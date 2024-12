4 nạn nhân vụ cháy quán hát bị tổn thương tim, phổi

Hà NộiBốn nạn nhân vụ cháy quán hát được xác định bỏng nặng đường hô hấp, tổn thương phổi và cơ tim, rối loạn ý thức do ngộ độc hỗn hợp khí độc, bít tắc đường thở vì muội than.

"Các nạn nhân tiên lượng nặng, nguy cơ diễn biến khó lường", PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết ngày 20/12, sau một ngày bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện E về Trung tâm Hồi sức tích cực và Trung tâm Chống độc tại Bạch Mai. Hiện, các bác sĩ dốc toàn lực, tập trung cứu chữa cho họ.

Cả 4 bệnh nhân bị tổn thương đường hô hấp từ trên xuống dưới, hầu họng, thanh quản, phổi; ngộ độc do hít phải bụi than, khí độc các loại và nhiệt nóng sinh ra từ đám cháy. Họ còn tổn thương cơ quan khác như tiêu cơ vân, cơ tim do khí độc. Hình ảnh chụp cắt lớp và X-quang phổi, nội soi cho thấy rất nhiều muội than đen bám dính cùng giả mạc viêm, bong tróc niêm mạc thanh quản, khí quản, phế quản, tổn thương hai bên phổi.

Bệnh nhân được hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản, thở máy, nội soi bơm rửa phế quản và phế nang. Nước bơm rửa phế quản của họ màu xám đen do muội than. Đồng thời họ được dùng thuốc phòng tránh các biến chứng muộn về thần kinh, tâm thần và theo dõi sát diễn biến sức khỏe.

Nước rửa phổi, phế nang của các nạn nhân nhiều muội than. Ảnh: Nguyên Hà

"Các biện pháp điều trị giúp bệnh nhân giảm các tổn thương cấp tính và dự phòng, tránh tối đa di chứng các cơ quan, đặc biệt đối với não", TS. BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc nói, thêm rằng hiện "chưa thể nói trước được các biến chứng tiếp theo của phổi, di chứng về nhận thức, tinh thần sau này". Quá trình điều trị của nạn nhân hỏa hoạn thường kéo dài từ vài tuần đến hàng tháng.

Còn PGS. TS. Nguyễn Văn Chi, Trung tâm Cấp cứu A9, cho hay nạn nhân hỏa hoạn thường hít phải khí độc và lượng khói lớn nên tổn thương nghiêm trọng các cơ quan trong cơ thể. "Tình trạng các nạn nhân cháy quán hát tương tự nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân hồi tháng 9/2023", ông Chi nhận xét.

Vụ cháy quán hát tại quận Bắc Từ Liêm đêm 18/12 khiến 11 người tử vong, 5 người nhập viện. Trong đó 4 người được lực lượng cứu hộ đưa ra từ tầng hai của quán chuyển vào Bệnh viện E cấp cứu, còn một chiến sĩ công an bị thương nhẹ, xây xước ngoài da trong khi làm nhiệm vụ tại hiện trường cháy, được đưa vào Bệnh viện 198 sơ cứu rồi xuất viện ngay trong đêm.

11 thi thể được Cấp cứu 115 đưa vào Bệnh viện 198. Đến sáng nay một số thi thể nhận dạng được, công an đã bàn giao cho gia đình. Một số thi thể cháy đen, cơ quan chức năng đang tiến hành nhận dạng.

Một tiếng sau hỏa hoạn, công an khởi tố vụ án giết người, bắt nghi phạm 51 tuổi trú xã Đại Mạnh, huyện Đông Anh. Người này khai đến quán uống bia, phát sinh mâu thuẫn với người tại đây nên mua xăng tưới vào tầng một rồi châm lửa đốt.

Các bác sĩ đánh giá tim, phổi qua phim chụp phổi bệnh nhân. Ảnh: Nguyên Hà

Lê Nga