin y tế trên môi trường mạng; chuẩn hóa thông tin khám và điều trị từ các cơ sở khám chữa bệnh; thiết lập các chỉ tiêu theo dõi và giám sát diễn biến với quy mô và các chỉ tiêu tùy biến. FPT.HIE cho phép kết nối dữ liệu, chia sẻ thông tin cho toàn ngành Y tế Đồng Tháp.

Theo FPT, kể từ khi đi vào hoạt động từ tháng 6/2020, hệ thống đã thực hiện việc kết nối và chuẩn hóa dữ liệu từ 22 bệnh viện, 143 trạm y tế xã trên toàn tỉnh Đồng Tháp, tạo lập được kho hồ sơ dữ liệu y tế điện tử (CDR – Clinical Data Repository) cho hơn 1 triệu người dân trên toàn tỉnh với trên 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh.

Đại diện FPT nhận định, giải thưởng khẳng định vị thế tiên phong của FPT về chuyển đổi số quốc gia, thông qua cách thức tiếp cận tổng thể và hệ sinh thái các giải pháp toàn diện, tích hợp về Chuyển đổi số đô thị và xây dựng Thành phố thông minh bền vững.

"Từ quan điểm của FPT, quá trình xây dựng và triển khai các chương trình Chuyển đổi số đô thị và Thành phố thông minh không thể bắt đầu từ quy hoạch đô thị, mà phải từ chiến lược phát triển kinh tế xã hội, bao gồm 4 khía cạnh chính: hoạch định chiến lược, xây dựng cấu trúc thể chế, chính sách, và quan trọng nhất là phát triển nền tảng công nghệ", đại diện Tập đoàn chia sẻ.

Hiện nay, các nền tảng, giải pháp công nghệ số của FPT được đánh giá khá toàn diện khi bao trùm các phân mảng lớn như Hạ tầng số, An toàn thông minh, Chính quyền số, Giao thông thông minh, trong đó tập trung vào Hệ thống Giao thông thông minh, Quản lý Năng lượng thông minh, Chính phủ số, Giáo dục thông minh, Chăm sóc Sức khỏe thông minh, và các nền tảng tích hợp dữ liệu. Nhiều dự án lớn đã được triển khai, mang lại cuộc sống tiện ích hơn cho hàng chục triệu người dân góp phần phát triển xã hội số hướng đến mô hình quốc gia số trong tương lai.

Trong thời gian qua, Tập đoàn đã đồng hành cùng Chính phủ và nhiều tỉnh/thành phố xây dựng và đưa vào vận hành thành công các Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC).

Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng, Thành viên sáng lập VINASA cho biết: "Đây là giải thưởng danh giá nhất vì 3 lý do chính. Thứ nhất, thành phố thông minh là thành phố vì người dân nơi người dân có môi trường sống, học tập, làm việc tốt nhất. Thứ hai, thành phố thông minh là thành phố do người dân, mỗi người dân có tiếng nói của mình và được lắng nghe để cùng xây dưng một thành phố đáng sống. Thứ ba, thành phố thông minh là thành phố do công nghệ và cho công nghệ. Không có thành phố thông minh nếu không có công nghệ hiện đại, nhưng thành phố thông minh với dữ liệu mở cũng sẽ là nơi cho các công ty sáng tạo khởi nghiệp, là nơi để công nghệ bước những bước phát triển tiếp theo".

Ông Bình cũng nhấn mạnh, thành phố thông minh sẽ giúp kiến tạo một Việt Nam 4.0, là cách để Việt Nam tái thiết nền kinh tế vươn lên trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045.

Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam (Smart City Award Vietnam) là giải thưởng thường niên được VINASA tổ chức từ năm 2020 nhằm ghi nhận, tôn vinh, cổ vũ các đô thị, tổ chức, doanh nghiệp đã và đang có những đóng góp giúp các thành phố trở nên thông minh hơn, đáng sống hơn, có thương hiệu, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Bên cạnh đó Giải thưởng cũng khuyến khích các doanh nghiệp sáng tạo các sản phẩm giải pháp công nghệ tiên tiến, là kênh kết nối cung cầu, hợp tác trong xây dựng những mô hình kiểu mẫu phù hợp để đẩy nhanh xây dựng và phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam.

Smart City Award Vietnam 2021 được phát động từ ngày 30/6. Sau hơn 2 tháng triển khai, Giải thưởng nhận được 98 đề cử từ 62 cơ quan, doanh nghiệp. Qua 3 vòng đánh giá Sơ Tuyển, Thuyết trình & Thẩm định, và Chung tuyển, Hội đồng giám khảo với 22 chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực: quy hoạch, kiến trúc, công nghệ, quản lý nhà nước...

Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021 cũng ghi nhận cũng ghi nhận sự đa dạng các dịch vụ, giải pháp công nghệ phát triển giải quyết các vấn đề của các đô thị hiện đại ở hầu hết các lĩnh vực. 36 Giải thưởng dành cho các giải pháp công nghệ thuộc 17 hạng mục khác nhau từ Chính quyền, Giao thông, Môi trường đến Y tế, Nông nghiệp, Bất động sản, Du lịch, v.v.

Theo đại diện Ban giám khảo, điều này cho thấy, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam không chỉ hoàn thiện về trình độ công nghệ, trình độ lĩnh vực chuyên môn, mà còn đang rất nỗ lực vào cuộc cùng các thành phố giải quyết tất cả các vấn đề tồn tại nhằm sớm xây dựng môi trường đáng sống thông minh rộng khắp Việt Nam.

Bình Anh