4 đội vào chung kết cuộc thi tranh biện

"The Debate Challenge" do VnExpress phối hợp với Swinburne Việt Nam tổ chức. Đây là sân chơi dành cho học sinh THPT toàn quốc với cả hai bảng đấu tiếng Anh và tiếng Việt. "Let’s Debate for Innovation" (cùng tranh biện để sáng tạo) là thông điệp của cuộc thi. Chủ đề tranh biện hướng tới những vấn đề nóng của xã hội, thiết thực với giới trẻ.

Tham gia "The Debate Challenge" học sinh có cơ hội thể hiện khả năng thuyết trình, tư duy phân tích vấn đề, phản biện, sử dụng lập luận có bằng chứng, trích dẫn nguồn, khả năng làm việc nhóm. Thông qua sân chơi, ban tổ chức cũng tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tài để tham gia đấu trường tranh biện quốc tế trong tương lai.